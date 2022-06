ലോകത്തിന് ‘മരണമണി’ മുഴക്കി യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധം;പുട്ടിൻ മതിയാക്കേണ്ടിവരും എല്ലാം!

നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ചിലേറെ ദിവസം പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റഷ്യ–യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം. ഇരുപക്ഷവും പ്രതീകാത്മകമായ പല വിജയങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് ഉപോൽബലകമായ പ്രചാരണങ്ങളും നിരന്തരം നടത്തുന്നു. പക്ഷേ യുദ്ധം ഏറെക്കുറെ നിശ്ചലമായ ഘട്ടത്തിലാണിപ്പോൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, യുദ്ധത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളും, അതിന്റെ ഫലമായി ഉരുത്തിരിയുന്ന പുതിയ ലോകക്രമത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവിധങ്ങളായ ചർച്ചകളും ശക്തമാണ്. ഒരു നീണ്ട നിശ്ചലമായ യുദ്ധം അഥവാ Frozen conflict; അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിശദമായ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു. എന്താണ് യുദ്ധത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി? റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം (റഷ്യയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, യുക്രെയ്നിലെ പ്രത്യേക സൈനിക നടപടി) നൂറിലേറെ ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ റഷ്യ അതിന്റെ ആദ്യപാദങ്ങളിലെ, ഏറെക്കുറെ അതിമോഹപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി കാണാം. കൂടുതൽ യാഥാർഥ്യപരമായ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അവരിപ്പോൾ. അതാകട്ടെ, വളരെ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും തന്ത്രപ്രധാന സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്കു നൽകുന്നുമുണ്ട്. എന്താണ് യുദ്ധത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ? റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ എല്ലാം മതിയാക്കിയ അവസ്ഥയിലാണോ? ലോകത്തെ പട്ടിണിയിലേക്കു നയിക്കും വിധം ഭീകരമാവുകയാണോ യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ? യുക്രെയ്നിനെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുണയ്ക്കുമോ, അതോ വെറും വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ തളച്ചിട്ടു പറ്റിക്കുമോ? പുതിയ ലോകക്രമത്തിലേക്കു തന്നെ നയിച്ച റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പോക്ക് ഭീതിദമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. യൂറോപ്പിലേക്കു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ അലയൊലികളെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? യുക്രെയ്നിന്റെ അയൽരാജ്യമായ പോളണ്ടിൽനിന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് വിദേശകാര്യ നിരീക്ഷകൻ കെ.യു.ഹരികൃഷ്ണൻ.

∙ ക്രൈമിയയിൽനിന്നു തുടങ്ങിയ യുദ്ധം

റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അതിന്റെ യഥാർഥ അർഥത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്? ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് 2014ൽ റഷ്യയുമായി ക്രൈമിയ മേഖല കൂട്ടിച്ചേർത്തതിലേക്കും അതിനു ശേഷമുണ്ടായ ഡോൺബാസ്, ലുഹാൻസ്ക് മേഖലകളിലെ അധിനിവേശത്തിലേക്കുമാണ്. പക്ഷേ അന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലം (Land bridge) ഉണ്ടാക്കുവാൻ റഷ്യയ്ക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മരിയുപോൾ എന്ന തുറമുഖ നഗരത്തിന്റെ പതനവും അതിനുശേഷം ഡോൺബാസിലും ലുഹാൻസ്കിലും നടത്തിയ മുന്നേറ്റവും മൂലം റഷ്യ ഈ ലക്ഷ്യം ഏറെക്കുറെ പൂർണമായും നേടിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ലുഹാൻസ്ക് ഗവർണറുടെ വാക്കുകൾതന്നെ കടമെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ വെറും 20 ശതമാനം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ യുക്രെയ്നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സെവറോഡോനെക്സ് നഗരമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാന യുദ്ധമുന്നണി. ഈ നഗരം ഏതാണ്ട് പൂർണമായും റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്നു. നഗരത്തിലെ രാസവള ഫാക്ടറിയായ അസോട്ട് മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് ദുർബലമായ യുക്രെയ്ന്‍ ചെറുത്തുനിൽപ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്.

യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അമോണിയ നിർമാണശാലകളിലൊന്നായ അസോട്ടിൽ 7000ത്തോളം ആളുകൾ പണിയെടുത്തിരുന്നു. ഡോൺബാസ് എന്നു പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മേഖല വളരെയധികം വ്യവസായങ്ങളുള്ള അസോവ് കടലിലൂടെ കരിങ്കടലുമായി ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭാഗമാണ്. ഈ മേഖലയിലെ പൂർണമായ റഷ്യൻ നിയന്ത്രണം യുക്രെയ്നിനെ സൈനികമായും അതിലുപരിയായി സാമ്പത്തികമായും വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കും. യുദ്ധത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ ഇതുവരെ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെ ആൾനാശം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ യുക്രെയ്ന്‍ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ മിഖായ്‌ലോ പോഡൊല്യാക്കും പറഞ്ഞ കണക്കു പ്രകാരം, യുദ്ധത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുനൂറിൽ അധികം യുക്രെയ്ന്‍ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരുക്കേറ്റവരെ കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ യുക്രെയ്നിനു മേലുണ്ടാകുന്ന മാനുഷിക നഷ്ടം/നാശം പ്രതിദിനം 1000 കടക്കും.

∙ ആരാണു തളരുന്നത്? റഷ്യയോ യുക്രെയ്നോ?

നീണ്ട യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായുള്ള തളർച്ചയും യുക്രെയ്നിനെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധമുഖത്തുനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടോടുന്ന സൈനികരുടെ കഥ ‘വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ്’ പോലുള്ള പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പൂർണ പരിശീലനമോ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണമോ പടക്കോപ്പുകളോ ഇല്ലാതെ പോരാടുന്ന സൈനികരുടെ കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നതും യുക്രെയ്ൻ നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് റഷ്യൻ സൈന്യവും കനത്ത ആൾനാശം നേരിടുന്നുണ്ട്. വളരെ പരിമിതമായ തോതിലെങ്കിലും യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകുന്ന മേഖലകളുമുണ്ട്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലായ ഖേർസൺ (Kherson), സപോറീഷ്യ (Zaporizhzhia) പ്രവിശ്യകളിലെ ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ഹർകീവ്, കീവ്, ഒഡേസ്സ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളൊന്നുംതന്നെ കൈക്കലാക്കാനായില്ലെങ്കിലും തുടർച്ചയായ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനും അവിടങ്ങളിലെ സൈനിക പുനർവിന്യാസത്തിനു തടയിടാനും റഷ്യയ്ക്കു സാധിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യയ്ക്കുള്ളിലേക്കു കടന്നു ചെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള (Long range) ആയുധ വിതരണം ഉണ്ടാകില്ലെന്നുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ പ്രസ്താവന റഷ്യയ്ക്കു കൂടുതൽ മേല്‍ക്കോയ്മ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്നിന് ലഭിച്ച പാശ്ചാത്യ ആയുധങ്ങള്‍ പ്രധാന യുദ്ധമുഖത്ത് സമയബന്ധിതമായി എത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ള റെയില്‍, റോഡ് മാർഗങ്ങളെല്ലാം റഷ്യ തകർത്തിരിക്കുന്നു.

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വാറിന്റെ (ഐഎസ്ഡബ്ല്യു) പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നിലവിലെ പ്രധാന യുദ്ധമുഖം ഏകദേശം 2500 കിലോമീറ്റർ നീണ്ടതാണ്. അതിൽത്തന്നെ 1100 കിലോമീറ്ററോളം സജീവയുദ്ധം നടക്കുന്ന മേഖലയാണ്. അപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ ആയുധങ്ങളുടെ പ്രഹരശേഷി റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനു വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ ഉപരോധങ്ങൾ റഷ്യൻ ആയുധനിർമാണത്തെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിലെ വിജയങ്ങൾക്ക് റഷ്യ അതിന്റെ മാരകമായ സൈനിക പ്രഹരശേഷിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ സൈനിക ഉപമേധാവി പറഞ്ഞത്, റഷ്യ പ്രതിദിനം 11 മടങ്ങോളം ആയുധ പ്രയോഗം (Artillery rounds) നടത്തുന്നു എന്നാണ്.

∙ മാറുമോ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം?

യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യുക്രെയ്ൻ അനുകൂല വികാരം യൂറോപ്പിലാകമാനം ഇപ്പോഴും പൊതുവെ നിലനിൽക്കുന്നു. മേയ് പകുതിയിൽ നടന്ന യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സംഗീത മത്സരമായ യൂറോവിഷനിൽ, യുക്രെയ്ൻ സംഘമായ കാലുഷ് (Kalush) ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്കു ലഭിച്ച അഭൂതപൂർവമായ പൊതുജനവോട്ട് ഇതിന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും ഈ പിന്തുണയ്ക്കു വിള്ളലുകളുണ്ടാകുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ്, ജൂണ്‍ 15നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 10 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ സർവേയിലെ കണക്കു പ്രകാരം മൂന്നിലൊന്നോളം ആളുകൾ യുദ്ധം ഏതു വിധേനയും അവസാനിക്കണം എന്നാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ ഇപ്പോൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി റഷ്യയ്ക്ക് അടിയറവ് വച്ചിട്ടാണെങ്കിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ആവശ്യം.

നിലവിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗങ്ങളായ മുൻ സോവിയറ്റ് ചേരി രാഷ്ട്രങ്ങളും കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ചേരിതിരിവുകളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പോളിഷ്, ലിത്വാനിയ, ഇസ്തോണിയ തുടങ്ങിയ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, യുക്രെയ്നിനു കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കുള്ള യുക്രെയ്നിന്റെ ത്വരിത പ്രവേശത്തിനു വേണ്ടിയും ഈ രാജ്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി ശബ്ദമുയർത്തുന്നു. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളെ, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുമായി യുദ്ധത്തിനു പകരം സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിനോടാണ് പോളിഷ് പ്രസിഡന്റ് ആന്ദ്രേ ഡുഡ താരതമ്യം ചെയ്തത്. പുട്ടിനുമായി നിരന്തരം ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയെയും ജർമൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസിനെയും ഉന്നം വച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഇതെന്നു വ്യക്തം.

അതിനിടെയാണ് ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത്, ബ്രെക്സിറ്റിനു ശേഷം നഷ്ടമായ രാഷ്ര്ടീയ പ്രസക്തി വീണ്ടെടുക്കാനും ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനും ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ‍ബ്രിട്ടന്‍ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ. ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ, ഇറ്റാലിയൻ നേതാക്കൾ കീവ് സന്ദർശനത്തിനെത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവിടെയും ഈ നേതാക്കളുടെ ശരീരഭാഷയിലെ ഔപചാരികതയും സെലെൻസ്കിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഊഷ്മളതയും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പ് ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നുള്ള പൊതുവായ ഒരു സന്ദേശം ആണ് നേതാക്കള്‍ കീവില്‍ നൽകിയത്. യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ വിവാദപരമായ മുൻ പ്രസ്താവനകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചു.

യുക്രേനിയൻ സൈനികരുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ വിതുമ്പുന്ന വനിത. മേയ് 21ലെ ചിത്രം: Dimitar DILKOFF / AFP

യുദ്ധപരിഹാരത്തിനായി യുക്രെയ്ൻ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു തയാറാകേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനകളാണ് മക്രോയുടെയും ഷോള്‍സിന്റെയും മുൻ പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരുന്നത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വത്തിനു വർഷങ്ങള്‍ എടുത്തേക്കാമെന്ന മക്രോയുടെയും ജർമൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അന്നലേന ബായേബോക്കിന്റെയും വാക്കുകൾക്ക് കീവിൽ നിന്ന് കടുത്ത പ്രതികരണങ്ങളും ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വന്നു യുദ്ധശേഷം രണ്ടു തവണ കീവിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ബോറിസ് ജോൺസന്റെയും മറ്റു കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുടെയും പക്കൽനിന്നുള്ള നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാവി തന്നെ നിർണയിച്ചേക്കാം.

∙ കലുഷിതമാകുമോ ഇയു സമ്മേളനം?

ജൂൺ 23, 24 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സമ്മേളനം യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാൽ കലുഷിതമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി, യുക്രെയ്ൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധിസംഘം വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നയതന്ത്ര സന്ദർശനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആസ്ഥാനമായ ബ്രസ്സൽസിൽ അവർ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതു പോലെ, ‘യുക്രെയ്ൻ അംഗത്വത്തിനെതിരായ പരസ്യമായ എതിർപ്പ് പൊതുവിൽ ആരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും 27 അംഗ സംഘത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവേശനം കഠിനമാക്കാൻ എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ശ്രമിക്കും’. അതിനു പ്രധാനമായും മൂന്നു കാരണങ്ങളാണ് നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

