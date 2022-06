അഗ്നിപഥ് പ്രതിഷേധ നടുവിൽ സ്കൂൾ ബസും; ബഹളം കണ്ട് പേടിച്ചുകരഞ്ഞ് കുട്ടികൾ

പട്ന∙ സൈന്യത്തിൽ 4 വർഷത്തെ ഹ്രസ്വനിയമനത്തിനു കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ബിഹാർ കലാപഭൂമിയായി. ദർഭംഗയിൽ സ്കൂൾ ബസ് തടഞ്ഞിട്ട അക്രമികൾ കുട്ടികളെ മണിക്കൂറുകളോളം ബന്ദികളാക്കി. സ്കൂൾ ബസിനുള്ളിൽ ഭയചകിതരായ കുട്ടികൾ കരഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. പൊലീസ് സംഘമെത്തിയാണ് സ്കൂൾ ബസ് മോചിപ്പിച്ചത്.



ബിഹാറിൽ പത്തോളം ട്രെയിനുകൾക്കു പ്രക്ഷോഭകാരികൾ തീയിട്ടു. ദാനാപുർ, സമസ്തിപുർ, ലഖിസരായി, ഭോജ്പുർ, വൈശാലി, നളന്ദ, സുപോൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംഘടിത ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കു നേരെയുണ്ടായ ആസൂത്രിത ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയാത്തതു സുരക്ഷാ, ഇന്റലിജൻസ് വീഴ്ചയായി. ബിഹാറിലെ നഗര മേഖലകളിലും പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ദ്രുതകർമ്മ സേനയെ വിന്യസിച്ചു.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി രേണു ദേവിയുടെയും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാളിന്റെയും വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. പട്ന നഗരത്തിലെ ദാനാപുർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന അക്രമി സംഘം ട്രെയിനുകൾക്കും സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും തീയിട്ടു. ഫറാഖ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലെ നിരവധി ബോഗികൾ കത്തിനശിച്ചു.

ലഖിസരായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിക്രംശില എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിനും ഇസ്‌ലംപുരിൽ മഗധ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിനും തീവച്ചു. ഫതുവയിൽ രാജ്ഗിർ–ധാനാപുർ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിന്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അക്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് പട്ന–ബക്സർ റൂട്ടിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ട്രെയിൻ ഗതാഗതം മുടങ്ങി. ബിഹാർ മേഖലയിൽ 45 ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും 17 ട്രെയിനുകൾ യാത്ര പാതി വഴിക്കു നിർത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനിടെ, പ്രക്ഷോഭകർ ശനിയാഴ്ച നടത്തുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരത് ബന്ദിന് ആർജെഡി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതു ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കി.

