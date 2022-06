കടം കൂടി ‘കെഎസ്ആർടിസി’യാകുമോ കൊച്ചി മെട്രോ; 5ൽ വേണം അടിയന്തര ‘ശസ്ത്രക്രിയ’

അഞ്ചാം വാർഷിക ദിനമായ ഇന്ന് (ജൂൺ 17) കൊച്ചി മെട്രോയിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ് ആളു കയറും. യാത്ര ഏറെക്കുറെ സൗജന്യമാണെന്നതാണു കാരണം. എവിടെനിന്നും എവിടേക്കും അഞ്ചു രൂപ ടിക്കറ്റ്. എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാം. ഒാരോ ടിക്കറ്റിനും 5 രൂപ. ഇതിനു മുൻപു രണ്ടുവട്ടം മെട്രോയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികം ആളു കയറിയിട്ടുണ്ട്. തൈക്കൂടം വരെയുള്ള ലൈൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പകുതിയാക്കിയ ദിവസമാണ് ഇതിലൊന്ന്. ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഇളവൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു ദിവസം മെട്രോ യാത്രക്കാർ ഒരു ലക്ഷം കടന്നു. അതിനു പിന്നിലെ കഥ അധികമാർക്കും അറിയില്ല. ആ ദിവസം എറണാകുളം മറൈൻഡ്രൈവിൽ മുസ്‌ലിം സംഘടനയുടെ വൻ റാലിയുണ്ടായിരുന്നു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽനിന്നു പ്രവർത്തകരുമായി വന്ന ബസുകൾക്ക്് ആലുവ വരെയേ പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബസുകൾ ആലുവയിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത്, യാത്രക്കാർ മെട്രോയിൽ കയറി നഗരത്തിലെത്തി. ഫുൾ ടിക്കറ്റിൽ മെട്രോ ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ നേടിയത് അന്നാണ്. ആറാം പിറന്നാളിനും മെട്രോയിൽ ആളെക്കയറ്റാൻ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമത്തിലാണു കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ). അതിന്റെ ഭാഗമാണ് 5 രൂപ ടിക്കറ്റ്. ഇതിനു മുൻപും ഇളവുകൾ ഏറെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി മെട്രോ. യാത്രക്കാർ ക്രമേണ കൂടുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ കെഎംആർഎലിന് ആശ്വസിക്കാം.

∙ ഇനി വേറൊരു കണക്ക്

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ മെട്രോ ഉദ്ഘാടന വർഷത്തിൽ പ്രതിദിന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് 3.82 ലക്ഷം. 2020–21 ൽ 4.68 ലക്ഷം. പക്ഷേ യഥാർഥ കണക്ക് ഇതിന്റെ ഏഴയലത്തു വരില്ല. കോവിഡിന് മുൻപു പ്രതിദിന യാത്രക്കാരുടെ ശരാശരി എണ്ണം 65,000. ഇപ്പോൾ അത് 70,000 എത്തി നിൽക്കുന്നു. ശരാശരി പ്രതിദിന വരുമാനം 25 ലക്ഷം എന്നു കണക്കാക്കാം. എത്ര നേടിയാലും പൊരുത്തപ്പെടാവുന്ന ബാധ്യതയിലല്ല കൊച്ചി മെട്രോ. കടം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു. പലയിടത്തുനിന്നായി എടുത്ത വായ്പകൾ കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കികിടക്കുന്നതു വച്ചു ശമ്പളം മുടങ്ങാതെ പോകുന്നു. വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഇൗ വർഷം മുതൽ വൻ തുകകൾ നീക്കിവയ്ക്കണം.

ഇൗ ചെറുപ്രായത്തിൽ അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ ചുറുചുറുക്കല്ല, അറുപതാണ്ടിന്റെ ബദ്ധപ്പാടിലാണു കൊച്ചി മെട്രോ. ജൻമനാലുള്ള ചില തകരാറുകൾക്കു ചെറുപ്പത്തിലേ നല്ല ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താൽ രോഗം ഭേദമാകും. അതല്ലെങ്കിൽ ആ വൈകല്യം അധികരിച്ചു മരണകാരണമോ സ്ഥിരമായ വൈകല്യമോ ആകാം. അഞ്ചാം വാർഷികം കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള സമയമാണ്. ഇനിയും വച്ചു താമസിപ്പിച്ചാൽ കേരളത്തിനു മറ്റൊരു കെഎസ്ആർടിസി ആയി ഇതു മാറും. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ അത്ര ജീവനക്കാരില്ലെങ്കിലും മുതൽമുടക്ക് അതിലും എത്രയോ വലുതാണ്.

