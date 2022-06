അടിമാലിയിൽ പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ യുവാവിനെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായി

തൊടുപുഴ∙ അടിമാലി മാങ്കുളം ആനക്കുളം പുഴയിൽ വലിയ പാറക്കുട്ടിയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ യുവാവിനെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായി. ചാലക്കുടി ആളൂർ വിതയത്തിൽ ക്രാസിൻ തോമസിനെ (29) ആണ് കാണാതായത്.



ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 3നാണ് പത്തംഗ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സംഘത്തിൽപെട്ട ക്രാസിനെ കാണാതായത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഘം ആനക്കുളത്ത് എത്തിയത്. ഫയർ ഫോഴ്സ്, പൊലീസ്, നാട്ടുകാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു.

English Summary: Youth goes missing in river at Mankulam