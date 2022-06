യുക്രെയ്നുമേലുള്ള റഷ്യൻ അധിനിവേശവും അതിന്മേലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുവശത്തു നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് തയ്‌വാനെച്ചൊല്ലി യുഎസും ചൈനയും കൊമ്പുകോർക്കുന്നു. തയ്‌വാൻ വിഷയത്തിൽ ചൈനയുടേത് ‘അപകടകരമായ കളി’യാണെന്നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ദ്വീപുരാഷ്ട്രത്തിനുമേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ ചൈന ഒരുങ്ങിയാൽ സൈനികമായി ഇടപെടുമെന്നും മൂന്നാഴ്ച മുൻ‌പ് ജപ്പാനിൽ വച്ച് ബൈഡൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂൺ 12നു സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ സുരക്ഷാ സമ്മേളനമായ ഷാങ്ഗ്രിലാ ഡയലോഗിൽ ചൈനയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ജനറൽ വെയ് ഫെങ്ഹി വ്യക്തമാക്കി – ‘‘തയ്‌വാനെ ചൈനയിൽനിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തിരികെപ്പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു മടിയില്ല. എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവസാനം വരെ പോരാടും. അതു മാത്രമാണ് ചൈനയുടെ ഏക മാർഗം. യുഎസ് ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ്.’’ ഈ പ്രസ്താവന ചൈനയ്ക്ക് തയ്‌വാനുമേലുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, തയ്‌വാനും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പായിക്കൂടി വേണം കാണാൻ. തയ്‌വാന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് ചൈന നിരന്തരം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അയച്ച് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനു മറുപടിയായി യുഎസ് തയ്‌വാനു ചുറ്റും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും വിന്യസിക്കുന്നു. വൻശക്തികളുടെ വാക്പോരും ശക്തിപ്രകടനവുമായി മാത്രം ഈ നീക്കങ്ങളെ കണ്ടാൽപ്പോരാ. മറ്റൊരു വൻയുദ്ധത്തിനു കോപ്പൊരുക്കലാണോ ഇതെന്ന ഭീതി മേഖലയിലുണ്ട്. തയ്‌വാന്റെ പേരിൽ യുഎസും ചൈനയും നടത്തുന്ന വാക്പയറ്റ് ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാണോ?

പരിശീലനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തായ്‌വാൻ സൈനികർ. ചിത്രം: Sam Yeh / AFP

∙ യുഎസിന്റെ ‘തന്ത്രപരമായ സന്ദിഗ്ധത’

തയ്‌വാനെ പിന്തുണച്ച് ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോഴും സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി തയ്‌വാനെ അംഗീകരിക്കാൻ യുഎസ് ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. അതേസമയം, ഒരൊറ്റ ചൈന എന്ന (വൺ ചൈന പോളിസി) ചൈനീസ് നയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പംതന്നെ അനൗദ്യോഗികമായി തയ്‌വാനുമായി പ്രതിരോധ സഹകരണവും മറ്റും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തയ്‌വാന് ഏറ്റവും അധികം ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതും യുഎസ് ആണ്. ചൈന ആക്രമിച്ചാൽ ഇടപെടും എന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ചൈന നയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും തയ്‌വാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തതും യുഎസിന്റെ തന്ത്രപരമായ സന്ദിഗ്ധത (strategic ambiguity) ആയാണു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

