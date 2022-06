‘മകൾ മരിച്ചു, പണം വേണ്ട, ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കും’; മരിക്കാത്ത ഓർമയായി പ്രീതു

കൊച്ചി ∙ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നിട്ടും സ്വപ്നച്ചിറകിലേറി പഠിച്ചു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റായി മാറിയ പ്രീതു ജയപ്രകാശിനു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയുമായി പൊലീസ് ഉന്നത സംഘം വീട്ടിലെത്തി. മേഴ്സി കോപ് നൽകിയ തുക കൗൺസിലർ ബിന്ദു ഷൈലചന്ദ്രനിൽനിന്നു പ്രീതുവിന്റെ പിതാവ് റിട്ട. എസ്ഐ ജയപ്രകാശ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ‘മകൾ മരിച്ചതിനാൽ ആ തുക ഇനി ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും മകളുടെ പേരിലെഴുതിയ ചെക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇതുപയോഗിച്ച് ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാനാണ് തീരുമാനം’– ജയപ്രകാശ് മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം സൗത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ രാജ്കുമാർ, മട്ടാഞ്ചേരി എസിപി രവീന്ദ്രനാഥ്, തൃക്കാക്കര എസിപി പി.ബി.ബേബി എന്നിവരാണ് തുക കൈമാറാൻ പ്രീതു താമസിച്ചിരുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ വീട്ടിലെത്തിയത്. സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) ബാധിതയായി അനങ്ങാൻ പറ്റാതിരുന്നിട്ടും രോഗത്തെ തോൽപിച്ച് അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചതിനാണ് പ്രീതുവിനുള്ള സമ്മാനം നൽകാൻ മേഴ്സി കോപ്പിന്റെ തീരുമാനം. യുഎസ് കമ്പനിയായ ഡിലോയിറ്റിലെ അസോഷ്യേറ്റ് സൊലൂഷൻ അഡ്വൈസറായിരുന്ന പ്രീതു പനി ബാധിതയായി ഈ മാസം ആദ്യമാണ് മരിച്ചത്.

പ്രീതു ജയപ്രകാശ്.

ജനിതക രോഗം കീഴടക്കിയിട്ടും 9 മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പ്രീതുവിൽനിന്നു നിരവധിപ്പേരാണ് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തത്. ചക്രക്കസേരയിൽ ഇരുന്നു പ്രീതു സ്വന്തമാക്കിയത് അത്യപൂർവ നേട്ടങ്ങളായിരുന്നു. ബികോമും പിന്നീട് അഞ്ചു വർഷംകൊണ്ടു സിഎയും സ്വന്തമാക്കി. ശാസ്ത്രമേളയിലും മറ്റും ക്വിസ് മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നതിനും മുന്നിലായിരുന്നു പ്രീതു.

1994 ഏപ്രിൽ 30നു കുട്ടനാട്ടിലെ മങ്കൊമ്പിൽ ജനിച്ച പ്രീതുവിന്റെ രോഗം കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽതന്നെ ഡോക്ടർമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നത്തെപ്പോലെ ചികിത്സാ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പഠനത്തിൽ മുന്നിൽനിന്ന മകൾക്കുവേണ്ടി എറണാകുളത്തേയ്ക്കു താമസം മാറ്റിയാണ് മാതാപിതാക്കൾ പ്രീതുവിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു ചിറകു തുന്നിയത്.

