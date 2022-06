‘മന്ത്രി’ ഇല്ല; ട്വിറ്ററിന്റെ ബയോ തിരുത്തി ആദിത്യ താക്കറെ

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാവികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ (ശിവസേന–എൻസിപി–കോൺഗ്രസ്) രാജിവച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾക്കിടെ, ട്വിറ്റർ ബയോ തിരുത്തി മന്ത്രിയും ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകനുമായ ആദിത്യ താക്കറെ.



ട്വിറ്റർ ബയോയിൽ നിന്ന് ‘മന്ത്രി’ എന്നുള്ളത് നീക്കം ചെയ്തു. വോയിസിങ് ദ് യൂത്ത്, പാഷൻ: കവിതകൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, മുംബൈ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡി എന്നിവയാണ് ബയോയിലുള്ളത്. മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ ആദിത്യ താക്കറെ പരിസ്ഥിതി, ടൂറിസം മന്ത്രിയാണ്.

വിമത നീക്കത്തെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രാജിവച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ‘വിധാൻസഭ പിരിച്ചുവിടലിലേക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ യാത്ര’ – എന്നായിരുന്നു റാവുത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

English Summary: Aaditya Thackeray removes Minister from Twitter bio amid the political crisis in Maharashtra