യുക്രെയ്നിലെ അഴിമതി വളരെ വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോഴും പല മേഖലകളിലും നിലനിൽക്കുന്നു. ട്രാൻസ്പരൻസി ഇന്റർനാഷനലിന്റെ 2021–ലെ കറപ്ഷൻ പെഴ്സെപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ സ്ഥാനം 122–ാമതാണ്. ഇന്ത്യ 85–ാം സ്ഥാനത്താണെന്നോർക്കണം. അംഗത്വത്തിനു മുൻപായി, ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, പരമാവധി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുമായിരിക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ശ്രമിക്കുക. അംഗത്വം ലഭിച്ചാൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമാകും യുക്രെയ്ൻ. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രതിശീർഷ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന വളർച്ച (Per capita GDP) യുദ്ധത്തിനു മുന്നേയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 4872 ഡോളറാണ്. അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യമായ ബർഗേറിയയിൽ പോലും പ്രതിശീർഷ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന വളർച്ച 11,683 ഡോളറാണ്. ഈ വന്‍ അന്തരം വളരെ ഭീമമായ സഹായധനം അംഗരാജ്യങ്ങൾ യുക്രെയ്നിനു നൽകേണ്ട അവസരം സൃഷ്ടിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ ഉഴലുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ഇതു വൻതോതിൽ ബാധിക്കും.

ഇതു കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വത്തിനായുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പദവി (Candidate status) നേടിയിട്ടുള്ള ബാള്‍ക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളും യൂണിയനെ ചിന്തയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സെർബിയയിൽ നടന്ന റഷ്യൻ അനുകൂല പ്രകടനങ്ങളും, നേതൃത്വത്തിന്റെ റഷ്യൻ അനുകൂല നിലപാടുകളും യൂണിയനു വൻ തലവേദനയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. റഷ്യൻ നിക്ഷേപത്തിൽ വൻ തോതിലുണ്ടായ കുറവും റഷ്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കുറവും താരതമ്യേന ദരിദ്രമായ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധത്തിനു വേഗത്തില്‍ പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ഊർജ പ്രതിസന്ധി യൂറോപ്പിനെയും വൻ വിഷമഘട്ടത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളുടെ (ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി) കീവ് സന്ദർശന ദിവസം തന്നെ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള വാതക വിതരണം പകുതിയായി വെട്ടിക്കുറച്ച് വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് റഷ്യ നല്‍കിയത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾെക്കന്ന് റഷ്യന്‍ സർക്കാർ നിയന്ത്രിത കമ്പനിയായ ഗാസ് പ്രോം ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നല്‍കിയെങ്കിലും അതിന്റെ സന്ദേശം നേതാക്കൾക്കു വ്യക്തമാണ്. അതിനിടെ, യുക്രൈയ്നിന്റെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്ഥാനാർഥി പദവിക്കായുള്ള അപേക്ഷ ഉപാധികളോടെ അംഗീകരിച്ചതായി യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബ്രസൽസ് ഉച്ചകോടിക്കു മുൻപായി അംഗരാജ്യങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും. ഇതു പൊതുവിൽ 27 അംഗ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ അംഗീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത. കൂടാതെ യുദ്ധം മൂലം തകർന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പൊതു കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഏരിയ അംഗത്വവും യുക്രൈയ്ൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ ഭരണകൂടവും ഉടനെയുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രവേശനം എന്ന ആദ്യത്തെ നിലപാടിൽ നിന്നു മാറി കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതോടെ തൃപ്തരാകാനാണു സാധ്യത.

∙ ലോകം പട്ടിണിയിലേക്ക്...?

കീവ് സന്ദർശനശേഷം ഒലാഫ് ഷോൾസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണം തുടരണം എന്നായിരുന്നു. ഇക്കാര്യവും റഷ്യയുടെ വാതകവിതരണം വെട്ടിക്കുറച്ചതുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വായിക്കണം. യൂറോപ്പിനാവശ്യമുള്ള പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ 40% റഷ്യ ആണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. ഇത് 2030–ഓടു കൂടി പൂർണമായും നിർത്തലാക്കാനാണു നീക്കം. അതിനായി 22,000 കോടി ഡോളറിന്റെ പദ്ധതി മേയില്‍ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും സമീപകാല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് റഷ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നതു തുടർന്നേ മതിയാകൂ. ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിലവിൽ റഷ്യ പ്രകൃതിവാതകവും പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളും കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിതരണം വാതക പൈപ്പ്‌ലൈനിന്റെ അഭാവത്തിൽ സാധ്യമല്ല എന്നതു പക്ഷേ യൂറോപ്പിന് ആശ്വാസം പകരുന്നു.

