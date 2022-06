ബിജെപി കണ്ണുവച്ച 1 കോടി വോട്ട്; തമിഴകത്ത് രജനീകാന്തിനൊപ്പം ചേരാൻ സ്റ്റാലിൻ?

നാലു വർഷത്തോളം നീണ്ട സസ്പെൻസ് അവസാനിപ്പിച്ചാണ് 2020 ഡിസംബറിൽ രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തോടു ‘കട്ട്’ പറഞ്ഞത്. ലേറ്റായതിനാൽ ഇനി ‘ലേറ്റസ്റ്റാ വന്തിട്ടും’ കാര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യം അതിന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ബോധ്യമായതു കൊണ്ടാകാം സ്റ്റൈൽ മന്നന്റെ ഈ ഉറച്ച തീരുമാനമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. 2017 ഡിസംബർ 31-നാണു സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു 234 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുമെന്നു രജനീകാന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ, രജനി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ രജനി മക്കൾ മൻട്രമായി മാറി; പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങി. 2021 ജനുവരിയിൽ പാർട്ടിയുടെ പേരു പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നിലപാടിൽ നിന്നു രജനി യു ടേണെടുത്തു. പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിനായി ആരാധകരും മ‍ൻട്രം പ്രവർത്തകരും കാത്തിരിക്കവേയാണ്, പിന്മാറുന്നതായി രജനീകാന്ത് അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. തീരുമാനം മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആരാധകർ പ്രതിഷേധം നടത്തിയെങ്കിലും താരം വഴങ്ങിയില്ല. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകർ. ഈ പ്രതീക്ഷയും കെടുത്തിയാണ് രജനി മക്കൾ മൻട്രം പിരിച്ചു വിട്ട്, തീരുമാനം തിരുത്തില്ലെന്നു രജനി ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉറപ്പിച്ചത്. ഇൗ സമയത്തിനുള്ളിൽ 17 ജില്ലകളിൽ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഒരു കോടിയോളം അംഗങ്ങൾ മ‍ൻട്രത്തിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു അവകാശവാദം. അതായത് ഒരു കോടി വോട്ടുകളുടെ ബലം. ആ വോട്ടുകൾ ഇനി എങ്ങോട്ടു ചായും..? അതിനിടെ സ്റ്റാലിനൊപ്പം രജനീകാന്ത് ചേരുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും കുറവില്ല. ഇതിനോടകം, മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളെന്നു പേരെടുത്ത എം.കെ.സ്റ്റാലിനൊപ്പം രജനിയുടെ സംഘത്തിലെ എത്ര പേരെത്തും..? രജനിയെ കണ്ണുവച്ചു കാത്തിരുന്ന ബിജെപിക്കെന്തു കിട്ടും..? ട്വിസ്റ്റുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണു തമിഴകം.

∙ ഡയലോഗ് സിനിമയിൽ മാത്രം

മുത്തു എന്ന സിനിമയിലെ രജനിയുടെ വിഖ്യാതമായ ഡയലോഗുണ്ട്. ‘നാൻ എപ്പോ വരുവേൻ, എപ്പടി വരുവേന്നു യാർക്കും തെരിയാത്’. ഈ പഞ്ച് ഡയലോഗ് രജനീകാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കും ചേരും. ‘ആനാ വരവേണ്ടിയ നേരത്തില് കറക്ടാ വരുവേൻ’ എന്ന സിനിമാ ഡയലോഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്മാറുന്നതു രജനിയാണെങ്കിലും തമിഴകത്തു വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ദീർഘകാല പദ്ധതി കൂടിയാണു പാളിപ്പോയത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴുണ്ടായ ട്വിസ്റ്റ് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമെന്നും പറയാൻ വയ്യ.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട ആലോചനയ്ക്കു ശേഷം 2017 ഡിസംബറിലാണു രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, 2020 ഡിസംബറിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കോവിഡ് സാഹചര്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴും മക്കൾ മൻട്രം പ്രവർത്തനം തുടർന്നതിനാൽ തീരുമാനം മാറുമെന്നാണ് ആരാധകർ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, യുഎസിൽ ആരോഗ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി തിരികെയെത്തിയതിനു പിന്നാലെ രജനി മൻട്രം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരെ ചെന്നൈയിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചു, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു പിൻമാറാനുള്ള തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

∙ രഹസ്യ നിലപാടിൽ തലൈവർ

രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം മാറ്റാൻ ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനാവില്ലെന്ന് രജനീകാന്ത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണു രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം. ധർണ നടത്തിയും പ്രതിഷേധിച്ചും തന്നെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നും ആരാധകർക്കായി ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കത്തിൽ രജനീകാന്ത് അഭ്യർഥിച്ചു. രജനി തീരുമാനം തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ധർണയിൽ ആയിരക്കണക്കിനു പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്, നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നു രജനി വ്യക്തമാക്കിയത്.

എന്നാൽ, 2016ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ നിലപാടോ പിന്തുണയോ രജനി പ്രഖ്യാപിച്ചതേയില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രജനീകാന്ത് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയെയോ മുന്നണിയെയോ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നു താരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശകൻ തമിഴരുവി മണിയനാണു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 1996ലേതിനു സമാനമായി രജനി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ആർഎസ്എസ് താത്വികാചാര്യൻ എസ്.ഗുരുമൂർത്തിയുൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. 1996-ൽ ജയലളിതയ്ക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയ രജനി, ഡിഎംകെ-തമിഴ് മാനില കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സഖ്യം വൻ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലുമൊരു പാർട്ടിയെ പിന്തുണച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കാൻ രജനി തയാറാകുമെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നുമാണു മണിയൻ പറഞ്ഞത്.

