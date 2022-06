'ചോരയൊലിച്ച്' വിപണി,വൻ തകർച്ചാ ഭീഷണി; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശാപമാകുമോ 'അമേരിക്കൻ പലിശ?'

1994നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വർധനവാണു പലിശനിരക്കിൽ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 28 വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള ഈ വൻവർധന ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെയുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രതിസന്ധി ചെറുതായിരിക്കില്ല. 75 ബേസിസ് പോയിന്റ് അഥവാ മുക്കാൽ ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയാണ് അടിസ്ഥാന നിരക്കിൽ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഒറ്റയടിക്കു വരുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം അര ശതമാനം പലിശ ഉയർത്തിയതിന്റെ പിന്നാലെയാണിത്. പണപ്പെരുപ്പത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നിരക്കിൽ അടിക്കടി വലിയ വർധന വരുത്താനുള്ള തീരുമാനം. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തോട് ചോരയൊഴുക്കിത്തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഓഹരി വിപണികൾ പ്രതികരിച്ചത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയുടെ ഈ പണനയങ്ങൾ ബാധിക്കുക, ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ തീരുമാനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക ഇത്തരമൊരു കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്കു കടന്നത്? ഈ പലിശ നിരക്കു കൂട്ടൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും? അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം 2009നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പലിശ നിരക്കു വർധനയുമായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലെ യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന്. ചിത്രം: Jim WATSON / AFP

∙ ഇടിവ് നേരത്തേ തുടങ്ങി

പലിശ നിരക്ക് 0.75 ശതമാനം ഉയർത്തുമെന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ആഗോള ഓഹരി, നാണ്യ വിപണികളിൽ ഇടിവു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഓഹരി വിപണികളിൽ ശക്തമായ വിറ്റൊഴിക്കലാണ് നടക്കുന്നത്. 78.29ലേക്ക് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യവും ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളിലും ശക്തമായ ഇടിവു നേരിടുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കു ലഭിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയിലേക്ക് അമേരിക്ക ഉയരുമ്പോൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ഓഹരികളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപം വിദേശ നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ആകർഷണീയമല്ല. ബോണ്ട് വരുമാനം കൂടി ഉയരുന്നതിനാൽ ഡോളർ അനുദിനം കരുത്തു കാട്ടുകയാണ്. ഓഹരി വിപണികളുടെ തകർച്ച നിക്ഷേപകർക്ക് അനുനിമിഷമുണ്ടാക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ്. പല പ്രമുഖ ഓഹരികളുടെയും വില 52 ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താഴ്ചയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. ചെറിയ കാലയളവിൽ 50 ശതമാനം വരെ ഇടിവു നേരിട്ട ഓഹരികളുമുണ്ട്.

∙ 3.4 ശതമാനത്തിലേക്ക്?

മാർച്ചിലും മേയിലും ജൂണിലും അമേരിക്ക പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയിരുന്നു. 1.5– 1.75 % നിലവാരത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക്. വർഷാവസാനം 3.4 ശതമാനം എന്ന തോതിലേക്ക് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്താതെ പണപ്പെരുപ്പത്തെ പിടിച്ചുനിർത്താനാകില്ലെന്ന് ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ ജെറോം പവൽ ഓരോ പണനയ അവലോകന യോഗത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. 8.6 ശതമാനമാണ് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള പണപ്പെരുപ്പം. 40 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. 1981 വർഷത്തേതിനു സമാനമായി പണപ്പെരുപ്പം കുതിക്കുമ്പോൾ അതിവേഗം തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നാണ് പണനയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പവൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് വരും മാസങ്ങളിലും പലിശ നിരക്കു കൂട്ടുമെന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയാണു നൽകുന്നത്.

ജെറോം പവൽ. ചിത്രം: AFP

∙ പ്രതീക്ഷിക്കണോ 2020നേക്കാൾ വലിയ തകർച്ച?

കോവിഡ് മഹാമാരിയെത്തുടർന്ന് 2020 മാർച്ചിലായിരുന്നു ഓഹരി വിപണികൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. മഹാമാരിയെത്തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരവിച്ചതും ലോക്ഡൗണുമെല്ലാം വിപണിയിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഓഹരി വിപണികളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വിറ്റൊഴിക്കൽ നടന്നു. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ തകർച്ച ഓഹരി വിപണികളിലുണ്ടാക്കാൻ അമേരിക്കയുടെ പണനയം കാരണമാകുമോ എന്നാണ് നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഈ വർഷം തന്നെ പലിശ നിരക്ക് 3.4 ശതമാനം എത്തിക്കാനാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ ആഗോള ഓഹരി വിപണികൾ ഇനിയും താഴേക്കു പോകും. ബോണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപം മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനമാകും വൻകിട നിക്ഷേപകർ സ്വീകരിക്കുക. ഡോളർ കരുത്തു കാട്ടിയിട്ടും സ്വർണവിലയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകാത്തും ഓഹരി വിപണികളുടെ തിളക്കം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ലക്ഷ്യം പണപ്പെരുപ്പം 2 ശതമാനമാക്കാൻ

40 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പമാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക 40 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തി. വിലപ്പെരുപ്പത്തെ നേരിടാൻ എത്ര കടുത്ത നടപടിയും മടി കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാൻ അമേരിക്കയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കണക്കുകൾ. 8.6 ശതമാനത്തിലേക്കാണു പണപ്പെരുപ്പം കുതിച്ചുയർന്നത്. ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുടെയും ഊർജത്തിന്റെയും വില വർധനയാണ് പണപ്പെരുപ്പം കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഒരു വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായ വർധന 6 ശതമാനമാണ്.

റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, കോവിഡ് മൂലം ഉൽപന്ന വിതരണ ശൃംഖല താറുമാറായത്, ചൈന അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ലോക്‌ഡൗൺ തുടരുന്നത് തുടങ്ങി വിലപ്പെരുപ്പം പരിധി വിടാൻ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃ ഉൽപന്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലപ്പെരുപ്പം ഒരു മാസംകൊണ്ട് 0.6 ശതമാനം ഉയർന്നു. താമസ ചെലവിലും വലിയ വർധനയുണ്ടായി. ഭക്ഷ്യവിലയും ഇന്ധനവിലയും കുതിച്ചുയരുകയാണ്. 2 ശതമാനത്തിലേക്ക് പണപ്പെരുപ്പത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പലിശ നിരക്കു വർധന ഈ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

എന്നാൽ റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും കോവിഡ് ഭീഷണിയും ഇനിയും അവസാനിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയെന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. എങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രായോഗികമാർഗമെന്ന നിലയിലാണ് അമേരിക്ക പലിശ വർധനയെ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയും ഏതാണ്ട് ഇതേ നടപടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ശതമാനം വർധന റീപോ നിരക്കിൽ വരുത്തി. 4.90 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ റീപോ നിരക്ക്. 7.04 ശതമാനമാണ് ഉപഭോക്തൃവില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാജ്യത്തെ വിലപ്പെരുപ്പം. ഇത് 4 ശതമാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരികയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം. 6 ശതമാനത്തിനു താഴേക്ക് ഉടൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പലിശ നിരക്ക് അടിക്കടി ഉയർത്തുന്നത്.

∙ പലിശ ഉയർത്തലിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ത്?

2008ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് ഏതാണ്ട് പൂജ്യത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു. അതായത് ബാങ്കുകൾക്ക് പലിശ നൽകാതെ വായ്പയെടുക്കാമെന്ന സ്ഥിതി. ഈ സമയത്താണ് അമേരിക്കയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആഗോള നിക്ഷേപകർ പിൻവലിച്ചതും ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ഓഹരി വിപണികൾ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ ചുവടുമാറിയതും. 2015 വരെ ഏതാണ്ട് ഇതേ സ്ഥിതി അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് തുടർന്നു. തുടർന്ന് പലിശ നിരക്കിൽ 2.25 ശതമാനത്തിന്റെ വർധന വരുത്തി. എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നതോടെ പലിശ വീണ്ടും 2 ശതമാനം കുറച്ചു. പണലഭ്യത കൂട്ടി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലും അമേരിക്ക പലിശ നിരക്ക് 0.25 ശതമാനം എന്ന നിലവാരത്തിലേക്കു കുറച്ചത്.

ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: TIMOTHY A. CLARY / AFP

എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കു ശേഷം ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പിടിയിലേക്ക് അമർന്നു. വൈറസ് ബാധ തടയാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും പഴയതുപോലെ ആയിട്ടില്ല. അതിനിടെയാണ് റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഗോതമ്പ്, വളങ്ങൾ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ, പ്രകൃതിവാതകം, അസംസ്കൃത എണ്ണ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രധാന കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടതോടെ ലോകത്തിന്റെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ തന്നെ താളം തെറ്റി. യുദ്ധം അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായി. ഊർജ പ്രതിസന്ധി കൂട്ടി. വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെയും മറ്റും വില ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പതിൻമടങ്ങ് ഉയർന്നു.

മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അണയാത്ത യുദ്ധപ്പക ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും സാധാരണക്കാരുടെ അടുക്കളകളെ വരെ ബാധിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് ചൈനയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ചത്. സീറോ കോവിഡ് നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ചൈന പ്രധാന നഗരങ്ങളെല്ലാം അടച്ചിട്ടു. ഇതോടെ ഉൽപന്ന വിതരണ ശൃംഖല വീണ്ടും താറുമാറായി. ഊർജ, ഇന്ധന, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലവർധന ഉൽപന്ന വില വൻതോതിൽ കൂടാൻ കാരണമായി. ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുടെ വിലയും വൻതോതിൽ ഉയർന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം വിലപ്പെരുപ്പം മൂലം പൊറുതി മുട്ടുകയാണിപ്പോൾ.

