ചൈനയ്ക്ക് ‘കൊട്ട്’, പിന്തുണച്ച് മോദി; ശ്രീലങ്ക ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ ഷൈൻ ചെയ്ത് അദാനി

അദാനി വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സമ്രാട്ട് ഗൗതം അദാനിയും ഇന്ത്യൻ പ്രധാമന്ത്രിയുമായി എന്താണു ബന്ധം? എന്തൊക്കെയോ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നു വളരെ കാലമായി കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് വൻ ലാഭമുള്ള കരാറുകൾ തുടരെ കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും അതിനു തെളിവ് ഇതുവരെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആരോപണങ്ങളും അധികാര അകത്തളങ്ങളിലെ രഹസ്യം പറച്ചിലുകളും മാത്രം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴിതാ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് അതിനൊരു സാക്ഷ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. 4000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം വരുന്ന രണ്ടു വമ്പൻ ഹരിത വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു നൽകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നിന്നു ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിനു മേൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായത്രെ!

∙ ‘അദാനിക്ക് പദ്ധതി കൊടുക്കാൻ സമ്മർദം’

ഹരിത വൈദ്യുത പദ്ധതി വിവാദത്തിന്റെ പേരിൽ സിലോൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ എം.എം.സി.ഫെർഡിനാന്റോ രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ. ലങ്കൻ പാർലമെന്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന സമിതി (കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് അഥവാ കോപ്) നടത്തിയ സിറ്റിങ്ങിൽ ഫെർഡിനാന്റോ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് വിവാദമായതിനെ തുടർന്നാണ് രാജി. ലങ്കയുടെ മുൻ പ്രധാനന്ത്രി മഹീന്ദ രാജപക്സെ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഫെർഡിനാന്റോയെ നേരിട്ടു വിളിച്ചു വരുത്തി പറഞ്ഞത്രെ– ‘പദ്ധതികൾ അദാനിക്കു കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിൽനിന്നു സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ട, കൊടുത്തേരെ...’

എം.എം.സി.ഫെർഡിനാന്റോ, മഹീന്ദ രാജപക്സെ

അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡിന് (എജിഇഎൽ) അങ്ങനെ ലഭിച്ചത് 500 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദനമുള്ള 2 പദ്ധതികളാണ്. മാന്നാറിൽ കാറ്റിൽ നിന്നു വൈദ്യുതിയും ജാഫ്നയുടെ തെക്കുള്ള പൂണെറിനിൽ സൗരോർജ പദ്ധതിയും. വെറുതെയാണോ ഇന്ത്യയിൽ അദാനിയുടെ ഹരിത ഓഹരികളുടെ വില വച്ചടി കയറുന്നത്! അദാനി ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ ഓഹരിവില 1803.9 രൂപയാണ്. ഇതു ദിനംപ്രതി കയറുന്നു. അധികാരസ്ഥാനങ്ങളും അദാനിയുമായി എന്തോ ‘ഡിങ്കി ഡിങ്കാ’ ഉണ്ടെന്ന് ഊഹിച്ചു തന്നെയാണ് നിക്ഷേപകർ അദാനി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത്.

∙ ചൈനയെ ‘വെട്ടി’ അദാനി

ചൈനയും ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള ‘അവിശുദ്ധ’ ബന്ധം കുറേക്കാലമായി ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു. രാജപക്സെ കുടുംബവുമായാണ് ചൈനക്കാർക്ക് ഇടപാട്. കൊളംബോയിൽ ഗോൾഫേസ് തീരത്ത് കടൽ നികത്തലും മറ്റും അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖവും വിമാനത്താവളവും മറ്റും ചൈന ലങ്കയ്ക്കു നിർമിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അതിനു ചെലവാക്കേണ്ടി വന്ന തുക കടമായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ ലങ്കയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയാണു ചൈന ചെയ്തത്. ചൈനയുടെ ‘സഹായം’ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടമാകട്ടെ ചൈനയ്ക്കു മാത്രവും.

ഹരിത വൈദ്യുത പദ്ധതി അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു നൽകുന്നതിനെതിരെ കൊളംബോയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം. AFP

‌കൊത്തിക്കൊത്തി മുറത്തിൽ കേറി കൊത്താൻ തുടങ്ങിയതു പോലെ ചൈനക്കാർ തമിഴ്നാടിനോടു ചേർന്നുള്ള ജാഫ്നയിലും മറ്റും സോളർ പദ്ധതിയുമായി വന്നതോടെ കളിമാറി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുരക്ഷാഭീഷണിയാണ് അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ചൈനീസ് പദ്ധതി. ചൈനീസ് ചാരൻമാരായിരിക്കും അവിടെ എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതു പറ്റില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ തീർത്തു പറഞ്ഞു. ആദ്യം പക്ഷേ ലങ്ക ചെവിക്കൊണ്ടില്ല.

∙ ഡോളർ വേണോ, പറയുന്നതു കേൾക്കണം!

