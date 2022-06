നാലു ദിവസം കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തത് 40 മണിക്കൂർ; രാഹുലിനെ നാളെയും ചോദ്യം ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചൊവ്വാഴ്‌ചയും ചോദ്യം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം 40 മണിക്കൂറിലേറെ സമയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തിങ്കൾ മുതൽ ബുധൻ വരെ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് 30 മണിക്കൂറിലേറെ സമയമാണ് ഇഡി രാഹുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തത്. ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഇന്നും 10 മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്‌ച സോണിയയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. നാഷണൽ ഹെറൾഡ് കേസിൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പങ്കാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതേ കേസിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയ്ക്ക് ഹാജരാവാൻ ഇഡി ജൂൺ 23 വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രാഹുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഡൽഹി പൊലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ബിജെപി നടത്തുന്ന പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയമാണ് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനെതിരായ കേസെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം.



