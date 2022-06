കലാപം മുഖ്യമന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കാൻ; പൊലീസിൽ രണ്ട് നീതി: വി.ഡി.സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളാ പൊലീസ് രണ്ടു നീതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. സിപിഎം ക്രിമിനലുകളുടെ കൂടെ പൊലീസും ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ 3 ഓഫിസിന് ബോംബെറിഞ്ഞു, 4 ഓഫിസുകൾ കത്തിച്ചു. സ്വകാര്യസ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലും പൊലീസ് കേസ് എടുക്കുന്നില്ല. തൊടുപുഴയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ കാല് തല്ലി ഒടിച്ചിട്ടും ജാമ്യമുള്ള കേസ് എടുത്ത് സിപിഎം ക്രിമിനലുകളെ വിടുകയാണ്. പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് കലാപശ്രമമെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു.

കേരളം വിട്ടു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു പോയാലോ എന്നു താൻ ആലോചിക്കുകയാണെന്നു വി.ഡി.സതീശൻ പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞു. എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും തന്നെ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കൊല്ലും എന്നു പറയുന്നത് കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സമരം കൂടുതൽ ശക്തിയായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകും. സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടാൻ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം നടത്തും. വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച മൂന്നാമത്തെയാളും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ആണെന്നു ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ആയാൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയല്ല വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നത്.

മുൻപ് നിലപാടുകളിൽനിന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മലക്കം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി വിമാനത്തില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിനുശേഷം പ്രതിഷേധം നടന്നെന്നാണ് കോടിയേരി നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇ.പി.ജയരാജനും ഇതേ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു. പിന്നീട്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ നിർദേശം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും മദ്യപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ വന്നതെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇറങ്ങിപ്പോയ ശേഷമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത്. വിമാനത്തിനുള്ളിലെ വിഡിയോ വിമാനക്കമ്പനി പരിശോധിക്കട്ടെ. വിമാനക്കമ്പനി മാനേജരുടെ നടപടി തെറ്റാണെന്നു ബോധ്യമായതിനാലാണ് ഇൻഡിഗോ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകകേരള സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത്. തങ്ങളുടെ മനസ്സ് അത്രയും വിശാലമല്ലെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: VD Satheesan on protest in flight against CM