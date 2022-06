മലപ്പുറം∙ വിദ്യാർഥിനിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തില്‍ മലപ്പുറം എംഎസ്പി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സംസ്കൃതം അധ്യാപകൻ നാരായണൻ അടിതിരിപ്പാടിനെ സസ്പെൻഡ്‌ ചെയ്തു. അധ്യാപകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനവും സ്വഭാവദൂഷ്യവും ഉണ്ടായെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നടപടി. ഇയാൾക്കെതിരെ മലപ്പുറം വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: Teacher suspended for misbehaving with Student in Malappuram