∙ കൊച്ചിയുടെ നഗരത്തുടിപ്പ്

2017 ജൂൺ 17 മുതൽ കൊച്ചിയുടെ നഗരത്തുടിപ്പാണു മെട്രോ. കൊച്ചിക്കാർ ഏറെ കൊതിയോടെ കാത്തിരുന്ന മെട്രോ, നഗരത്തിൽ സജീവമായിട്ട് 5 വർഷം പൂർത്തിയാവുന്നു. മെട്രോ നഷ്ടത്തിലാണ്. ലോകത്താകെത്തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മെട്രോകൾ ഒഴിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം നഷ്ടത്തിലാണ്. എന്നു വച്ച്, കൊച്ചി മെട്രോ ലാഭത്തിൽ ഒാടരുതെന്നില്ലല്ലോ? മെട്രോ നഷ്ടമുണ്ടാക്കാതെ ഒാടുന്നതു കേരളത്തിനു തന്നെ ഗുണകരമാണ്. കാരണം, മെട്രോയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്തേണ്ടതു സംസ്ഥാനമാണ്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിലും നഷ്ടത്തിൽ ആ പങ്കാളിത്തമില്ല. എല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലയിലാണ്. അതിനാൽ മെട്രോയ്ക്ക് ബാല്യത്തിലേ ശരിയായ പരിചരണം നൽകേണ്ടതും ആവശ്യമായ ശസ്ത്രക്രിയ വിധിക്കേണ്ടതും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

∙ കൊച്ചിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകാര്യം

പ്രതിദിനം 80,000 യാത്രക്കാർ ഉണ്ടാവുമെന്ന സിൽവർലൈൻ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്ക് ഒട്ടേറെ ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കിയല്ലോ. കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കും അങ്ങനെയൊരു കണക്കുണ്ട്. കമ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 2016–17 ൽ പ്രതിദിനം 3.82 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ. 2020–21 ൽ 4.68 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ. മൂന്നു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രോയിൽ 5.39 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ. 2030–31 ൽ 6.01 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ. ഏതായാലും ഇൗ കണക്കിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി യാഥാർഥ്യ ബോധമുള്ളതാണു സിൽവർലൈനിന്റെ കണക്ക്.

കണക്കിന്റെ പേരിൽ കൊച്ചി മെട്രോയെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വരട്ടെ. ഇന്ത്യയിൽ മെട്രോയുടെ തലതൊട്ടപ്പനായ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ കാര്യവും ഇതുതന്നെ. (രാജ്യത്തെ ആദ്യ മെട്രോ കൊൽക്കത്തയിലാണെങ്കിലും ആധുനിക മെട്രോ തുടങ്ങിയത് ഡൽഹിയിലാണ്). സിഎജി പാർലമെന്റിൽ വച്ച റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഡൽഹി മെട്രോയുടെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ എണ്ണത്തിന്റെ 51.97% മാത്രമേ യഥാർഥ യാത്രക്കാരുണ്ടായുള്ളൂ. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തു തലങ്ങും വിലങ്ങും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുമായി 391 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സർവീസ് നടത്തുന്ന മെട്രോയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതിനു കൊച്ചിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു കാര്യം! ഡൽഹി മെട്രോയിൽ 53.47 ലക്ഷം പേർ പ്രതിദിനം യാത്രചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്ക്. യഥാർഥത്തിൽ മെട്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 27.79 ലക്ഷം മാത്രം. ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ഡൽഹി മെട്രോയ്ക്ക് സിഎജി വിമർശനമുണ്ട്. 400 ഫീഡർ ബസുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടയിടത്ത് ഉപയോഗത്തിലുള്ളത് 174 മാത്രം.

∙ രഹസ്യക്കണക്ക്

10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾക്കാണു മെട്രോയ്ക്ക് അർഹത. കൊച്ചി കോർപറേഷൻ പരിധിയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ 6.5 ലക്ഷത്തിന് അടുത്തു മാത്രം. കളമശേരി, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഏതാനും പഞ്ചായത്തുകളും കടമെടുത്ത്, അവിടുത്തെ ആളുകളെയും കൂട്ടിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കു ജനസംഖ്യ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അന്നു മുതൽ മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതുവരെ ജനമാണു മെട്രോയ്ക്കു വേണ്ടി വാദിച്ചത്. പക്ഷേ, മെട്രോ ഒാടിത്തുടങ്ങിയതോടെ ആ ജനം പുറത്തായി. ഇന്ന് എല്ലാം രഹസ്യം.

