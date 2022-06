അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപിക്കുന്നു; ബിഹാറിൽ ട്രെയിനിന് തീയിട്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ സായുധസേനകളിൽ ഹ്രസ്വകാല നിയമനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപിക്കുന്നു. ബിഹാറിനു പുറമേ രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലും പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായി. ബിഹാറിലെ കൈമുറില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ട്രെയിനിനു തീയിട്ടു. ജഹാനാബാദിലും മുസഫര്‍പുരിലും റോഡ്, റെയില്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ബക്സറില്‍ റെയില്‍േവ പാളം പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉപരോധിച്ചു.

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കിയത്. പദ്ധതിക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. സൈനിക നിയമനം സര്‍ക്കാര്‍ എന്തിനാണ് പരീക്ഷണശാലയാക്കുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം നീക്കണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് വരുണ്‍ ഗാന്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിപ്രകാരം സൈന്യത്തിലെടുക്കുന്നവരുടെ പ്രായപരിധിയെച്ചൊല്ലിയാണ് പ്രധാന പ്രതിഷേധം. പതിനേഴര വയസ്സു മുതൽ 21 വയസ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് പദ്ധതിപ്രകാരം സൈന്യത്തിൽ അംഗമാകാൻ സാധിക്കുക. ഫലത്തിൽ 21 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർഥികൾ അവസരം നഷ്ടമാകുമെന്ന ഭയം നിമിത്തമാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുള്ളത്.

നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിയമന നടപടികൾ പാതിവഴി പിന്നിട്ടവരും അവസരം നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക നിമിത്തം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. സൈനിക നിയമനത്തിനുള്ള എഴുത്തുപരീക്ഷയും കായികക്ഷമതാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് ഇവർ. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കരസേനയിലേക്കുള്ള നിയമന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിപ്രകാരം നാലു വര്‍ഷം അഗ്നിവീര്‍ ആകുന്നവരില്‍ 25 ശതമാനം പേര്‍ക്കു മാത്രമേ സ്ഥിര നിയമനം ലഭിക്കൂവെന്നതും പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമാണ്. ഇതു തൊഴില്‍ സാധ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പറയുന്നത്. ഇനിയുള്ള സൈനിക നിയമനങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി വഴിയായിരിക്കുമെന്ന വ്യോമസേനാ മേധാവിയുടെ പ്രസ്താവനയും ആശയക്കുഴപ്പം വർധിപ്പിച്ചു.