യൂറോസോണിലും പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണപ്പെരുപ്പമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ബ്രിട്ടനും പണപ്പെരുപ്പം മൂലം പൊറുതി മുട്ടുകയാണ്. പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ വിപണിയിലേക്കുള്ള പണമൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം. ചെറിയ നിരക്കിൽ ബാങ്കിൽനിന്നു പണം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ പണമൊഴുക്കു കൂട്ടുന്നതിനാൽ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തി പണ ലഭ്യത കുറയ്ക്കുകയാണു കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്. പണലഭ്യത കുറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ചെലവഴിക്കലും കുറയും. ഇത് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കും. ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നത് ക്രമേണ വിലയും കുറയ്ക്കും. ഇതു പണപ്പെരുപ്പത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തും. നിരക്കു വർധനയിലൂടെ കേന്ദ്രബാങ്കുകൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ്.

∙ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

അമേരിക്ക പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഓഹരി വിപണികളെ ബാധിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഇന്ത്യൻ വിപണികൾ നഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇടിയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ജൂൺ 16നു പണനയങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് ചെറിയ നേട്ടത്തോടെ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ആയിരത്തിൽ അധികം പോയിന്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് സെൻസെക്സ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

അമേരിക്കൻ വിപണി നേട്ടത്തിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാകാൻ കാരണം. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വിപണി കൂപ്പുകുത്തി. 2008ൽ അമേരിക്ക പലിശനിരക്കു കുത്തനെ കുറച്ചപ്പോൾ മുതൽ വൻതോതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കു വലിയ തോതിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം എത്തിയിരുന്നു. ഡോളറിൽ എത്തിയ നിക്ഷേപം വിപണിയെ നേട്ടങ്ങളിലെത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, രൂപയുടെ കരുത്തു കൂടാനും ഇടയാക്കി. എന്നാൽ പിൻവലിക്കൽ തുടങ്ങിയതോടെ ഓഹരി, നാണ്യ വിപണികളിൽ ഇന്ത്യ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിൻമാറ്റം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയയല്ല. 2010നു ശേഷം പിൻവലിക്കൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടക്കുന്നുണ്ട്.

ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനു മുന്നിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: AFP

എങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ പലിശ ഉയർത്തലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പിൻമാറ്റത്തിനു വേഗം കൂടുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓഹരി, കടപ്പത്ര വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ പിൻമാറ്റം രാജ്യത്തെ ഡോളറിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്കു കൂട്ടുന്നതാണ് രൂപയുടെ മൂല്യമിടിയാൻ കാരണം. ഡോളറിന്റെ ഡിമാൻഡ് രാജ്യത്ത് ഉയരാൻ പിൻമാറ്റം കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ പലിശ ഉയർത്തൽ, ഇന്ത്യൻ വിപണികളിലേക്കാൾ സുരക്ഷിതം അമേരിക്കൻ ഡോളറിലുള്ള നിക്ഷേപമെന്ന ചിന്ത രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകരിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

∙ തളർന്ന് രൂപ

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ഡോളറിനെതിരെ രൂപ ദുർബലമാവുകയാണ്. ഡോളർ ശക്തമാകുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കറൻസികളുടെ മൂല്യമിടിക്കുന്നുണ്ട്. 74.25ൽ നിന്ന് 78.29ലേക്ക് ഡോളറിനെതിരെ രൂപ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇടിഞ്ഞു. 25,752 കോടിയാണ് ജനുവരി മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലേക്കു വന്ന വിദേശ നിക്ഷേപം. 1.92 ലക്ഷം കോടി രൂപ ജനുവരി– മേയ് കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത പണനയ അവലോകനത്തിലും അര ശതമാനമോ മുക്കാൽ ശതമാനമോ പലിശ കൂട്ടുമെന്നാണ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇത് രൂപയെയും ഓഹരി വിപണിയെയും ഇനിയും തളർത്തും.

2000 രൂപ നോട്ടിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള പഴ്‌സ്. ചിത്രം: AFP

രൂപയുടെ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ ഫോറെക്സ് റിസർവിൽ നിന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡോളർ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിൻമാറ്റം തുടരുന്നതിനാൽ ആർബിഐയുടെ ഇടപെടൽ കാര്യമായ ഫലമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഇടിവുകൊണ്ടു മാത്രം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 64,000 കോടി ഡോളറിൽനിന്ന് 60,000 കോടിയായി കുറഞ്ഞു.

∙കുതിച്ചുയർന്ന് ഇറക്കുമതിച്ചെലവ്

എണ്ണവില വളരെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് രാജ്യത്തിനേൽപ്പിക്കുന്നത് ഇരട്ട പ്രഹരമാണ്. രൂപയുടെ ഇടിവ് രാജ്യത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിച്ചെലവു കുത്തനെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ 85 ശതമാനവും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും വില വർധിക്കും. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം മൂലം എണ്ണവില 120 ഡോളറിനു മുകളിലാണിപ്പോൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപ ഇടിയുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപന്നങ്ങൾ,സ്വർണം എന്നിവയുമെല്ലാം ഇന്ത്യ വലിയ തോതിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് വല്ലാതെ ഉയരുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി (ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും തമ്മിലുള്ള വിടവ്) കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. 2020–2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി ജിഡിപിയുടെ മൂന്നു ശതമാനം കടന്നേക്കും. ഇതും രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പിന്നോട്ടടിക്കും.

English Summary: US Federal Reserve's Biggest Rate Hike in 28 years; What it Means for the Indian Economy?