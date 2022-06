പ്രതിരോധ സേനകളിൽ 4 വർഷത്തെ ഹ്രസ്വകാല നിയമനത്തിനു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി ഉത്തരേന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപക പ്രതിഷേധമായി കത്തിപ്പടരുകയാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തെലങ്കാനയിലേക്കും അതിന്റെ ആളിക്കത്തൽ നീളുന്നു. പൊലീസിനു നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വിധം പലയിടത്തും പ്രതിഷേധക്കാർ അക്രമാസക്തരാകുന്നു. ട്രെയിനുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നു, വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഷാഗ്നിയായി അഗ്നിപഥ് മാറിയത്? വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെയാണോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്? കർഷക സമരത്തെ ശക്തിയുക്തം നേരിട്ട മോദി സർക്കാർ ഒടുവിൽ ആ രോഷാഗ്നി കെടുത്താനാകാതെ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ആ ആശങ്ക ഇപ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ മനസ്സിൽ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടാകണം. അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയുടെ പ്രായപരിധിയിൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇളവു കൊണ്ടു വന്ന നീക്കം അതാണു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള പ്രായപരിധി 21ൽനിന്ന് 23 ആക്കിയായിരുന്നു ജൂൺ 16നു രാത്രിതന്നെ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരത്തിനു മുന്നിൽ സർക്കാർ ഭയന്നുവെന്നത് വ്യക്തം. ഇത്തവണ പേടി വർ‌ധിക്കാനും കാരണങ്ങളുണ്ട്. കർഷക സമരം പഞ്ചാബിലായിരുന്നു. അവിടെ ബിജെപിക്ക് കാര്യമായ വോട്ടില്ല. എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സമരം. അതും രാജ്യത്തെ പല സമരങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ച ബിഹാറിൽ. അഗ്നിപഥ് നടപ്പാക്കിയത് ധൃതി പിടിച്ചാണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിനായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ചുമതല. സൈന്യത്തിന്റെ നവീകരണത്തിനുള്ള പല പദ്ധതികളും അഗ്നിപഥത്തിന്റെ പിന്നാലെയുണ്ട്. അവയുടെ ഭാവി എന്താകും? എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ് സമരത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും പഥം. എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ അഗ്നിപഥിലേക്ക് എത്തിയത്? എവിടെയാണ് പിഴച്ചത്?

‌

∙ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണോ അഗ്നിപഥ്?

പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സേനകളുടേത്. മാറ്റങ്ങളോട് പൂർണമായി എതിരാണെന്നല്ല അതിനർഥം. പക്ഷേ, മാറ്റങ്ങളെ വളരെ സാവധാനമാണ് സേനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സേനകളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിലാണു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കുന്ന അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകളിൽ ഒാഫിസർ റാങ്കിനു താഴെയുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് 4 വർഷത്തേക്ക് യുവാക്കൾക്ക് ഹ്രസ്വകാല നിയമനം നൽകുന്ന പദ്ധതി എന്ന് ഒറ്റവാചകത്തിൽ അഗ്നിപഥിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ, ആ വിശേഷണത്തിനപ്പുറമുള്ള വിവിധ തലങ്ങൾ അതിനുണ്ട്.

ഒാഫിസർ റാങ്കിനു താഴെ എന്നു പറയുമ്പോൾ ജവാൻ (കരസേന), സെയ്‌ലർ (നാവികസേന), എയർ വാരിയർ (വ്യോമസേന) എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തസ്തികകളിലേക്കാണ് അഗ്നിപഥ് വഴി യുവാക്കളെ സേനയിലെടുക്കുക. ഈ പദവികളിലേക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇനിയുണ്ടാവില്ല. പകരം, എല്ലാ നിയമനങ്ങളും അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴിയായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ നിയമിതരാകുന്നവരെ ‘അഗ്നിവീർ’ എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണക്കാക്കും. വനിതകളെയും ഈ രീതിയിൽ നിയമിക്കും.

∙ റിക്രൂട്ട്മെന്റിലെ ആശങ്കകളും അക്രമത്തിന്റെ കാരണവും?

ഒാഫിസർ റാങ്കിനു താഴെയുള്ളവരെ ഇതുവരെ 15 വർഷത്തേക്കാണു നിയമിച്ചിരുന്നത്. അതിനു ശേഷം അവർക്കു പെൻഷനും ലഭിക്കും. അഗ്നിപഥ് വഴിയെത്തുന്ന അഗ്നിവീർ സേനാംഗങ്ങൾക്കു പക്ഷേ 4 വർഷത്തേക്കാണു നിയമനം. ഇതിൽ 25% പേരെ സേനകൾ നിലനിർത്തും. നിലവിലെ സ്ഥിര നിയമനങ്ങൾ പോലെ അവർക്ക് 15 വർഷം കൂടി സേനയിൽ തുടരാം. അതിനു ശേഷം പെൻഷനും ലഭിക്കും. ബാക്കി 75% പേർ നാലാം വർഷത്തിനു ശേഷം പടിയിറങ്ങും. അവർക്കു പെൻഷനില്ല. പകരം, 11.71 ലക്ഷം രൂപയുടെ സേവാ നിധി തുക ലഭിക്കും. സേവനകാലത്ത് പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിലെ 30 ശതമാനം എടുക്കുന്നതും തുല്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതവും ചേർന്നുള്ള തുകയാണിത്.

