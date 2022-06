മോദിയുടെ സമ്മർദം?; ലങ്കയിലെ കാറ്റാടിപ്പാടം കരാർ അദാനിക്ക്: വൻ പ്രതിഷേധം

കൊളംബോ∙ കുറുക്കുവഴിയിലൂടെ കാറ്റാടിപ്പാടം നിര്‍മിക്കാനുള്ള കരാര്‍ നേടിയെന്നാരോപിച്ച് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ശ്രീലങ്കയില്‍ വന്‍പ്രതിഷേധം. ആയിരക്കണക്കിനാളുകള്‍ കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മിഷന്‍ ഓഫിസിലേക്കു മാര്‍ച്ച് നടത്തി. സ്റ്റോപ്പ് അദാനി എന്ന ഹാഷ്ടാഗിൽ അദാനിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. കരാറിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെമേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയെന്നു വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനാണു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

രാമേശ്വരവുമായി അടുത്തുകിടക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ വടക്കു കിഴക്കന്‍ മാന്നാറില്‍ 500 മെഗാവാട്ടിന്റെ കാറ്റാടിപ്പാടം നിര്‍മിക്കാനാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കരാര്‍ നേടിയത്. തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയിലെ കരാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിക്കു നല്‍കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റിനുമേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണു പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കു കാരണം. പാര്‍ലമെന്ററി മേല്‍നോട്ട സമിതി മുന്‍പാകെ സിലോണ്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ എം.എം.സി. ഫെര്‍ണ്ടിനാന്റോയാണു വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്. പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ഫെര്‍ണ്ടിനാന്റോയ്ക്കു സ്ഥാനം നഷ്ടമായി.

ഇതോടെ വിഷയം പ്രസിഡന്റിന്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ടു സമരം ചെയ്യുന്ന ജനകീയപ്രക്ഷോഭകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മിഷണിലേക്കു നൂറുകണക്കിനു യുവാക്കളാണു മാര്‍ച്ച് നടത്തിയത്. ലങ്കയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളില്‍ അനാവശ്യമായി ഇന്ത്യ ഇടപെടുന്നുവെന്ന വികാരം ശക്തമാണ്. അതേസമയം, ലങ്കയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണു നിക്ഷേപത്തിനു തയാറായതെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണു പദ്ധതിയെന്നും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രതികരിച്ചു.