മെട്രോ നിർമിക്കാൻ എത്രയാണു ചെലവ്? അത് രഹസ്യം. നഷ്ടം എത്ര? അതു പറയില്ല.

കൊച്ചി മെട്രോയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരവും ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട എന്നതിനാണ് ആദ്യ ചികിത്സ വേണ്ടത്. മെട്രോയുടെ ഒരു തൂണു ചരിഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിനു യാത്രക്കാരുമായി ട്രെയിൻ ഒാടുന്ന പാതയുടെ തൂണിന്റെ ചരിവ് മെട്രോ അധികൃതർ മറച്ചുവച്ചു. മനോരമ വാർത്ത കൊടുത്തതോടെ അതു സമ്മതിച്ചു. അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും പിന്നീട് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മെട്രോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപ ചെലവായെന്ന ചോദ്യത്തിനോടും ഇതേ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടെയാണു പ്രതികരിക്കുന്നത്. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 4141 കോടി രൂപയാണു ചെലവ്. നിർമാണം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ അത് 5121 കോടി രൂപയിലെത്തും. എന്നാൽ യഥാർഥ ചെലവ് 7000 കോടി രൂപയിലെത്തിയെന്നാണു വിവരം. നിർമാണ ചെലവ്, വായ്പാ ബാധ്യത, നഷ്ടം എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഇൗ തുകയിലെത്തിയത്.

കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കു 1300 കോടി രൂപ വായ്പ നൽകിയ ഫ്രഞ്ച് വികസന ബാങ്ക് ഇൗടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലേറെ തുകയ്ക്കാണു രാജ്യത്തിനകത്തു ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽനിന്നു മെട്രോ വായ്പയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര വായ്പ മാത്രം 2000 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിലെത്തി. 2018–19ൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നഷ്ടം 281 കോടിയായിരുന്നു. അതിനു മുൻ വർഷം 167 കോടി. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും നഷ്ടക്കണക്ക് കൂടിയിട്ടേയുള്ളു. അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ ഇൗ ചാരത്തിൽ നിന്നാണു ചിറകുകുടഞ്ഞ് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കു കുതിക്കേണ്ടത്.

∙ മെട്രോ, എത്രയാ മാർക്ക് ?

കടലിൽ കളഞ്ഞാലും അളന്നു കളയണമെന്നു കാരണവന്മാർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട്, വിശേഷിച്ചും വൻകിട പ്രോജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ. സിൽവർലൈൻ ആയാലും മെട്രോ റെയിൽ ആയാലും ഡിപിആർ എന്നത് ആ പ്രോജക്ടിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന രേഖയാണ്. വൻകിട പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോജക്ട് കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നൊരു പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് തയാറാക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. കൊച്ചി മെട്രോ അതു ചെയ്യേണ്ട സമയം അധികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒാരോ വിഷയത്തിനും കിട്ടിയ മാർക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ സത്യസന്ധമായി ഉണ്ടാവും. പ്രോജക്ടിനു വേണ്ടിവന്ന ചെലവ് എത്ര, എന്തെല്ലാം മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വേണം. മെട്രോ തൂണു ചരിഞ്ഞതും അതിന്റെ കാരണവും എങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം.

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഡിപിആറിൽ 4–6 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിൻ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇത് ചുരുക്കി 3 കോച്ച് ആക്കി. പ്ലാറ്റ് ഫോമിന്റെ നീളം കുറച്ചു. ട്രെയിനിനു മുകളിലൂടെ ലൈനിൽനിന്നു വൈദ്യുതി നൽകുന്ന സംവിധാനത്തിനു പകരം തേഡ് റെയിൽ പവർ സപ്ലൈ കൊണ്ടുവന്നു. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് കൊച്ചി മെട്രോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആധുനിക മെട്രോകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. 2020ൽ 4.68 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിടത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അതുണ്ടായില്ല? 5121 കോടിയിൽനിന്നു ചെലവ് എങ്ങനെ 7000 കോടിയിലെത്തി? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എങ്കിലേ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൊച്ചി മെട്രോ പദ്ധതി ഒരു പാഠപുസ്തകം പോലെ തെറ്റില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാനാകൂ.

∙ അത്തച്ചമയത്തിന്...

