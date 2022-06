ധോണിമലയിൽ കാൽവഴുതി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണു; വിദ്യാർഥിയെ കാണാതായി

പാലക്കാട് ∙ ധോണിമല കയറുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ കാണാതായി. പെരിങ്ങോട്ടുക്കുറിശ്ശി ചൂലനൂർ മണ്ണാരംപൊറ്റ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മകൻ അഖിലിനെ (17) ആണു കാണാതായത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം.



‌വെളിച്ചക്കുറവു കാരണം അഗ്നിരക്ഷാ സേന തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കും. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിലെത്താൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പാറയിലൂടെ കയറുന്നതിനിടെ അഖിൽ കാൽ വഴുതി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ പാറയിടുക്കിലേക്കു വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നു ഹേമാംബിക നഗർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പാറയിടുക്കിനകത്തു ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കുണ്ട്. കോട്ടായി ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ്.

