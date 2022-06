ആസൂത്രണമില്ല, അഗ്നിപഥ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്ക; യുവാക്കൾക്ക് ഗുണകരം: അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സൈന്യത്തിൽ 4 വർഷത്തെ ഹ്രസ്വനിയമനത്തിനു പ്രഖ്യാപിച്ച ‘അഗ്നിപഥ്’ പദ്ധതിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. അഗ്നിപഥ് പിൻവലിക്കണമെന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്കെതിരെ രാജ്യത്തു പലയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം അക്രമങ്ങളിലേക്കു വഴിമാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണു കോൺഗ്രസ് വിമർശനം കടുപ്പിച്ചത്.

‘പ്രഖ്യാപിച്ച് 24 മണിക്കൂറാകും മുൻപുതന്നെ അഗ്നിപഥ് നിയമന ചട്ടങ്ങളിൽ ബിജെപി സർക്കാരിനു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നു. ആസൂത്രണമില്ലാതെ, ധൃതിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തു യുവാക്കളെ തത്രപ്പാടിലാക്കുകയാണു സർക്കാർ ചെയ്തത്. നരേന്ദ്ര മോദിജീ, എത്രയും വേഗം ഈ പദ്ധതി പിൻവലിക്കണം. വയസ്സ് ഇളവോടെ, മുൻപത്തേതു പോലെ ആർമി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്തണം’– പ്രിയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘അഗ്നിപഥ്– യുവാക്കൾ നിരസിച്ചു, കാർഷിക നിയമങ്ങൾ– കർഷകർ നിരസിച്ചു, നോട്ടുനിരോധനം– സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിരസിച്ചു, ജിഎസ്‌ടി– വ്യാപാരികൾ നിരസിച്ചു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ‘സുഹൃത്തുക്കളുടെ’ ഒഴികെ മറ്റാരുടെയും ശബ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ല’– എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമർശനം.

പദ്ധതിയെ അനുകൂലിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‍നാഥ് സിങ്ങും രംഗത്തെത്തി. അഗ്നിപഥ് യുവാക്കൾക്കു ഗുണകരമാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. പദ്ധതി പിൻവലിക്കില്ലെന്നു രാജ്‍നാഥ് സിങ്ങും വ്യക്തമാക്കി. അഗ്നിപഥിന്റെ പ്രായപരിധിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒറ്റത്തവണ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് മൂലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടതു പരിഗണിച്ചു പ്രായപരിധി 21 വയസ്സിൽ നിന്ന് 23 ആയാണു വർധിപ്പിച്ചത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരുവിലിറങ്ങിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പൊലീസിനെ ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിക്കുകയും ട്രെയിനുകൾ തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

