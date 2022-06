ഒൻപതു വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെ തുടർച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ച പിതാവിനെതിരെ മകൾ കണ്ണൂർ ചന്ദേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെട്ട് നാലു വർഷമായി. കൃത്യമായ മൊഴിയും കൊടുത്തതാണ് ആ പെൺകുട്ടി. അവൾ കടുത്ത പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നും മാതാവ് കൂട്ടുപ്രതിയാണെന്നും പൊലീസ് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. പക്ഷേ, ഇതുവരെ പിതാവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ പൊലീസ് തയാറായിട്ടില്ല. നടപടികൾ വൈകിയതു കൊണ്ട് നാടുവിട്ട പ്രതി എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യത്തിനു പോലും പൊലീസിന് ഉത്തരമില്ല. 4 വർഷമായി റെസ്ക്യൂ ഹോമുകളിൽ മാറി മാറി കഴിയുകയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി. തൃശൂരിലെ റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദേശത്തോടെ നിലവിൽ വന്ന പോക്സോ നിയമത്തിന് 10 വർഷം തികയുമ്പോഴാണ് നാലു വർഷമായി പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും തയാറാകാത്ത സംവിധാനത്തോട് ‘‘എനിക്കെന്നെങ്കിലും നീതി കിട്ടുമോ?’’ എന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരാളുടെ മാത്രം ചോദ്യമല്ല, വാളയാറിലും തേഞ്ഞിപ്പലത്തും ഒക്കെ ‘ആത്മഹത്യ ചെയ്യപ്പെട്ട’ പോക്സോ ഇരകളുടെ തൊണ്ടയിൽനിന്ന് പുറത്തുവരാതെ പോയ നിലവിളി കൂടിയാണ്. കേരളത്തിൽ പോക്സോ കേസുകളുടെ ശിക്ഷാനിരക്ക് വെറും 4 ശതമാനമാണ്. എന്താണിതിനു കാരണം? ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി 15 വയസ്സിലും അതിനുവേണ്ടി കോടതി കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭരണസംവിധാനം നാണിച്ചു തലതാഴ്‌ത്തേണ്ടേ? ഇത്രയേറെ കോടതികൾ പോക്സോ കേസിനു വേണ്ടി മാത്രമുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീതി വൈകുന്നത്?

∙ വിചാരണ നീളുന്നത് വർഷങ്ങൾ

പോക്സോ കേസുകളിൽ 90 ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ, ഇത്രയധികം പോക്സോ കോടതികൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷവും ആ നിയമത്തോളം പ്രായമുള്ള കേസുകൾ വിചാരണ പൂർത്തിയാവാതെ കിടപ്പുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികളിൽ പ്രതിമാസം 15 കേസുകളെങ്കിലും തീർപ്പാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമം.

രണ്ടാനച്ഛന്റെ ബലാത്സംഗത്തിനും അതിനു ശേഷം പണത്തിനായി അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് പല തവണ വിധേയയാകേണ്ടി വന്ന 12 വയസ്സുകാരിയുടെ കേസ് ‘മഹിള സമഖ്യ’ എന്ന എൻജിഒയുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് 2008ലാണ്. അവർ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു. അമ്മ കൂടി കൂട്ടുപ്രതി ആയിരുന്ന കേസിൽ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ അയയ്ക്കാതെ ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി. കേസിലെ പ്രതികൾ നിസ്സാരക്കാരല്ലാത്തതിനാൽ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക എന്നത് സുരക്ഷിതമായിരുന്നില്ല. ഒാപ്പൺ സ്കൂളിലാണ് കുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നത്.

ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രതിഭാഗം കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. 2016 ൽ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വച്ച് കേസ് വേഗം തീർപ്പാക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകി. ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. ഇതിനിടെ 2018ൽ കുട്ടി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. വിവാഹം കഴിച്ചു. ഷെൽട്ടർ ഹോമിന് പുറത്ത് ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകയായി ജോലി നോക്കുകയാണ്. കേസ് എവിടെയും എത്താതെ പോയി. 12 വയസ്സുകാരി നീതി നേടി നടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് 12 വർഷം!

