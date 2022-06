‘രാജ്യത്തിന്റെ മികച്ച രാഷ്ട്രപതിയാകും ദ്രൗപദി’; ആശംസകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തിന്റെ മികച്ച രാഷ്ട്രപതിയാകും ദ്രൗപദി മുർമുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എൻഡിഎയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ദ്രൗപദിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന നേതാവാണ് ദ്രൗപദിയെന്നും മോദി പറ‍ഞ്ഞു.

‘സമൂഹത്തെ സേവിക്കുന്നതിനും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ഉന്നമനത്തിനും ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ആളാണ് ദ്രൗപദി. അവർക്ക് സമ്പന്നമായ ഭരണപരിചയമുണ്ട്. ഗവർണർ പദവിയും മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു. അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മികച്ച രാഷ്ട്രപതിയാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്.

ദാരിദ്രവും കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ച് ഉയർന്നു വന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദ്രൗപദിയുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ആർജവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നയപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ ദ്രൗപദിയുടെ അറിവും അനുകമ്പാപൂർണമായ പെരുമാറ്റവും രാജ്യത്തിന് ഒരു മുതൽകൂട്ടായിരിക്കും’– മോദി ട്വീറ്റു ചെയ്തു.

ഒഡീഷയില്‍ നിന്നുള്ള ഗോത്രവിഭാഗം നേതാവും ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുൻ ഗവര്‍ണറുമായ ദ്രൗപദി മുര്‍മുവിനെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ബിജെപി പാര്‍ലമെന്ററി ബോര്‍ഡ് യോഗമാണ് രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയാകുന്ന ആദ്യ ഗോത്ര വിഭാഗം വനിതയാണ്.

