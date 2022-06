മലയാളം അക്ഷരമാല ഈ വർഷംതന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തും; നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മലയാളം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അക്ഷരമാല ഈ വർഷംതന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. 2022–23 അധ്യയന വർഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന മലയാളം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അക്ഷരമാല ഉൾപ്പെടുത്തി അച്ചടി ആരംഭിച്ചെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



കെപിബിഎസിൽ ആണ് അച്ചടി. മലയാളം അക്ഷരമാല പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നേരത്തേ തീരുമാനിക്കുകയും അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയും വന്നു. എന്നാൽ, ഇതേക്കുറിച്ച് സാംസ്കാരിക നായകർ വീണ്ടും പ്രസ്താവന നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് വിശദീകരണം. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസ്താവന എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും. അതിനാൽ നിലവിലെ ഒന്നാം ക്ലാസിലെ ഭാഗം മൂന്നിലും രണ്ടാം ക്ലാസിലെ ഭാഗം രണ്ടിലും അക്ഷരമാല ഉൾപ്പെടുത്തി അച്ചടിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഭരണ പരിഷ്കാര (ഔദ്യാഗിക ഭാഷ) വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഭാഷാ മാർഗനിർദേശക സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള അക്ഷരമാലയാണ് നൽകുന്നത്.

English Summary: Malayalam alphabet will be included in textbooks this year itself: V Sivankutty