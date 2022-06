ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പരാമർശത്തെ അപലപിക്കുന്നു: വിമർശിച്ച് യുഎസും

വാഷിങ്ടൻ ∙ ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രവാചകനിന്ദയിൽ അപലപിച്ചു യുഎസും. നിന്ദ്യമായ പരാമർശത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി ബിജെപി അപലപിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി. മുസ്‍ലിം രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നടക്കം വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയും വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

‘പ്രവാചകനെതിരെ രണ്ടു ബിജെപി നേതാക്കളുടെ നിന്ദ്യമായ പരാമർശത്തെ ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുന്നു. പാർട്ടി പരസ്യമായി നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനയെ അപലപിച്ചു കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. മതസ്വാതന്ത്ര്യവും വിശ്വാസവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുമായി ഉന്നതതലത്തിൽ നിരന്തരമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.’– സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് വക്താവ് നെഡ് പ്രൈസ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ടിവി ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമയുടെ പരാമർശം. വിവാദമായതോടെ നൂപുർ ശർമയെ ബിജെപിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഡൽഹി ഘടകം മാധ്യമ വിഭാഗം ചുമതലക്കാരൻ നവീൻ കുമാർ ജിൻഡാലിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ആരുടെയും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും തന്റെ മതവിശ്വാസത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ചപ്പോള്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തിയതാണെന്നുമാണു നൂപുർ ശർമയുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: "Condemn Offensive Comments Made By 2 BJP Officials": US On Prophet Row