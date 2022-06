അഗ്നിപഥുമായി സേനകള്‍; 2 ദിവസത്തിനകം വിജ്ഞാപനം; ഡിസംബറില്‍ പരിശീലനം

ന്യൂഡൽഹി∙ സൈന്യത്തിൽ 4 വർഷത്തെ ഹ്രസ്വനിയമനത്തിനു കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകവെ, പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കര, വ്യോമ സേനകൾ. അടുത്ത രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും ഡിസംബറിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങുമെന്നും കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.



‘റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും. അതിനുശേഷം റജിസ്ട്രേഷന്റെയും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലിയുടെയും വിശദമായ ഷെഡ്യൂൾ ആർമി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. പരിശീലനം ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങും. സജീവ സേവനം 2023 മധ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്കെതിരായ യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെയാണെന്നും യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പദ്ധതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലേക്കുള്ള (ഐഎഎഫ്) ആദ്യ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ജൂൺ 24ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ വി.ആർ.ചൗധരി അറിയിച്ചു. സായുധ സേനയിൽ ചേർന്ന് രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഗ്നിപഥ് പ്രവേശന പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി ആറ് ഫോർവേഡ് ബേസുകൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കും.

English Summary: Training Of First 'Agniveers' To Begin In December 2022: Indian Army Chief