കൊച്ചിയിൽ പൊതുപ്രവർത്തകനെ മർദിച്ച സംഭവം; 2 പേർക്കെതിരെ കേസ്

കൊച്ചി ∙ കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എറണാകുളം സ്വദേശി പോളി വടക്കനെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കെതിരെ പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ആലുവ സ്വദേശി പി.എ.ഷമീർ, കടവന്ത്ര സ്വദേശി എസ്.നാസർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് അമിത വേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചു സ്റ്റണ്ടിങ് നടത്തിയതിന് നാട്ടുകാർ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ദ‍ൃശ്യങ്ങള്‍ പോളി വടക്കന്‍ ഫോണിൽ പകർത്തി. ഇതിനുപിന്നാലെ ഇരുവരും ചേർന്ന് പോളി വടക്കനെ മർദിക്കുകയും ഫോൺ തകർക്കുകയുമായിരുന്നു. പോളി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

English Summary: Two booked for attacking Man in Kochi