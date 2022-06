‘ചില തീരുമാനങ്ങൾ ആദ്യം മോശമെന്ന് തോന്നാം; ഓരോ മിനിറ്റും ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹം’

ബെംഗളൂരു ∙ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ആദ്യം മോശമായി തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അവ രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സേനയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം.



‘നിരവധി തീരുമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മോശമായി തോന്നും. കാലക്രമേണ, ആ തീരുമാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കും’– അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിൽ 28,000 കോടി രൂപയുടെ റെയിൽ-റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘40 വർഷം മുൻപ് നടത്തേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഈ ജോലികൾ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ബെംഗളൂരുവിന്റെ ക്ലേശം കൂടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കാന്‍ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓരോ മിനിറ്റും ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്’– പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: PM Amid 'Agnipath' Row: "Some Decisions Look Unfair But..."