യുദ്ധത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധി ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വൻ തോതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോള്‍തന്നെ ഗോതമ്പിനും മറ്റും കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇത് വന്‍തോതിലുള്ള അഭയാർഥി പ്രവാഹത്തിനു കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു. കരിങ്കടലിൽ റഷ്യ വിതറിയ നാനൂറോളം മൈനുകൾ ഒഡേസ്സ പോലുള്ള യുക്രെയ്ൻ തുറമുഖങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ചരക്കുനീക്കം അസാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൾ റഷ്യയുമായി തുർക്കി നിരവധി ചർച്ചകൾ നിരന്തരം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിട്ടില്ല.

റഷ്യ ഉറപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുഎൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണകൾക്കു ശേഷമേ ചരക്കു നീക്കം സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ നിലപാട്. തുടർച്ചയായ റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങൾ നിരവധി ധാന്യ സംഭരണശാലകളെ തകർത്തിരുന്നു. ഏകദേശം 24 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലെ 143 കോടി ഡോളർ വരുന്ന ധാന്യങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പിനെ യുദ്ധം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 40 കോടി ആളുകളുടെ ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ധാന്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ വിതരണയോഗ്യം അല്ലാതാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അറിയുമ്പോഴാണ് യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച ആഗോള മാനുഷിക നഷ്ടത്തിന്റെ ചിത്രം തെളിയുന്നത്.

∙ ഈ യുദ്ധം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും?

യുദ്ധം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന ചിന്തയിലായിരിക്കാം പുട്ടിനും യുക്രെയ്നും സഖ്യകക്ഷികളും. രാജ്യത്തിനു നേരെയുണ്ടായ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക, ഉപരോധങ്ങളുടെ ഫല‍ങ്ങൾ റഷ്യയിൽ ആഴത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. 15,000–ത്തോളം അതിസമ്പന്നർ ഈ വർഷം റഷ്യ വിട്ടേക്കാമെന്ന ബ്രിട്ടിഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റഷ്യ നേരിടുന്ന ബൗദ്ധികശോഷണത്തിന്റെ ഏകദേശ ചിത്രം നൽകുന്നു. യുദ്ധശേഷം ഉണ്ടായ, പ്രധാന ആഗോള കമ്പനികളുടെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പിൻമാറ്റം അവയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരുടെ കുടിയേറ്റത്തിനിടയാക്കും. റഷ്യൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ വീസ നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കിയുള്ള ജർമനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നയം ഇതിനെ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നു.

വേനൽക്കാലത്ത് മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകൾ തടയപ്പെട്ടത് ക്രെംലിന്റെ സഹായികളായ ഒളിയാർക്കുകളെന്ന വന്‍ വ്യവസായികളുടെയും മധ്യവർഗ റഷ്യക്കാരുടെയും ഇടയിൽ മുറുമുറുപ്പുകൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. നീണ്ട യുദ്ധത്തിനു വേണ്ട സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായ തയാറെടുപ്പുകൾ റഷ്യയും നടത്തിയിട്ടില്ല. പ്രത്യേക സൈനിക നീക്കം (Special military operation) എന്നു പേരിട്ട ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളായ യുക്രെയ്നിന്റെ സൈനിക നിരായുധീകരണം, നാത്‌സി രാഷ്ട്രീയ ഉന്മൂലനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം റഷ്യ നിലവിൽ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പീറ്റർ ദ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ 21 വർഷം നീണ്ട മഹത്തായ വടക്കൻ യുദ്ധത്തോടാണ് ഈ യുദ്ധത്തെ പുട്ടിൻ ഉപമിച്ചത്. അതുവഴി, യുദ്ധം റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യ വികസന സൈനിക നീക്കമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഏറെക്കുറെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് റഷ്യൻ വിജയത്തിലേക്ക് പീറ്റർ ചക്രവർത്തിയെ നയിച്ച സഖ്യകക്ഷികളുടെ വർത്തമാനകാല നിലപാടുകൾ പുട്ടിന്റെ മഹത്തായ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യ പുനഃസൃഷ്ടിയെ ഒരു സ്വപ്മായി അവശേഷിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇതിനായി റഷ്യ നൽകുന്ന വൻവില അതിനെ കാതങ്ങൾ പിന്നിലേക്കു നടത്തുകയാണെന്ന സത്യവും പുട്ടിൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവുമോ?

English Summary: Russia's War in Ukraine: How Does it End? Can Diplomacy Bring an End?