2018 ഏപ്രിലിൽ എടപ്പാളിൽ തിയറ്ററിൽ വച്ച് 10 വയസ്സുകാരിയെ അമ്മയുടെ അറിവോടെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ് സംസ്ഥാനത്താകെ ചർച്ചാവിഷയമായതാണ്. 65 ദിവസംകൊണ്ട് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. പീഡനത്തിന് ഇരയായ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ 15 വയസ്സാവുന്നു. പക്ഷേ, വിചാരണ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. വിചാരണ പൂർത്തിയാവാത്തതു കൊണ്ടു മാത്രം വർഷങ്ങളായി വീട്ടിൽ നിന്നു മാറി ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത്. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളിൽനിന്നു തന്നെ പീഡനമേറ്റവർ.

എടപ്പാളിലെ തിയറ്ററിൽ വച്ചുണ്ടായ പീഡന ശ്രമം സിസിടിവിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ.

കേസ് നീണ്ടു പോകുന്നതോടെ ഇരയാക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ജീവിതം തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു, ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി 15 വയസ്സിലും അതിനുവേണ്ടി കോടതി കയറിയിറങ്ങേണ്ടത് എന്തു കഷ്ടമാണ്! കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ നീതി വൈകൽ വലിയ നീതിനിഷേധമാണ്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും പീഡനം സൃഷ്ടിച്ച മാനസികാഘാതത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും നിയമ സംവിധാനം അവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നു കൂടിയാണ് വായിക്കേണ്ടത്.

കേസ് നീണ്ടുപോകുന്ന അത്രയും വർഷങ്ങൾ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ വലിയ മാനസിക സമ്മർദമാണ് ഇരയാക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും പ്രതികളിൽനിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. കേരളത്തിൽ പോക്സോ കേസുകളുടെ ശിക്ഷാനിരക്ക് വെറും 4 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നും ഈ നീണ്ടുപോകുന്ന വിചാരണയാണ്. അതേസമയം ദേശീയ ശരാശരി 12 ശതമാനമാണ്. 15, 16 വയസ്സിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പീഡനത്തിനു ശേഷം പഠനം അവസാനിപ്പിച്ച് അതേ പീഡകനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. കേസ് നീണ്ടു പോയാൽ കുട്ടിയെ ആര് വിവാഹം കഴിക്കും എന്ന സമ്മർദത്തിനു മുന്നിലാണ് പലർക്കും വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറയുന്നു സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശിശുസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ.

∙ കിട്ടാത്ത നഷ്ടപരിഹാരം

വൾനറബിൾ ആയ കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് കുടുംബത്തിൽനിന്ന് പീഡനത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അത് കൂടാതെ കടുത്ത പീഡനത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്നവർക്കും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. പക്ഷേ, തുച്ഛമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനു പോലും വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം എന്നതാണ് അവസ്ഥ. ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷത്തിനു വേണ്ടി പോലും 6 വർഷത്തിലധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ഇരകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ നഷ്ടപരിഹാരം കൂടി കിട്ടാതാവുന്നതോടെ തുടർപഠനത്തിനു പോലുമുള്ള വഴികളാണ് അടയുന്നത്.

നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹത ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് പൊലീസിന്റെ ചുമതലയാണ്. അടിയന്തരമായി ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ട കേസുകളിൽ പോലും അത് വൈകുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യാറുള്ള ചൈൽഡ്‌ലൈൻ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

∙ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

പോക്സോ നിയമം നിലവിൽ വന്നതിനു പിന്നാലെ 2012–ലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ജില്ലാ തലത്തിൽ ‘നിർഭയ’ ഹോമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പോക്സോ കേസ് ഇരകളുടെ പുനരധിവാസമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പേരിൽ 2020ൽ 13 നിർഭയ ഹോമുകൾ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. പകരം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരേയൊരു കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറി. പോക്സോ കോടതികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനാൽ അധിക കാലം കുട്ടികൾക്ക് ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളിൽ കഴിയേണ്ടി വരില്ലെന്നും തൃശൂരിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ.കെ.ശൈലജയുടെ വിശദീകരണം.

ജില്ലാതലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കെയർഹോമുകളുണ്ട്. അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ തൃശൂരിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ ഹോമിനെക്കുറിച്ചാണ് 4 വർഷമായി കേസിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കാത്ത 16 വയസ്സുകാരി ‘‘വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് ആലോചിക്കാൻ ഭയമാണ്’’ എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോടു രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത ഹോമുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. പല തരത്തിലെ പീഡനത്തിന് ഇരയായ പല പ്രായക്കാരെയാണ് ഒന്നിച്ചു താമസിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളെ പല തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ കരുതൽ വേണ്ട കുട്ടികളാണെന്നിരിക്കെത്തന്നെ ആനുപാതികമായ കൗൺസലിങ് സംവിധാനവും ഹോമുകളിൽ ഇല്ല. ഏതു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സിഡബ്ല്യുസിയുടെ ഉത്തരവിന്മേൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ തുടർപഠനത്തിനു വേണ്ടത്ര ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

