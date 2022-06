മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 9 പേർ മരിച്ച നിലയിൽ; ആത്മഹത്യയെന്ന് പൊലീസ്

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലി ജില്ലയിലെ മഹൈസൽ ഗ്രാമത്തിൽ രണ്ടു വീടുകളിലായി ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒൻപതു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം. സഹോദരന്മാരായ പോപ്പറ്റ് വാൻമോർ, ഡോ. മണിക് വാൻമോർ, ഇവരുടെ അമ്മ, ഭാര്യമാർ, നാല് കുട്ടികൾ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ആത്മഹത്യയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രണ്ട് വീടുകളിൽനിന്നും ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി.

പോപ്പറ്റ് വാൻമോർ അധ്യാപകനും മണിക് വാൻമോർ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുമാണ്. ഇരുവരും വിവിധ ആളുകളിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 1.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും വീടുകൾ. വിഷം കഴിച്ചാണ് 9 പേരുടെയും മരണമെന്നാണ് വിവരം. ആരും പാൽ വാങ്ങാൻ വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് മാണിക് വാന്‍മോറിന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചുപോയ ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടിയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്.



English Summary: 9 Members Of Family Die By Suicide Over Debt: Maharashtra Police

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)