142 കുപ്പി വിദേശമദ്യവും ചന്ദനമുട്ടികളുമായി യുവതി പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ∙ മാരാരിക്കുളത്ത് 142 കുപ്പി വിദേശമദ്യവും ചന്ദനമുട്ടികളുമായി തോപ്പുംപടി സ്വദേശിയായ യുവതി പിടിയിൽ. മാരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വാടകവീട്ടിൽ നിന്നാണ് മദ്യവുമായി സജിത എന്ന യുവതിയെ പിടികൂടിയത്. 20 ലീറ്റർ കോടയും പൊലീസ് പിടികൂടി. പൊലീസ് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.

English Summary: Woman arrested with liquor and sandalwood in Alappuzha