മുൻപ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലികളിലൂടെ 15 വർഷം സേവനകാലയളവ് ലഭിച്ചിരുന്നത് അഗ്നിപഥിലൂടെ നാലു വർഷമായി കുറയും. 4 വർഷത്തിനു ശേഷം സേവാ നിധി തുക മാത്രമല്ല, തുടർ പഠനം, ജോലി എന്നിവയ്ക്കുള്ള സഹായവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ അവയൊന്നും പര്യാപ്തമല്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നിലവിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളും സമരങ്ങളും. സേനയിൽ 15 വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസരം ഇതോടെ നഷ്ടമായെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. 4 വർഷത്തെ ഹ്രസ്വകാല നിയമനം തങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സെക്കന്ദരാബാദിൽ അഗ്നിപഥിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരിൽ ഒരാൾക്കു പരുക്കേറ്റപ്പോൾ പൊലീസ് എടുത്തുമാറ്റുന്നു. ചിത്രം: REUTERS/Stringer

∙ ആ 65,000–70,000 പേർ എന്തു ചെയ്യും?

നിലവിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർഥികൾ കൂടിയുണ്ട് – 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫിസിക്കൽ, മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ പാസായതിനു ശേഷം എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണത്. ഏകദേശം 65,000 – 70,000 പേരുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ. കേരളത്തിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് 2500 പേർ. 2021 മധ്യത്തോടെ ഇവരുടെ എഴുത്തുപരീക്ഷ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. കോവിഡ് മൂലം അതു നീണ്ടുപോയി. പരീക്ഷയ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നവർക്കിടയിലേക്കാണ് അഗ്നിപഥ് വന്നു പതിച്ചത്. ഇനിയുള്ള എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളും അഗ്നിപഥ് വഴിയായിരിക്കുമെന്നു കേന്ദ്രം അറിയിച്ചതോടെ, ഇവർ വഴിയാധാരമായ അവസ്ഥയിലാണ്.

നിലവിൽ ബിഹാറിലുൾപ്പെടെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നവരിൽ ഫിസിക്കൽ, മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ പാസായ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളുമുണ്ട്. ഇവർക്ക് 21 വയസ്സ് ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രായപരിധി. കോവിഡ് മൂലം പരീക്ഷ നീണ്ടതോടെ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകി പരീക്ഷയെഴുതാൻ അനുവദിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇവർക്കു വേണ്ടി ഒറ്റത്തവണ ഇളവ് നൽകി പ്രായപരിധി 23 ആക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായപരിധി ഉയർത്തിയത് ഇവർക്കു ഗുണകരമാകുമെന്നു കേന്ദ്രം വാദിക്കുമ്പോഴും അവിടെയുമുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം.

ന്യൂഡൽഹിയിൽ അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം. ചിത്രം: PTI Photo/Ravi Choudhary

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അഗ്നിപഥ് വഴി മാത്രമായിരിക്കും എന്നതിനാൽ, മുൻപ് ഫിസിക്കലും മെഡിക്കലും പാസായ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വീണ്ടും അവ നേരിടേണ്ടി വരും. റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാ നടപടികൾക്കും ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും വിധേയരാകേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷുഭിതരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ, മെഡിക്കൽ പരീക്ഷകളിൽ ഇളവ് നൽകി സർക്കാർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തരവിറക്കുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രതീക്ഷ. അല്ലാത്തപക്ഷം, കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അതു വഴിതുറക്കും.

∙ ജീവനോ ജീവിതമോ വലുത്?

