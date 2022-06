‘തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവർ അഗ്നിപഥിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചന’

കോഴിക്കോട്∙ സൈന്യത്തെ കൂടുതൽ യുവത്വമാക്കാനുള്ള മോദി സർക്കാരിന്റെ ‘അഗ്നിപഥ്’ പദ്ധതിക്കെതിരെ കുപ്രചരണം നടത്തി യുവാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം യുവത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന യുവജനസംഘടനകൾ, കേന്ദ്രസർക്കാർ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നതു വഞ്ചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പദ്ധതിയെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കണ്ണിലൂടെയാണ് കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും കാണുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തിനായി സന്നദ്ധ സേവനത്തിനിറങ്ങുന്ന യുവാക്കളെ വാർത്തെടുക്കുകയാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ. സൈന്യമെന്നത് സമർപ്പിത മനോഭാവത്തോടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും കൂലിത്തൊഴിലാളികൾ അല്ലെന്നും ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും മനസ്സിലാക്കണം.

ട്രെയിനും ബസും കത്തിച്ച് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കു മുന്നിൽ മോദി സർക്കാർ മുട്ടുമടക്കുകയില്ല. രാജ്യസ്നേഹവും മികച്ച ശാരീരികക്ഷമതയുമുള്ള യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം തടയാനുള്ള രാഷ്ട്രവിരുദ്ധരുടെ ശ്രമം വിലപ്പോവില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

