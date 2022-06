ബെംഗളൂരു ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനതാദൾ (എസ്) നേതാവുമായ എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആർഎസ്എസിന്റെ രഹസ്യ അജൻഡയാണിത് എന്നാണ് ആരോപണം. നാത്‌സി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റ തുടക്കമാണ് അഗ്നിപഥെന്നും കുമാരസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സേവന കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും അഗ്നിവീറുകൾ സേനയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളാണോ സൈന്യമാണോ അഗ്നിവീറുകളെ നിയമിക്കുന്നത്? 10 ലക്ഷം പേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർഎസ്എസ് കാര്യകർത്താക്കളും സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായേക്കും. സൈന്യത്തിൽ 2.5 ലക്ഷം ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരുടെ സംഘമുണ്ടാകും. ബാക്കിയുള്ള 75 ശതമാനം ആളുകളെ 11 ലക്ഷം രൂപ നൽകി മടക്കി അയയ്ക്കും. അവർ രാജ്യമാകെ വ്യാപിക്കും’– കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആർഎസ്എസുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമാണു അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് ആർഎസ്‌സിന്റെ അഗ്നിപഥ് ആണ്. ജർമനിയിൽ ഹിറ്റ്‌ലറിന്റെ നാത്‌സി ഭരണകാലത്താണ് ആർഎസ്എസ് സ്ഥാപിതമായത്. അത് (നാത്‌‌സി ഭരണം) നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നടപ്പാക്കാൻ ആർഎസ്എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതിനുവേണ്ടിയാണു അഗ്നിപഥ് – അഗ്നിവീർ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരുപാടു കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ആവശ്യമാണ്. അഗ്നിപഥുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചു സംശയങ്ങളുണ്ട്’– കുമാരസ്വാമി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Nazi movement will begin with Agnipath; RSS will use Agniveers to takeover Army: ex-Karnataka CM Kumaraswamy