∙ ഒതുക്കിത്തീർക്കുന്ന കേസുകൾ

മകളെ പീഡിപ്പിച്ച് അതിൽ ഉണ്ടായ പെൺകുട്ടിയെയും പീഡിപ്പിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അച്ഛൻ. ചെറിയ കുട്ടിയിൽനിന്നാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ശിശുസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ട് കേസാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിചാരണ തുടങ്ങാനിരിക്കെ ‘വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത്’ എന്ന് മൊഴി നൽകാനാണ് കുട്ടിക്ക് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നൽകിയ ഉപദേശം. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. മൊഴി നൽകാൻ പോകുന്ന പല കേസുകളിലും ഒത്തുതീർപ്പിന് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്കൂൾ കൗൺസലർമാരും ചൈൽഡ്‌ലൈൻ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നു.

കുട്ടികളെ കാണാനോ കോടതിയിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പലപ്പോഴും പലരും തയാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് അവസ്ഥ. തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന കേസുകളാണ് മിക്കതും. പ്രമാദമായ പല കേസുകളിലും സിഡബ്ല്യുസിയിൽ (ചെൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി) ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിഭാഷകർ തന്നെ പിന്നീട് പ്രതിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി സാക്ഷിയായതും കേരളം കണ്ടതാണ്. നീണ്ടു പോകുന്ന വിചാരണയും കുട്ടികളുടെ ഭാവിയും പറഞ്ഞ് കേസ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും സംഭവിക്കുന്നത്.

നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പല കേസുകളിലും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ ഉദാസീനതയാണ് കേസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നതും വസ്തുതയാണ്. വാളയാർ കേസിൽ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു കൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞത് ‘പ്രോസിക്യൂഷന് കുറ്റം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല’ എന്നായിരുന്നു.

‘‘മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം വീട്ടുകാർ തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്തു വരുന്ന കേസുകളിൽ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളിലേക്കു മാറ്റുന്നവരുടെ കൃത്യമായ പുനരധിവാസത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ്. വീട് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടികൾ. വീട് പോലെത്തന്നെ സ്കൂൾ, മതപാഠ ശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന കേസുകളിൽ കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയാവുന്നതു വരെ അവരെ ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാനുള്ള തരത്തിൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുകയാണ് സത്യത്തില്‍..’’ പോക്സോ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷക സ്വപ്ന പറയുന്നു.

മൂന്നു തവണ പോക്സോ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അധ്യാപകർ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. മലപ്പുറത്തെ സ്കൂളിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം കുട്ടികളെ ദുരൂപയോഗം ചെയ്ത അധ്യാപകനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളും അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

∙ വരുത്തിവച്ച വിനകൾ

പോക്സോ കേസിൽ ശക്തമായി കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളേണ്ട സിഡബ്ല്യുസി തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്തു വന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടി 5 വർഷത്തിനിടെ 31 തവണയാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാവേണ്ടി വന്നത്. 2016–ൽ പീഡനത്തിന് ഇരയായ കുട്ടിയെ മഞ്ചേരി നിർഭയ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ 6 മാസത്തിനു ശേഷം കുട്ടിയെ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം പറഞ്ഞുവിട്ടു. ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം കൗൺസലിങ് നടന്നപ്പോഴാണ് കുട്ടി വീണ്ടും പീഡനത്തിന് ഇരയായത് പുറത്തു വന്നത്. വീണ്ടും നിർഭയ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ കുട്ടിയെ മറ്റൊരു ബന്ധുവിനൊപ്പം വിട്ടു. വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതയല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കാതെയായിരുന്നു ഇത്. അവിടെ വീണ്ടും പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന വിവരം അടുത്ത കൗൺസലിങ്ങിൽ പുറത്തു വന്നു. അനാസ്ഥ കൊണ്ടു മാത്രം 31 തവണയാണ് കുട്ടി പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

