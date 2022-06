4 ദിവസം, 43 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യൽ; ഇന്നും 11ന് ഹാജരാകാൻ രാഹുലിനോട് ഇഡി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാഷനൽ ഹെറൾഡ് കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇന്നും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് വീണ്ടും ഹാജരാകണമെന്നാണ് ഇഡി നിർദേശം. ഇന്നലെ 13 മണിക്കൂറാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. നാല് ദിവസങ്ങളിലായി തുടരുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇതുവരെ 43 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു.

ഇതിനിടെ, രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അകാരണമായി നീട്ടുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ്‌ പ്രതിഷേധം ഇന്നും തുടരും. ജന്തർ മന്തറിൽ രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും എത്തും. ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപ് തടയുകയാണെങ്കിൽ തടയുന്നിടത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ, പിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർ, രാജസ്ഥാൻ, ചത്തീസ്ഗഢ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, പ്രതിപക്ഷനേതാക്കൾ, എംപിമാർ, എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. അതിനിടെ, സോണിയ ഗാന്ധിയെ എന്ന് ചോദ്യംചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകും. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയെങ്കിലും സോണിയയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാർ വിശ്രമം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

