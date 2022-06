പനിയും ശബ്ദതടസ്സവും; മുഖ്യമന്ത്രി ലോക കേരളസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക കേരളസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കില്ല. ആരോഗ്യകാരണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം ലോക കേരളസഭാ ചടങ്ങിൽ വായിക്കും. നേരിയ പനിയും ശബ്ദതടസ്സവും മൂലം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലത്തെ പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ലോക കേരളസഭാ ഉദ്ഘാടനത്തിലും പങ്കെടുത്തില്ല. ഡോക്ടർമാർ വിശ്രമം നിർദേശിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ കഴിയുകയാണ്.

ഇന്നും നാളെയുമായി നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലാണ് ലോക കേരളസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. 351 അംഗങ്ങളാണ് സഭയിലുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങളും പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുമായി 169 പേരും പ്രവാസികളായി 182 പേരും അടങ്ങുന്നതാണ് സഭ. പ്രവാസികളില്‍ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവര്‍ 104 പേരും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് 36 പേരും തിരിച്ചെത്തിയവര്‍ 12 പേരും എമിനന്റ് പ്രവാസികളായി 30 പേരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഇവരെ കൂടാതെ വിവിധ പ്രവാസമേഖലയിലെ പ്രമുഖര്‍ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ക്ഷണിതാക്കളും ഉണ്ടാവും.

യുഡിഎഫ് വിട്ടുനിൽക്കും

ലോക കേരളസഭയിൽനിന്നു യുഡിഎഫ് വിട്ടു നിൽക്കും. എന്നാൽ, സമ്മേളനത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന യുഡിഎഫ് അനുകൂല പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളെ വിലക്കില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാനാകില്ലെന്നു കൺവീനർ എം.എം.ഹസൻ പറഞ്ഞു. പണച്ചെലവ് പാടില്ലെന്നും നടന്ന 2 സഭകളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ നിർദേശത്തിനു മറുപടി നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടാക്കിയുമില്ല.

പ്രവാസി പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ സഭയോട് പൂർണമായും നിസ്സഹകരിക്കരുതെന്ന അഭിപ്രായവും യുഡിഎഫിനു മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് പങ്കെടുത്താൽ പ്രവർത്തകരിലെ ശക്തമായ സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരത്തിന് ഉലച്ചിൽ തട്ടുമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

