മെമ്മറി കാർഡ് കേന്ദ്ര ലാബിൽ പരിശോധിക്കാമോ? നിലപാടറിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷനു നിർദേശം

കൊച്ചി ∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ മുഖ്യ തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡ് കേന്ദ്ര ലാബിൽ പരിശോധിക്കാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷനു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതു കോടതി വ്യാഴാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി.

നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു സർക്കാരിനും വിചാരണക്കോടതിക്കുമെതിരെ അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. കേസിലെ പ്രധാന ഡിജിറ്റൽ തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നു വിചാരണക്കോടതിക്കു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയെങ്കിലും അക്കാര്യം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കാതിരുന്നതു ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്നു ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Kerala HC asks Prosecution about the scope of examining memory card in the central lab