മെട്രോ അധികം വൈകാതെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പോൾ പേട്ട വരെ മാത്രമാണ് ‘സർക്കീട്ട്’. എന്തൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും കൊച്ചി മെട്രോ കൊച്ചിക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെട്രോയിൽ പോയി അത്തച്ചമയം കാണുന്ന കാര്യം സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആളുകൾക്ക് ശിവരാത്രി ബലിതർപ്പണത്തിന് ഇപ്പോൾ ആലുവയിലേക്കു മെട്രോയിൽ പോകാം. എത്ര ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആളെക്കൊണ്ടിറക്കുന്നൊരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ കൊച്ചിക്കാർക്കല്ലാതെ ആർക്കുണ്ട്! മെട്രോ നൽകിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ്, നഷ്ടക്കണക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതു നന്നാവണമെന്നും നന്നാക്കണമെന്നും പറയുന്നത്. മെട്രോ ഒാടും മുൻപ് കൊച്ചിയിലെ അവസ്ഥ ഒന്നു സങ്കൽപിച്ചാൽ തലചുറ്റലുണ്ടാവും.

ബസ്, ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ മെട്രോയിലേക്കു മാറുമെന്നായിരുന്നു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും അതു പൂർണമായി ശരിയായില്ല. ബസ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ടു വീലറുകൾ കൂടി. മെട്രോ കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗത്ത് റോഡിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കു പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. മലിനീകരണം കുറഞ്ഞു. മെട്രോ നിർമിച്ച റോഡുകളുടെ വീതി ഇരട്ടിയിലേറെയായി. ബസ് ബേകൾ വന്നു. ആലുവ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെ ഇന്ന് നടപ്പാതയിലൂടെ ആളുകൾക്ക് നടക്കാം.

ഏതു പണിമുടക്കിനും കൊച്ചി നഗരത്തിൽ യാത്രചെയ്യാം, കോവിഡ് ലോക്‌ഡൗണിൽ ഒഴികെ ഒരു ദിവസം പോലും മെട്രോ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പുല്ലുപോലും കിളിർക്കാതിരുന്ന റോഡു വക്കുകളിൽ തണൽമരങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടു തണൽവിരിച്ചു. ഇതെല്ലാം മെട്രോ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു പരിപാലിച്ചതാണ്. റോഡ് സൈനുകൾ വന്നു. ജംക്‌ഷനുകൾ നവീകരിച്ചു. മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്ന റോഡുകളിൽ ഫുട്പാത്ത് വന്നതോടെ തെരുവുകൾ വൃത്തിയായി. അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ നടപ്പാതകൾ പണിതു.

ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ഇലട്രിക് ഒാട്ടോകളും ബസുകളും നഗരത്തിലെത്തി. 10 ഹൈഡ്രജൻ ബസുകൾ വരുന്നു. ആലുവയിൽ നിന്നു നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മെട്രോ ഫീഡർ ബസ് ഒാടിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഫീഡർ സർവീസുകൾ വരുന്നു. ഗതാഗതത്തിനു പുതിയൊരു മുഖം നൽകാൻ കൊച്ചി മെട്രോ കൊണ്ടുവന്ന ആലോചനകളാണ് ഗതാഗത ഏകീകരണം, ട്രാവൽ കാർഡ് തുടങ്ങിയവ. വൈകാതെ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ എല്ലാ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളും ഒറ്റ ടിക്കറ്റിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം. മെട്രൊപ്പൊലിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ രൂപീകരണവും കൊച്ചി മെട്രോയുടെ സംഭാവനതന്നെ.

ഇടപ്പള്ളി, വൈറ്റില മേൽപാലങ്ങൾ വന്നതു മെട്രോ മൂലമാണ്. പച്ചാളം, എ.എൽ.ജേക്കബ് ഫ്ലൈഒാവറുകൾ, നോർത്ത് ആർഒബി എന്നിവ മെട്രോ നിർമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമിച്ചു. നഗരത്തിലെ അൻപതോളം റോഡുകൾ ബിഎംബിസി നിലവാരത്തിൽ നിർമിച്ചത് ഇന്നും പരുക്കേൽക്കാതെ കിടക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ഒാർക്കേണ്ട, പൊരി വെയിലത്ത് തണലേറ്റും മഴയിൽ നനയാതെയും തൃപ്പൂണിത്തുറ മുതൽ ആലുവ വരെ മെട്രോ പാളത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ ബൈക്കിൽ പോകാമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. കൊച്ചിയിലേക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപം കൂടുതലായി വരുന്നതിൽ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കു പങ്കുണ്ട്. കൊച്ചിയുടെ സൽപേരും മുഖച്ഛായയും മാറ്റിയതു മെട്രോ തന്നെയെന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ലോകത്തിൽത്തന്നെ മെട്രോ ഒാടുന്ന കുറച്ചു നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലേ കൊച്ചി, അപ്പോൾ അതിന്റെയൊരു പത്രാസ് വേറെതന്നെ.