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുമാണ് ഒരുവശത്തെങ്കിൽ, മറുവശത്തുള്ളത് സേനകളിലെ നിലവിലെ മികവിനെ അഗ്നിപഥ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ്. സേനയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ഒാഫിസർമാരിൽ പലരും ഈ പ്രശ്നമാണു പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. 17.5 – 21 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരെയാണ് അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. 17.5 വയസ്സിൽ സേനയിൽ ചേരുന്നയാൾ 21.5 വയസ്സിൽ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങും. 21ൽ കയറുന്നയാളുടെ സേവനം 25ൽ പൂർത്തിയാകും. ആ ചെറുപ്രായത്തിനു ശേഷം വിശാലമായ ജീവിതമാണ് അവർക്കു മുന്നിലുള്ളത്. ഇതിൽ മുൻ ഒാഫിസർമാർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശങ്കയുണ്ട് – ഇത്തരത്തിൽ 4 വർഷത്തെ സേവനത്തിനെത്തുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ തനിക്ക് സൈന്യത്തിനുമപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന തോന്നലുണ്ടാകും. യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവൻ നൽകാൻ വരെ തയാറാകുന്ന സ്ഥിര നിയമനക്കാരുടെ പോരാട്ടവീര്യം 4 വർഷത്തേക്കു മാത്രമായി സേവനത്തിനെത്തുന്നവരിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന് ഇവർ ചോദിക്കുന്നു.

തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദിൽ അഗ്നിപഥിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ ട്രെയിനിനു തീയിട്ടപ്പോൾ. ചിത്രം: REUTERS/Stringer

അഗ്നിപഥിലൂടെയെത്തുന്നവരെ ചൈന അതിർത്തിയിലുൾപ്പെടെ നിയമിക്കുമെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് പാണ്ഡെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പരിചയസമ്പത്തില്ലാത്തവരെ അത്തരം തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ നിയമിക്കുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പല കോണുകളിൽ നിന്നുമുയരുന്നു. ശത്രുസേനയെ നേരിടുന്ന വേളയിൽ തന്റെ ഭാവി ജീവിതമോർത്ത് ഇവർ പിന്തിരിയില്ലെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പെന്ന് ഇവർ ചോദിക്കുന്നു. സ്ഥിര നിയമനക്കാരായ മറ്റു സേനാംഗങ്ങളുടെ വീര്യം കെടുത്താനും ഇതു വഴിയൊരുക്കും. ശരിയായ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവരെ അതിർത്തിയിൽ നിയോഗിച്ചാൽ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. കരസേനയിലാണെങ്കിൽ 18 മാസമാണ് പരിശീലനം. എന്നാൽ അഗ്നിപഥിൽ ഇത് ആറു മാസം മാത്രമാണെന്നതും മേൽപ്പറഞ്ഞ ആശങ്കയ്ക്കു വളമാകുന്നു.

ഇന്ത്യൻ സേനകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തുകളിലൊന്ന് സേനാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഷങ്ങൾകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ദൃഢബന്ധമാണ്. ഏതാനും വർഷത്തേക്കു മാത്രമായി എത്തുന്ന അഗ്നിവീർ സേനാംഗങ്ങളുമായി സ്ഥിര നിയമനക്കാരായ ജവാൻമാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ദൃഢബന്ധമുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവർക്കിടയിൽ വേർതിരിവും രൂപപ്പെടാം. അത്തരമൊരു വേർതിരിവ് രൂപപ്പെട്ട സേനാ യൂണിറ്റ് അതിർത്തിയിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കു വഴിവയ്ക്കാം. ദുർഘട സാഹചര്യങ്ങളിൽ സേനയെ നയിക്കേണ്ട കമാൻഡിങ് ഒാഫിസർമാർക്ക് യൂണിറ്റിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരട്ടി തലവേദനയാവുകയും ചെയ്യും. പരമാവധി 25 വയസ്സിൽ അഗ്നിപഥ് സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയിറങ്ങുന്നവർ തൊഴിൽരഹിതർ എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് അവർ നടന്നുനീങ്ങുന്നത്. അവർക്ക് ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലിക്കുമുള്ള സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടിയ പതിനായിരക്കണക്കിനു പേർ എല്ലാ വർഷവും തൊഴിൽരഹിതരായി സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത് ആപത്താണെന്ന വാദവുമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

അഗ്നിപഥ് സ്കീമിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. ചിത്രം: PTI Photo/Manvender Vashist

∙ കേന്ദ്രസർക്കാരും സേനാ മേധാവികളും പറയുന്നത്...

യുവാക്കൾ വരുന്നത് സേനകൾ ചെറുപ്പമാകാൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ, ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ മുന്നിലുള്ള യുവാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുമാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സേനാ മേധാവികളുടെയും വാദം. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രായം 32 വയസ്സാണ്. സേനകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അൽപം ഉയർന്നതാണ്. അതു കുറച്ച് സേനകളെ കൂടുതൽ ചെറുപ്പമാക്കാൻ അഗ്നിപഥ് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. 2030ന് അകം ശരാശരി പ്രായം 24– 26 ആക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