നിർഭയ ഹോമിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 17 വയസ്സുകാരിയെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് അച്ഛൻ വന്നത്. എന്നാൽ അമ്മ രണ്ടാം പ്രതിയായ കേസിൽ കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതിനാൽ വിവാഹത്തിന് നിർഭയ സ്റ്റാഫ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. അൽപസമയം കഴിഞ്ഞ് സിഡബ്ല്യുസി ചെയർമാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കുട്ടിയെ വിടാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. വിളിച്ചതാവട്ടെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന അച്ഛന്റെ ഫോണിൽ നിന്നും. കുട്ടി തിരികെ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ എത്തിയ ദിവസം തന്നെ ബന്ധുവായ ഒന്നാം പ്രതിയിൽ നിന്ന് പീഡന ശ്രമമുണ്ടായെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് അന്നത്തെ നിർഭയ ജീവനക്കാർ ഓർക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അനുപമ ചന്ദ്രന്റെ കുട്ടിയെ സർവ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ച് ആന്ധ്ര സ്വദേശിക്ക് ദത്തു കൊടുത്തത് വരെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വീഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിഡബ്ല്യുസിയുടെ ഭാഗത്ത്.

∙ പ്രതിസ്ഥാനത്തെ സിഡബ്ല്യുസി അംഗങ്ങൾ

ചൈൽഡ് വെൽഫയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കെത്തന്നെ പോക്സോ കേസ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാവുക എന്നതിൽ എന്ത് ധാർമികതയുണ്ട്! പാലക്കാട് സിഡബ്ല്യുസി ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന എൻ.രാജേഷ് തന്നെയാണ് വാളയാർ കേസിലെ പ്രതിക്കു വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയ ശേഷമാണ് അന്ന് അന്വേഷണത്തിന് പോലും സർക്കാർ തയാറാവുന്നത്. സിഡബ്ല്യുസി മെംബർ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം അന്ന് പരിഗണിച്ച പോക്സോ കേസുകളിലെ പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി സ്ഥിരമായി കോടതിയിൽ ഹാജരാവുന്ന വക്കീലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ട്.

റോബിൻ വടക്കാഞ്ചേരി പ്രതിയായ കൊട്ടിയം കേസിൽ ചൈൽഡ്‌ലൈൻ പ്രവർത്തകർ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി എടുക്കാതിരുന്ന പുരോഹിതൻ കൂടിയായിരുന്ന സിഡബ്ല്യുസി ചെയർമാനെതിരെ ഒരു നടപടിയും എടുത്തിരുന്നില്ല. പോക്സോ കേസിൽ മൊഴി നൽകാൻ എത്തിയപ്പോൾ ലൈംഗികച്ചുവയോടെ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കണ്ണൂർ സിഡബ്ല്യുസി ചെയർമാനെതിരെ 17 വയസ്സുകാരി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പലത്ത് പോക്സോ കേസിൽ ഇരയായ 17 കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതും സിഡബ്ല്യുസി കൃത്യമായ സംരക്ഷണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ്.

∙ രാഷ്ട്രീയ നിയമനത്തിൽ കുതിർന്ന് ശിശുസംരക്ഷണ മേഖല

ചൈൽഡ് വെൽഫയർ കമ്മിറ്റിയിലെ നിയനമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന ആരോപണം ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തെയെങ്കിലും പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണമെന്ന മാനദണ്ഡം നിലനിൽക്കെ ഇത് പച്ചയായി ലംഘിച്ചു കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറെയും അംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മാർച്ചിൽ കാലാവധി അവസാനിച്ച സിഡബ്ല്യുസി ചെന്നുപെട്ട വിവാദങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല. വാളയാർ, പാലത്തായി തുടങ്ങിയ കേസുകളിലെല്ലാം ദുർബലമായിരുന്നു സിഡബ്ല്യുസിയുടെ ഇടപെടൽ.

പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ അവസാനിച്ച് മാസങ്ങളായിട്ടും ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. യോഗ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനാവാത്തതിനാൽ 4 ജില്ലകളിലെ ലിസ്റ്റ് അപ്പാടെ റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ടി.വി.അനുപമയെ മാറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്ന സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം.ജെ.മീനാംബികയ്ക്ക് മതിയായ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന വിവരവും പുറത്തുവരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മേഖലയിൽ 7 വർഷമെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ച എൻജിഒയുടെ പ്രതിനിധി ആയാണ് ഇവർ പങ്കെടുത്തത്. എന്നാൽ ഇവർ പ്രവർത്തിച്ച എൻജിഒ ഏതെന്ന വിവരം വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിൽ ഇല്ലെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകൾ പറയുന്നു. മുൻപ് അഴിമതി കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തംഗം കൂടിയാണ് ഇവർ. ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് അംഗത്തിനു തന്നെ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ യോഗ്യത എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പാക്കുക?

കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് കൊടുത്ത കേസിൽ വകുപ്പു തല വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു നടപടിയും എടുക്കാതെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സിഡബ്ല്യുസി ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന അഡ്വ.സുനന്ദയെ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ ആയി നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരോടാണ് നീതി തേടേണ്ടത്?

∙ വേണം ശിശുസൗഹൃദ നിലപാട്

കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തറിയണമെങ്കിലും അവർക്കൊപ്പം താങ്ങായി നിൽക്കണമെങ്കിലും കുട്ടികളെ അറിയുന്ന മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം കടന്നുവരേണ്ടത് എന്ന് മേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്നു. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അഭിഭാഷകരാണ്. അഭിഭാഷകർ മാത്രമുള്ള കമ്മിറ്റികളും ചില ജില്ലയിലുണ്ട്. അനാഥാലയങ്ങളുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചതു മാത്രമാണ് ഇവരിൽ പലരുടെയും യോഗ്യത. ഒരു വനിത ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ 5 പേർ ഡിഡബ്ല്യുസിയിൽ വേണമെന്നാണ് ചട്ടമെങ്കിലും ഇത് പാലിക്കപ്പെടാത്തത് പലപ്പോഴും കേസുകൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.

എല്ലാവരും അഭിഭാഷകരായാൽ നിയമത്തിന്റെ വശങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയൂ. സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേറ്റർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിലേ കുട്ടിക്കു വേണ്ട പിന്തുണ എല്ലാ തരത്തിലും നൽകാനാവൂ എന്നതാണു വാസ്തവം. ശിശുസൗഹൃദ നിലപാട് ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം. ഡിസിപിയു, ചൈൽഡ് ലൈൻ, കെയർ ഹോമുകളിലെ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകുന്ന എല്ലാവരിലും ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഈ നിലപാട് തന്നെയാണ്.

കേസന്വേഷണത്തിലും വിചാരണയിലും ഇത്തരത്തിലെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ നേരിട്ടു കുട്ടികളോടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുതെന്നാണു നിയമമെങ്കിലും ഇതു പരസ്യമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ‘ജെൻഡർ അറ്റ് വർക്കി’നു വേണ്ടി ഡോ.കല്യാണി മേനോനും പി.ഇ.ഉഷയും ചേർന്നു തയാറാക്കിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. നിയമം നിലവിൽ വന്ന് 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ചൈൽഡ് ഓറിയന്റഡ് ആയി അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് അനാസ്ഥയുണ്ടെന്നാണ് മുൻ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ അംഗം അഡ്വ.ജെ.സന്ധ്യയുടെ അഭിപ്രായം. ‘‘പുതിയ കോടതികൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മാത്രമാണ് ഈ കോടതികളുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനപ്പുറം ശിശുസൗഹൃദ സമീപനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നിർഭയ ഹോമുകളിൽ കഴിയുകയും പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 3000ത്തോളം കുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ, 15000ൽ അധികം പോക്സോ കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 90 ശതമാനത്തിലധികവും കേസുകളിൽ പ്രതികൾ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. ഈ കുട്ടികൾക്കോ കുടുംബങ്ങൾക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്തുണ നൽകാൻ ഒരു സംവിധാനത്തിനുമാവുന്നില്ല.’’–അഡ്വ.ജെ.സന്ധ്യ പറയുന്നു.

∙ കേസുകൾ കൂടുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1142 പോക്സോ കേസുകളാണ്. പോക്സോ കേസുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് 28 പോക്സോ കോടതികൾ കൂടി ആരംഭിക്കാൻ 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. നിലവിൽ 28 പോസ്കോ അതിവേഗ കോടതികളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. പ്രത്യേക കോടതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടും കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം. പൊലീസിന്റെ ജോലിഭാരവും കേസ് വൈകുന്നതിൽ പ്രധാന കാരണമാവുന്നുണ്ട്. പോക്സോ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ മാത്രം ജില്ലാ തലത്തിൽ പ്രത്യേക പൊലീസ് ടീമിനെ നിയമിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്. അപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ബാക്കി; ഇതാണോ പീഡനത്തിനിരയാകുന്ന കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ നേരിടേണ്ട ‘വിധി?’

English Summary: Justice is Still Far Away: 10 Years of POCSO Act in Kerala