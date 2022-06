ബസും ട്രെയിനും കത്തിക്കുന്ന ഗുണ്ടകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല: മുൻ കരസേനാ മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി∙ സൈന്യത്തിൽ 4 വർഷത്തെ ഹ്രസ്വനിയമനത്തിനു കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിൽ വിമർശനവുമായി മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ വി.പി.മാലിക്. ട്രെയിനുകളും ബസുകളും കത്തിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭകരെയും ഗുണ്ടകളെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സേന ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘സായുധ സേന ഒരു സന്നദ്ധ സേനയാണ്. ഇതൊരു ക്ഷേമ സംഘടനയല്ല. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടാൻ കഴിയുന്ന, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ആളുകളാണ് അതിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഗുണ്ടായിസത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരും ട്രെയിനുകളും ബസുകളും കത്തിക്കുന്നവരും സായുധ സേനയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നു ‍ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മികവു തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് പൊലീസ്, അർധസൈനിക വിഭാഗത്തിലേക്കു സ്ഥിരനിയമനം ഉറപ്പുനൽകിയതിനാൽ നാലുവർഷത്തിനുശേഷം തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം അനാവശ്യമാണെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം അദ്ദേഹവും ആവർത്തിച്ചു. ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ പൊലീസ്, അർധസൈനിക മേഖലയില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉറപ്പ് ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്ത് കരസേനാ മേധാവിയായിരുന്നു ജനറൽ വി.പി.മാലിക്.

English Summary: 'Army Doesn't Need Hooligans, Those Burning Trains Not Fit for Forces': Ex-Army Chief on 'Agnipath' Arson