∙ ആളു കയറാനെന്തു വേണം?

വല്ലപ്പോഴും ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഇളവു കൊടുത്താലോ സ്റ്റേഷനിൽ പാട്ടുകച്ചേരി നടത്തിയാലോ ഒന്നും മെട്രോയിൽ ആളു കയറില്ല. ആളു കയറാതെ കൊച്ചി മെട്രോ നഷ്ടമില്ലാതെ ഒാടുകയുമില്ല. ഡിപിആറിൽ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 10 രൂപയും കൂടിയത് 30 രൂപയുമായിരുന്നു. സർവീസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് 10 രൂപയും 60 രൂപയും ആക്കി. കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 10 രൂപയായി നിലനിർത്തി കൂടിയ നിരക്കിൽ അൽപം ഇളവു നൽകിയാൽ കൂടുതൽ ആളു കയറും. അതു വല്ലപ്പോഴും പോരാ, സ്ഥിരമായി വേണം.

കൊച്ചി തീരെ കൊച്ചൊരു നഗരമാണ്. ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ പോലൊന്നുമല്ല. അതിനാൽ യാത്രക്കാർ കുറവായിരിക്കും. എങ്കിലും ശരാശരിയിൽ ചെന്നൈ മെട്രോയ്ക്ക് ഒപ്പം എത്താൻ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കു കഴിയുന്നുണ്ട്. ആലുവയിൽനിന്നു തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്ക് ബസ് ഒാടുന്ന അതേ ദിശയിൽ തന്നെയാണ് മെട്രോയും ഒാടുന്നത്. അതുകൊണ്ടു രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഗുണമില്ല. ബസ് റൂട്ട് പുനഃപരിശോധിക്കൽ മെട്രോ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തെക്കു വടക്ക് മെട്രോ ഒാടുമ്പോൾ കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറോട്ട് ബസ് റൂട്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കണം. സർക്കുലർ സർവീസ് വേണം. വൈപ്പിൻ ബസുകൾ കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്കു കടത്തിവിടണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബസുകൾ മെട്രോയിലേക്കും മെട്രോ ബസുകളിലേക്കും യാത്രക്കാരെ നൽകും. മെട്രോയുടെ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിയും ഇതുവഴി സാധ്യമാകും.

ബസിൽ കയറിയാലും ഒാട്ടോയിലായാലും മെട്രോയിലായാലും യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പണവും ഒരു ടിക്കറ്റും മതിയാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം. എല്ലാ യാത്രാ മാർഗങ്ങളിലും അംഗീകരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടത്. ബസും മെട്രോയും ടാക്സിയും ഒാട്ടോയും എല്ലാം അവരവരുടെ വിഹിതം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി വരണം. മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പും ഒാട്ടോ സ്റ്റാൻഡും എല്ലാം ചേരുന്ന മിനി ട്രാഫിക് ഹബ് ആകേണ്ടതായിരുന്നു. സ്ഥലമെടുപ്പു ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ അതെല്ലാം വേണ്ടെന്നു വച്ചു. മെട്രോയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ബസ് കിട്ടുന്നതും ഒാട്ടോ കിട്ടുന്നതും നല്ലതാണ്. മെട്രോ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ഇതുവരെ യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണു സത്യം.

ആലുവ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെയുള്ള 27 കിലോമീറ്റർ മെട്രോ ഒാടിച്ച് അദ്ഭുതമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. കാക്കനാട്ടേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടവും രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം വഴി അങ്കമാലിയിലേക്കുള്ള മൂന്നാം ഘട്ടവും പൂർത്തിയാക്കണം. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നു കാക്കനാട്ടേക്കു നിയോ മെട്രോയും എംജി റോഡിൽനിന്നു ഹൈക്കോടതി, മറൈൻഡ്രൈവ് വഴി ജോസ് ജംക്‌ഷനിലേക്ക് ലൂപ് ലെയിനും പൂർത്തിയാക്കണം. ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ യാത്രക്കാർ 5 ലക്ഷം ആകുമെന്നാണു കെഎംആർഎൽ എംഡി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറയുന്നത്. അത്രയും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും 3 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെങ്കിലും പ്രതിദിനം ഉണ്ടായാൽ കൊച്ചി മെട്രോ ഭംഗിയായി ഒാടും. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകും.

