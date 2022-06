‘ആ വാർത്തകൾ എന്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു?’: ബിജെപി വിടില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

തിരുവനന്തപുരം ∙ താന്‍ ബിജെപി വിടുമെന്ന വാർത്തകൾക്കു പിന്നിൽ ദുഷ്ടലാക്കുണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി. ഇങ്ങനത്തെ വാർത്തകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് ആ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചവരോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. ബിജെപി വിട്ട് എങ്ങോട്ടുമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയ്ക്കും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിനും ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



വീണ്ടും രാജ്യസഭാംഗമായി പരിഗണിക്കാത്തതിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അരിശമുണ്ടെന്നും പാർട്ടി വിടുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിനോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി സുരേഷ് ഗോപി അകൽച്ചയിലാണെന്നും പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിയെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതായും പ്രചരിച്ചു.

രാജ്യസഭാംഗമായ ശേഷം 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂർ സീറ്റിൽനിന്ന് സുരേഷ് ഗോപി മത്സരിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തൃശൂര്‍ സീറ്റിൽ സുരേഷ് ഗോപി തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് കേരള ബിജെപിയുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഇതിനോട് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Not quit from BJP, says Suresh Gopi