∙ ചൈന ചൈനയുടേതെന്നു പറയുന്ന തയ്‌വാൻ

തയ്‌വാനിലെ ആദ്യ താമസക്കാർ ഓസ്ട്രോനേഷ്യൻ ഗോത്ര ജനങ്ങളാണ്. ഇവർ ഇന്നത്തെ തെക്കൻ ചൈനീസ് പ്രദേശത്തുനിന്നു വന്നവരാണെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. എഡി 239 മുതലാണ് ചൈനീസ് രേഖകളിൽ തയ്‌വാൻ ദ്വീപിനെക്കുറിച്ചു പരമാർശിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്നത്തെ ചക്രവർത്തി പ്രദേശം പരിശോധിക്കാനായി ഒരു സംഘമാളുകളെ അയച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 1624 – 1661 വരെ ഡച്ച് കോളനിയായിരുന്നു. 1683 – 1895 വരെ ചൈനയുടെ ക്വിങ് ഭരണത്തിനു കീഴിലായിരുന്നു തയ്‌വാൻ. 17ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ചൈനയിൽനിന്ന് നിരവധിപ്പേർ അവിടേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർത്തു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Photo - Shutterstock / Zerbor)

1895 ൽ ആദ്യ ചൈന – ജപ്പാൻ യുദ്ധത്തിൽ‌ ജപ്പാൻ ജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്വിങ് ഭരണകൂടത്തിനു തയ്‌വാനെ ജപ്പാനു വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ തയ്‌വാനിൽനിന്ന് അവർ പിന്മാറി. പിന്നാലെ, യുദ്ധത്തിലെ ജേതാക്കളിൽ ഒന്നായ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന (അന്നത്തെ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം) സഖ്യകക്ഷികളായ യുഎസിന്റെയും യുകെയുടെയും പിന്തുണയോടെ തയ്‌വാൻ ഭരിച്ചുതുടങ്ങി. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ മാവോ സെദുങ്ങിന്റെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പോരാളികളോടു പരാജയപ്പെട്ടു നാടുവിട്ട അന്നത്തെ ചിയാങ് കൈ–ഷെക്കിന്റെ സംഘം (കുമിൻതാങ് സർക്കാർ – കെഎംടി) തയ്‌വാനിലാണ് എത്തിയത്. 1949 ലായിരുന്നു ഇത്. ചിയാങ് കൈ–ഷെക്കിന്റെയും പിന്‍ഗാമികളുടെയും ഏകാധിപത്യ രീതികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തയ്‌വാൻ തുടക്കമിട്ടു. 2000 ലാണ് കെഎംടിയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആദ്യ പ്രസി‍ഡന്റ് രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നത്.

തെക്കു കിഴക്കൻ ചൈനയിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് 100 മൈൽ ദൂരമുണ്ട് തയ്‌വാനിലേക്ക്. നിലവിൽ 13 രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തയ്‌വാനെ സ്വതന്ത്രപരമാധികാര രാജ്യമായി കണക്കാക്കുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കൂടി ആ കൂട്ടത്തിലേക്കു ചേരാതിരിക്കാൻ വലിയ നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദമാണ് ചൈന നടത്തുന്നത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Photo - Shutterstock / Tomasz Makowski)

∙ ‘തൽസ്ഥിതി’യിൽ മാറ്റം വന്നതെങ്ങനെ?

2016 ൽ തയ്‌വാനിൽ ഡമോക്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിവ് പാർട്ടി (ഡിപിപി) അധികാരത്തിലെത്തി. പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ്–വെൻ 1992 ലെ ധാരണ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. തയ്‌വാനിലെ ജനങ്ങളാണ് തയ്‌വാന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നാണ് സായ് ഇങ്–വെന്നിന്റെ നിലപാട്. (‘വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ഒരൊറ്റ ചൈന’ എന്നതാണ് 1992 ലെ ധാരണ. ഒരൊറ്റ ചൈന എന്നത് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും അംഗീകരിക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിലവിലുള്ളതുപോലെ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം). ഇതേത്തുടർന്നു ചൈനീസ് സർക്കാർ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു (ക്രോസ് – സ്ട്രെയ്റ്റ് ഡയലോഗ്).

