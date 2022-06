വാൾ വീശി ആക്രമിച്ചയാളെ സാഹസികമായി കീഴടക്കിയ എസ്ഐ അരുണിന് ആദരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആയുധവുമായി പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ സാഹസികമായി കീഴടക്കിയ നൂറനാട് എസ്ഐ വി.ആര്‍.അരുണ്‍ കുമാറിനെ ആദരിച്ച് കേരള പൊലീസ്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി അനില്‍കാന്ത് കമന്‍റേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കി. കേരള പൊലീസിന്‍റെ വക ട്രോഫിയും സമ്മാനിച്ചു. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് എഡിജിപി മനോജ് എബ്രഹാം, മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

2007ല്‍ സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫിസറായി സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച അരുണ്‍ കുമാര്‍ 12 വര്‍ഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം 2019ല്‍ എസ്ഐ പരീക്ഷയില്‍ വിജയിച്ചു. അഗളി, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുതുക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രായോഗിക പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി 2021 നവംബറിലാണ് ആലപ്പുഴ നൂറനാട് സ്റ്റേഷനില്‍ എസ്ഐ ആയി ചാര്‍ജെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിയാണ്.

സ്കൂട്ടറില്‍ പൊലീസ് വാഹനത്തെ പിന്തുടര്‍ന്ന് എത്തിയയാൾ എസ്ഐയെ വാൾ ഉപയോഗിച്ചു വെട്ടി പരുക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് അരുണിന്റെ ധീരത നാടറിഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ നൂറനാട് മുതുകാട്ടുകര എള്ളുംവിള സ്വദേശി സുഗതൻ (48) പിടിയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകിട്ട് പട്രോളിങ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ വരുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.

പിന്നാലെ സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ പ്രതി, പാറ ജംഷ്നിൽ വച്ച് െപാലീസ് വാഹനത്തെ തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് വാഹനത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ അരുണിനെ വാള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ വെട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ എസ്ഐയുടെ വിരലുകൾക്കു പരുക്കേറ്റു. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അരുൺ തന്നെയാണു പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

