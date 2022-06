ബിഹാർ കത്തുമ്പോഴും ബിജെപിയും നിതീഷ് കുമാറും തമ്മിലടിക്കുന്നു: പ്രശാന്ത് കിഷോർ

പട്‌‌ന ∙ അഗ്നിപഥ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തെച്ചൊല്ലി ബിഹാറിൽ ഭരണകക്ഷികളായ ജെഡിയുവും ബിജെപിയും തമ്മിലടിക്കുന്നതിനിടെ, എൻഡിഎ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ. ബിഹാർ കത്തിയെരിയുമ്പോൾ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് ചെറുവിരൽ അനക്കാതെ ഇരുപാർട്ടികളും പരസ്‌പരം പോരടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്നു പ്രശാന്ത് കിഷോർ ട്വിറ്റ് ചെയ്തു. അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അക്രമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ബിജെപി നേതാക്കൾക്ക് പരിഗണനയും സുരക്ഷയും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വിവാദം ചൂടുപിടിച്ചത്. ബിഹാറിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി രേണു ദേവിയുടെയും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാളിന്റെയും വീടുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ പാർട്ടി ഓഫിസുകൾ മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ പൊലീസ് നിഷ്‌ക്രിയരായിരുന്നുവെന്നും ജയ്സ്വാൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

#Agnipath पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं।



बिहार की जनता #JDU और #BJP के आपसी तनातनी का ख़ामियाज़ा भुगत रही है। बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने के बजाए एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्थ हैं। — Prashant Kishor (@PrashantKishor) June 19, 2022

ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണയും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കു പിന്നിലുണ്ടെന്ന ബിജെപി ആരോപണത്തോട് രൂക്ഷ ഭാഷയിലാണ് ജെഡിയു പ്രതികരിച്ചത്. പദ്ധതിയിലെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനു പകരം ഭരണകക്ഷിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ബിജെപിയെന്നു ജെഡിയു തിരിച്ചടിച്ചു.

പന്ത്രണ്ടിൽ അധികം ട്രെയിനുകൾക്കാണു ബിഹാറിൽ പ്രഷോഭകാരികൾ തീയിട്ടത്. ദാനാപുർ, സമസ്തിപുർ, ലഖിസരായി, ഭോജ്പുർ, വൈശാലി, നളന്ദ, സുപോൾ, ഹാജിപുർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു പ്രക്ഷോഭകർ സംഘടിത ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്. പട്ന നഗരത്തിലെ ദാനാപുർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന അക്രമി സംഘം ട്രെയിനുകൾക്കും സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും തീയിട്ടിരുന്നു. ദർഭംഗയിൽ സ്കൂൾ ബസ് തടഞ്ഞിട്ട അക്രമികൾ കുട്ടികളെ മണിക്കൂറുകളോളം ബന്ദികളാക്കിയിരുന്നു. പൊലീസ് സംഘമെത്തിയാണ് ഇവരെ മോചിപ്പിച്ചത്.