∙ രജിനീകാന്തിനെ കറക്കി വീഴ്ത്തിയ ‘വില്ലൻ’

ആരാധകർക്ക് തമിഴ്‌നാടിന്റെ തലൈവരാണ് (നേതാവ്) രജനി. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തിൽനിന്നു പിന്മാറിയതിനു പിന്നാലെ കുടുംബത്തിനൊപ്പവും സിനിമയ്ക്കൊപ്പവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാളുകൾ നീണ്ട അധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ മകൾ സൗന്ദര്യ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ശബ്ദാധിഷ്ഠിത ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ‘ഹൂട്ട്’ പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ അതീവ ആഹ്ലാദവാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അതേ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മകളുടെ പുതിയ സംഭരത്തെ രജനി അവതരിപ്പിച്ചതും. അണ്ണാത്തെ എന്ന തന്റെ പുതു പുത്തൻ ചിത്രം മക്കൾക്കും ചെറുമക്കൾക്കുമൊപ്പം കണ്ടതിന്റെ ആവേശം സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ പങ്കു വച്ചാണ് രജനി ‘ഹൂട്ട്’ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. പക്ഷേ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ ആഹ്ലാദം ആശങ്കയിലേക്കു വഴി മാറി.

രജനീകാന്ത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ചെന്നൈയിലെ ആശുപത്രിക്കു പുറത്തു സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

2021 ഒക്ടോബർ 28നു രാത്രി ഏഴരയോടെ രജനിയെ ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. പതിവ് ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്കായാണു രജനിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതെന്നു കുടുംബത്തിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും അതിനെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ ആരാധകർ തയാറായിരുന്നില്ല. വൈകിയ സമയത്തുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധന തന്നെ സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ അഭ്യൂഹങ്ങളും പരക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ആശുപത്രിയിലെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം രജനിയെ എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിനു വിധേയനാക്കുകയാണു ചെയ്തത്. തലയുടെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടെയാണു പക്ഷാഘാതത്തിനു തൊട്ടരികിലൂടെ താരം കടന്നു പോയതായി കണ്ടെത്തിയത്.

രജനീകാന്ത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ചെന്നൈയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന ഭാര്യ ലത (ഫയൽ ചിത്രം).

കഴുത്തിന്റെ ഇടതും വലതും വശത്തായി രണ്ട് കരോട്ടിഡ് ധമനികളുണ്ട്. തലച്ചോറിലേക്കു രക്തം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അവയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം. തലച്ചോറിലേക്ക് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ രക്തം എത്തിക്കുന്ന ധമനിയിലുണ്ടായ (കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി) തടസ്സമാണു പ്രശ്നത്തിനു കാരണമായതെന്നും രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയതായും എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിനിലൂടെ ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി റിവാസ്കുലറൈസേഷനു (Carotid Artery Revascularization) താരത്തെ വിധേയനാക്കി. ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ആശുപത്രി വിട്ടു. ഇതോടെ മനസ്സിന്റെ കോണുകളിലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം എന്ന ആഗ്രഹം പരിപൂർണമായും രജനി വേണ്ടെന്നു വച്ചു.

∙ ആദ്യ നേട്ടം ബിജെപിക്ക്

രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന മോഹം രജനീകാന്ത് പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രജനി ആരാധകർ (രജനി രസികർ മൻട്രം) കൂട്ടത്തോടെ ബിജെപിയിലേക്കു പോയി. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 1500ലേറെപ്പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു. തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം 14 യൂണിറ്റുകളാണു രജനി രസികർ മൻട്രത്തിനുള്ളത്. പെരമ്പലൂർ, തഞ്ചാവൂർ, കരൂർ, വിരുദുനഗർ, തിരുവാരൂർ അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെ ബിജെപിയിലെത്തി. സത്യസന്ധവും സുതാര്യവും അഴിമതിരഹിതവുമായ രാഷ്ട്രീയമാണു ബിജെപിയുടേതെന്നു തഞ്ചാവൂർ ജില്ലാ രജനി ഫാൻസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി രജനി ഗണേശൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണു ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. അണ്ണാമലൈയുടെ പ്രകടനം പൂർണമായും തൃപ്തികരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അണ്ണാമലൈയുമായി കൈകോർക്കുമെന്നും രജനി ഗണേശൻ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും രജനി രസികർ മൻട്രം പ്രവർത്തനവും പ്രത്യേകമായി തുടരാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.

∙ ഡിഎംകെയ്ക്കു വേണോ തലൈവരുടെ വോട്ട്..?

മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനും കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധം രജനി സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഇരുവരും തമ്മിൽ പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, സ്റ്റാലിന്റെ മിക്ക നിലപാടുകളോടും പൂർണമായും യോജിക്കുന്ന സമീപനമാണു രജനി കാണിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ‘തലൈവർ’ ഡിഎംകെയോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണിച്ചാൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനുമില്ല. ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതാക്കളും തമിഴ്നാട്ടിൽ രജനിക്കുള്ള സ്വാധീനത്തെ വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തലൈവരെ ഏതെങ്കിലുമൊരു സീറ്റിൽ ബിജെപി പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ അതൊരു ബോക്സ് ഓഫിസ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നീക്കമായി മാറും. അത്തരമൊരു നീക്കം നടന്നാൽ, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഡിഎംകെ എന്തു നീക്കം നടത്തുമെന്ന ചോദ്യവും നിർണായകവും. തമിഴകത്ത് ഒരിക്കലും ഇടിയാത്ത താരമൂല്യം പോലെ രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയം.

English Summary: Rajinikanth Shuts Doors To Politics but Still There is a Chance