തിരുവനന്തപുരം ∙ കറുപ്പിന്റെ പേരിൽ പൊലീസ് ജനത്തെ വേട്ടയാടിയതിന് 4 ജില്ലാ പൊലീസു മേധാവികളോടു സംസ്ഥാന പൊലീസു മേധാവി അനിൽകാന്ത് വിശദീകരണം തേടിയതോടെ മാസ്ക് പിടിച്ചെടുക്കൽ ആരുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമെന്ന് പുറത്താകും. ആവർത്തിച്ചു നിർദേശിച്ചിട്ടും കറുത്ത മാസ്കും വസത്രവും വിലക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഡിജിപിയുടെ നിർദേശം എഡിജിപി വിജയ് സാഖറെ നടപ്പാക്കാതിരുന്നത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാസ്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആരു നിർദേശിച്ചെന്ന വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് എസ്പിമാരോടു വിശദീകരണം തേടിയത്.

അടിമുടി നാണംകെട്ട സർക്കാരും പൊലീസും മുഖം രക്ഷിക്കാൻ കൈക്കൊണ്ട നടപടിയാണിതെന്നാണു സൂചന. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡിജിപിയും വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തു വരേണ്ട സ്ഥിതിയിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഐജി സി.എച്ച്.നാഗരാജു, കോട്ടയം എസ്പി ഡി.ശിൽപ, മലപ്പുറം എസ്പി സുജിത് ദാസ്, കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ്പി പി.ബി.രാജീവ് എന്നിവർക്കാണു നോട്ടിസ് നൽകിയത്. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉത്തരവു നൽകിയിട്ടും വീണ്ടും മാസ്ക് അഴിപ്പിച്ചതും കറുത്ത വേഷധാരികളെ പിടിച്ച് അകത്താക്കിയതിന്റെയും കാരണം വ്യക്തമാക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ കറുത്ത മാസ്ക് വലിച്ചെടുത്തും കറുത്ത വേഷധാരികളെ അകത്താക്കിയും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി 2 ദിവസം പൊലീസ് നടത്തിയ തേർവാഴ്ച്ച രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം കൊച്ചിയിലും കോട്ടയത്തും പൊലീസ് കറുപ്പിനെതിരെ നടത്തിയ പരാക്രമം പരിധി വിട്ടപ്പോൾ കറുത്ത മാസ്ക് അഴിപ്പിക്കരുതെന്നും കറുത്ത വസ്ത്രധാരികളെ തടയരുതെന്നും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി വിജയ് സാഖറെയ്ക്കു ഡിജിപി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച്ചയും അതിലേറെ വീര്യത്തോടെ കറുപ്പിനെതിരെ പൊലീസ് പരാക്രമം തുടർന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികളോടു പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്നു വിവരം തിരക്കിയപ്പോൾ എഡിജിപിയുടെ ഒരു നിർദേശവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. തുടർന്നു കറുപ്പിനെതിരെ നടപടി പാടില്ലെന്ന കർശന നിർദേശം ഉടൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കു നൽകാൻ സാഖറെയോടു അനിൽകാന്ത് 2 പ്രാവശ്യം നിർദേശിച്ചു. എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹം ഉത്തരവ് നൽകിയില്ലെന്നാണു സൂചന.

കറുപ്പ് നിരോധിക്കണമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നില്ല. കറുത്ത മാസ്ക് മാറ്റിയതും കറുത്ത വേഷധാരികളെ പിടിച്ചതുമായ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും വിവരം ഉടൻ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് അറിയിക്കാനാണ് ഉത്തരവ്. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതു ചെയ്തതെന്ന് നിയമം ലംഘിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അവരും കുടുങ്ങുമെന്നാണു സൂചന. ആരുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് ഇതു ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചതെന്ന് എസ്പിമാരും വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും.

അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ആരെങ്കിലും നിർദേശിക്കാതെ സാഖറെ കറുപ്പിനു പിന്നാലെ പോകില്ലെന്നാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും കറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിർദേശം ആദ്യ 2 ദിവസം ഇദ്ദേഹം താഴേതട്ടിൽ നൽകാതിരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇപ്പോൾ സാഖറെയുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഉന്നതനുമായി നേരിട്ട് അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു നടപടിക്കും സാധ്യതയില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില നടപടിക്കെതിരെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഒന്നിലേറെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിനു നൽകിയിട്ടും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല.