ഏതാണ്ട് 14 ലക്ഷമാണ് കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളുടെ ആകെ അംഗബലം. മൂന്നു സേനകളിൽ നിന്നുമായി ഏകദേശം 70,000 പേർ പ്രതിവർഷം വിരമിക്കുന്നു. ഇതിനു പകരമുള്ള നിയമനങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമേണ കുറയ്ക്കാനാണു തീരുമാനം. ഈ വർഷം 46,000 പേരെയാണ് അഗ്നിപഥ് വഴി എടുക്കുക. അതിനുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി 90 ദിവസത്തിനകം നടക്കും. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയുമധികം പേരെ സേനകളിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. സേനാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് സേനകളെ ‘മെലിഞ്ഞതും’ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുമുള്ളവയാക്കി മാറ്റുകയാണു ലക്ഷ്യം. ചൈന, യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സമാനരീതിയിൽ സേനാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

സേനകളെ ചെറുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഗ്നിപഥിന്റെ മറ്റൊരു നേട്ടം വേതനം, പെൻഷൻ എന്നിവയിലാണെന്നും കേന്ദ്രം പറയുന്നു. ചെലവിന്റെ വലിയ ഭാഗം വേതനത്തിനും പെൻഷനുമായാണു സേനകൾ ചെലവിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് അനുവദിച്ച 5.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ ഏകദേശം 20% പെൻഷനാണു നീക്കിവച്ചത്. ഏറെക്കുറെ അത്ര തന്നെ വേതനത്തിനും ചെലവാകും. ഇത്രയും ഭീമമായ തുക പെൻഷനും വേതനത്തിനും ചെലവാകുമ്പോൾ പുതിയ ആയുധങ്ങളടക്കം വാങ്ങാൻ സേനയുടെ പക്കലുള്ള പണം കുറയും.

അഗ്നിപഥിലൂടെ സേനയിലെത്തുന്നവർ 4 വർഷത്തിനു ശേഷം പിരിയുമ്പോൾ അവർക്കു പെൻഷനില്ല. 11.17 ലക്ഷം രൂപയെന്ന സേവാ നിധി തുക നൽകുമെങ്കിലും സേനാംഗത്തിന്റെ ശമ്പളത്തിൽനിന്നു സേവനകാലയളവിനിടെ പിടിച്ച തുകയാണ് അതിന്റെ പകുതി. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെൻഷൻ ഇനത്തിലുള്ള ഭീമമായ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനാവും. ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാനും സേനകളെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും ആ തുക ഉപയോഗികയും ചെയ്യാം.

∙ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല സേനകൾ

ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് സേനാംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്ന രീതി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അവിടുത്തെ രീതികൾ എങ്ങനെയെല്ലാമാണെന്നു നോക്കാം.

ചൈനീസ് സേന. ചിത്രം: AFP

1) ചൈന: പ്രതിവർഷം 4.5 ലക്ഷം പേരെ സേനകളിലേക്കെടുക്കുന്നു. 2 വർഷത്തേക്കാണു നിയമനം. ഇവർക്ക് 40 ദിവസത്തെ പ്രാഥമിക പരിശീലനം നൽകും. അതിനു ശേഷം ഇവരെ ഏതു യൂണിറ്റിലാണോ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുക ആ യൂണിറ്റിന്റെ ദൗത്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകും. 2 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ശതമാനം പേരെ നിലനിർത്തും. ഇത് എത്രയാണ് എന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചൈനീസ് സേന രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. 2 വർഷത്തിനു ശേഷം പടിയിറങ്ങുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള വായ്പ ലഭ്യമാക്കും.

2) ഫ്രാൻസ്: ഒന്നു മുതൽ 5 വർഷം വരെയുള്ള കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു സേനാംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത്. പരിശീലന കാലാവധി 3 മാസം. കരാർ പുതുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. 19 വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചാൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കും.

3) റഷ്യ: 2 വർഷത്തേക്ക് ആദ്യ നിയമനം. ഇതിൽ ഒരു വർഷം പരിശീലനം. 2 വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നവരെ റിസർവ് വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറ്റും. ഇവരിൽ നിന്നാണു സ്ഥിര നിയമനം നടത്തുക.

4) ഇസ്രയേൽ: പ്രായപൂർത്തിയായവരെല്ലാം നിർബന്ധമായും പ്രതിരോധ സേനകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കണം. പുരുഷൻമാർ 2 വർഷവും 8 മാസവും. വനിതകൾ 2 വർഷം. ഇതിനു ശേഷം ഇവരെ റിസർവ് വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറ്റും. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സൈനിക സേവനത്തിനായി ഇവരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സർക്കാരിനു തിരിച്ചുവിളിക്കാം.

5) യുഎസ്: നാലു വർഷത്തേക്കാണു സേവനം. അതിനു ശേഷമുള്ള 4 വർഷം റിസർവ് കാലമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവരെ സൈനിക സേവനത്തിനു തിരിച്ചുവിളിക്കാം. പൂർണ സർവീസും സേനാംഗങ്ങൾക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കാം. 20 വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചാൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കും.

