നടുറോഡിൽ ഇരുപതോളം പേർ ചേർന്ന് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ മർദിച്ചു–വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ നടുറോഡിൽ വിദ്യാർഥിക്ക് ക്രൂരമർദനം. പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി ജെ. ഡാനിയലിനാണ് മർദനമേറ്റത്. ഇരുപതോളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി ഡാനിയലിനെ മര്‍ദിച്ചത്. ഇയാൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സ തേടി.

ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഒരു സംഘം വിദ്യാർഥികൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലിരുന്ന ഡാനിയലിനെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. കുട്ടികൾ തമ്മിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന തർക്കമാണ് മർദനത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ഡാനിയലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ മറ്റു വിദ്യാർഥികൾ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽനിന്ന്

English Summary : Student attacked by group of people at Thiruvananthpauram