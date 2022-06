ശ്രീനഗർ∙ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിന്റെ ജമ്മു കശ്‍മീർ സന്ദർശനത്തിനിടെ കശ്‍മീരിലെ പുൽവാമയിൽ ഭീകരര്‍ പൊലീസുകാരനെ വെടിവച്ചുകൊന്നു. പാംപോറില്‍ എസ്‌ഐ ഫറൂഖ് അഹമ്മദ് മിര്‍ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഇയാളുടെ വസതിയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ ഭീകരർ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും പരുക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ല.

English Summary: Police officer shot dead by terrorists inside his home in Pulwama