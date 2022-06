മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാരിലെ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരും. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം നൽകി മന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. തുടർ നീക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ശിവസേന–എൻസിപി–കോൺഗ്രസ് (മഹാവികാസ് അഘാഡി) നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ആശയ വിനിമയം തുടരുകയാണ്.

അതിനിടെ, പുലർച്ചെ ഷിന്‍ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിമത എംഎല്‍എമാര്‍ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍നിന്ന് അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ എത്തി. 40 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടെന്നു ഷിൻഡെ അവകാശപ്പെട്ടു. വിമത ക്യാംപില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ മൂന്ന് പേരടക്കം എല്ലാ എംഎൽഎമാരെയും ശിവസേന മുംബൈയിലെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റി. രാവിലെ എൻസിപി എംഎൽഎമാരുടെ യോഗം ശരദ് പവാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഷിൻഡെ അടക്കമുള്ള വിമത നേതാക്കളുമായി സഞ്ജയ് കുട്ടെ എംഎൽഎ വഴിയാണു ബിജെപി ചർച്ച നടത്തുന്നത്. ഷിൻഡെയും കൂട്ടാളികളായ അജയ് ആഷർ, ഭൂപാൽ രാംനാഥ്‌കർ എന്നിവരും ഇഡി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ശിവസേന മന്ത്രി അനിൽ പരബിനെ ഇഡി കഴിഞ്ഞദിവസം 11 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്നും തുടരും.

കഴിഞ്ഞദിവസത്തെ നിയമനിർമാണ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുവിഭാഗം ശിവസേനാ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെ ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റിൽ അപ്രതീക്ഷിത വിജയം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു വിമതനീക്കം തുടങ്ങിയത്. കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഹിന്ദുത്വ അജൻഡയിൽ ഉറച്ച് ബിജെപിയുമായി സഖ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്താൽ തിരിച്ചെത്താമെന്നാണ് ഷിൻഡെ ഫോണിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ അറിയിച്ചത്. ശിവസേനയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതൃസ്ഥാനത്തുനിന്നു ഷിൻഡെയെ നീക്കിയെങ്കിലും അനുനയശ്രമം തുടരുകയാണ്.