പിന്നാലെ സൈനികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും തയ്‌വാനെതിരെ ചൈന നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. തയ്‌വാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് (എയർ ഡിഫൻസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സോൺ – എഡിഐസെഡ്) നിരന്തരം ചൈന അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷം ഇതുവരെ ചൈനയുടെ 20 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 30 ജെറ്റുകൾ അതിക്രമിച്ചുകയറിയെന്നാണ് തയ്‌വാന്റെ നിലപാട്. അടുത്തിടെ, തയ്‌വാനിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ചൈന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നേരത്തേ, തയ്‌വാനിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കൈതച്ചക്ക, ചിലയിനം ആപ്പിളുകൾ എന്നിവയ്ക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷമായി തയ്‌വാനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. തയ്‌വാനികൾ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നാഷനൽ ചെങ്ചി സർവകലാശാലയുടെ ഇലക്‌ഷൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ നടത്തിയ സർവേയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. 1992 ൽ 17.6% പേർ മാത്രമാണ് തയ്‌വാനികൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 2021 ലെ കണക്കിൽ അത് 62.3% ആയി വർധിച്ചു. ചൈനീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരുടെ എണ്ണം 1992 ൽ 25.5% ആയിരുന്നത് 2021 ആയപ്പോൾ 2.8% ആയി. മാത്രമല്ല, ഹോങ്കോങ്ങിനോട് ചൈന കാണിച്ചത് തങ്ങൾക്കു നേരെയും പ്രയോഗിക്കുമെന്ന ഭീതിയും തയ്‍വാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. ഒരൊറ്റ രാജ്യം രണ്ടു സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് തയ്‌വാനും ജനങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യ ബോധവും ശക്തമാണ്.

∙ റഷ്യ ഉദാഹരണം, യുദ്ധം അറ്റകൈക്കു മാത്രം?

എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ച് തയ്‌വാനെതിരെ ഉടൻ ചൈനയൊരു യുദ്ധത്തിന് ഒരുമ്പെടില്ലെന്നാണ് രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. യുഎസും ചൈനയും അത്തരമൊരു സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനാണു സാധ്യത. ഷാങ്ഗ്രിലായിലെ പ്രസ്താവനയ്ക്കുശേഷം യുഎസ് – ചൈന നേതാക്കൾ വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതും തൽസ്ഥിതി തുടരുമെന്നും ഉടൻ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കില്ലെന്നുമുള്ളതിന്റെ സൂചനയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം. തയ്‌വാന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ലോകത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ലോകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഭാഗവും (ഫോണ്‍, ലാപ്ടോപ്, വാച്ചുകൾ ഗെയിമിങ് കൺസോളുകൾ, കംപ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ) വരുന്നത് തയ്‌വാനിൽനിന്നാണ്. തയ്‌വാനെ തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കിയാൽ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളിൽ ചൈനയ്ക്കും ചില നിയന്ത്രണം ലഭിക്കും.

തായ്പെയ് ഡൗൺടൗണിലെ ഇന്റർസെക്‌ഷന്റെ ആകാശക്കാഴ്ച. Representational image (Photo - Shutterstock / Tavarius)

അതേസമയം, യുക്രെയ്നെ ആക്രമിച്ച റഷ്യയുടെ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ചൈനയെ പിന്നോട്ടു വലിക്കുക. റഷ്യയേക്കാൾ, ചൈനീസ് സമ്പദ്‌‌വ്യവസ്ഥ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുമായി വളരെയേറെ ഇഴചേർന്നുകിടക്കുകയാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈനീസ് നിക്ഷേപവും കമ്പനികളും വിപുലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു വിലക്കോ ഉപരോധമോ ഇവയുടെ മേൽ വന്നാൽ അതു ചൈനയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. കടുത്ത നടപടികളെടുക്കുമെന്ന ഭീഷണിക്കപ്പുറം പ്രകോപനപരമായ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും യുദ്ധത്തിലേക്ക് അതു പോകില്ലെന്നുതന്നെയാണു നിരീക്ഷണം.



English Summary: What's behind the China-Taiwan issue, is it heading to war?