മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻസിപിയുടെ എല്ലാ എംഎൽഎമാരും ബുധനാഴ്‌ച മുംബൈയിലെത്താൻ നിർദേശം. ‘‘മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്രോസ് വോട്ടിങ് നടക്കാറാണ് പതിവ്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല’’-ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു.

‘‘ഏക്‌നാഥ്‌ ഷിൻഡെയും ചില എംഎൽഎമാരും സൂറത്തിൽൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇവർ ശിവസേനയ്‌ക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എല്ലാ എംഎൽഎമാരുമായും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചുനിർത്താൻ ഉദ്ദവ് താക്കറെയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്’’- എൻസിപി നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ജയന്ത് പാട്ടീൽ പ്രതികരിച്ചു.