അപ്പോഴാണ് കയ്യിൽ കാശില്ലാതെ ലങ്ക ദാരിദ്ര്യത്തിലായത്. എന്തും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഡോളർ വേണം. പെട്രോളും ഡീസലും വാങ്ങാൻ കാശില്ലാതെ ശ്രീലങ്ക കുഴഞ്ഞു. താപനിലയങ്ങളിൽ ഇന്ധനമില്ലാതെ ഉത്പാദനം നിലച്ചു. രാജ്യത്തു മണിക്കൂറുകളോളം പവർ കട്ടായി. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾ ഡീസലും പെട്രോളുമായി എത്തിയാൽ മാത്രമേ ലങ്ക ചലിക്കൂ എന്നായി സ്ഥിതി. ദിവസം ലങ്കയ്ക്കു വേണ്ടത് 2000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ്. കേരളത്തിന് അതിലേറെ വേണം! കൊച്ചു രാജ്യത്ത് 9 താപവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും, 15 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും 15 വിൻഡ്മിൽ ഫാമുകളുമുണ്ട്. പക്ഷേ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്ക് ഡീസൽ ക്ഷാമമാണ്.

ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയിൽ പെട്രോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പമ്പിനു മുൻപിൽ കൂടിനിൽക്കുന്നവർ. കാവൽനിൽകുന്ന സൈനികനെയും കാണാം. ഫയൽ ചിത്രം: ISHARA S. KODIKARA / AFP

ഇന്ത്യ സഹായം നൽകി. കുറച്ചൊന്നുമല്ല, ഇതുവരെ നൽകിയത് 140 കോടി ഡോളറാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഏകദേശം പതിനായിരം കോടി. ശ്രീലങ്കൻ രൂപയിൽ 40,000 കോടിയോളം. ശ്രീലങ്കൻ രൂപയുടെ വിലയിടിഞ്ഞു താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡോളറിന് ഇന്ത്യയിൽ 78 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ 360 രൂപയാണ്. സർവതിനും വിലകയറി. ഒരു ഡോളർ നേടാൻ 360 രൂപ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിക്കാതെ രക്ഷയില്ല. ചൈനയോ വേറെയാരെങ്കിലുമോ ഡോളർ കൊടുക്കുകയുമില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യ പുളിങ്കുരു പോലെ എണ്ണിക്കൊടുക്കുന്ന ഡോളർ വെറുതെ കിട്ടില്ല. നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കണം. തമിഴ്നാടിനോടു ചേർന്നുള്ള സോളർ പദ്ധതിയിൽനിന്ന് ചൈനയെ പുറത്താക്കണം. ശ്രീലങ്കൻ നാവിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയ്ക്ക് യഥേഷ്ടം പ്രവേശനം വേണം. നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഏറ്റു. വേറേ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു; ലങ്ക വഴങ്ങി.

ഗൗതം അദാനി

∙ അനുഭവിക്കാൻ യോഗം അദാനിക്ക്

പക്ഷേ അതിന്റെ ഗുണഫലം അനുഭവിക്കാൻ യോഗമുണ്ടായത് അദാനിക്കാണെന്നു മാത്രം. ചൈനക്കാരെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകിയ പദ്ധതികൾ അദാനി ‘കബൂലാക്കി’. അതിനാണ് അദാനിക്കു കൊടുക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായി എന്നു ഫെർഡിനാന്റോ പറഞ്ഞത്. അതിനു പുറമേ വേറൊന്നു കൂടി കബൂലാക്കി. കൊളംബോ തുറമുഖത്ത് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ! വമ്പൻ പദ്ധതിയാണിത്. വിഴിഞ്ഞത്ത് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ നിർമിക്കുന്നതിനു പുറമെയാണിത്. കൊളംബോ തുറമുഖവും കൂടി കയ്യിലാവുന്നതോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുമുള്ള പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളെല്ലാം അദാനിക്ക് ‘സ്വന്ത’മാവും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടേറെ തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം!

ഹരിത വൈദ്യുത പദ്ധതി അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു നൽകുന്നതിനെതിരെ കൊളംബോയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം. AFP

ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായിളിലൂടെ വൻ സംഭാവന നൽകുന്നു എന്നതാണ് അദാനിയുടെ സ്ഥിരം ലൈൻ. അല്ലാതെ തന്റേതു വെറും ബിസിനസ് അല്ല. അതിനാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഹരിത വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1000 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് കടലിലൂടെ കേബിളിട്ട് വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും! 5 ജിഗാവാട്ട് കാറ്റിൽനിന്നും 2 ജിഗാവാട്ട് സൗരോർജത്തിൽ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ലങ്കയ്ക്കും നേട്ടമാണ്. മറുത്തൊരക്ഷരം ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല.

∙ പോരാ, ഇനിയും വേണമെന്നു ലങ്ക കേഴുന്നു

പക്ഷേ ലങ്കയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളതൊന്നും പോരാ എന്നതു വസ്തുതയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 63,100 കോടി ഡോളർ വിദേശനാണ്യം റിസർവ് ഇല്ലേ? അതിൽനിന്ന് 100 കോടി കൂടി തരൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. 140 കോടി ഇതിനകം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണേ. വെറുതെ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇന്ത്യ കയറ്റുമതിയിലൂടെയും വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലൂടെയും നേടിയ ഡോളറാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 74 ദിവസത്തെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പെട്രോളിയം സ്റ്റോക്കില്ലേ, ഞങ്ങൾക്കു കുറച്ചു കൂടി പെട്രോളിയം തന്നു കൂടേ എന്നും ലങ്ക ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യ തിരികെ എന്തു ചോദിച്ചാലും ലങ്കക്കാർ തരേണ്ടി വരും. അവിടെയാണ് അദാനി ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്.

പണമെറിഞ്ഞു പണം വരാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് അദാനിയുടേത്. ഗൗതം അദാനി കൊളംബോയിൽ പോയി ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയെ കണ്ടിരുന്നു. ധനമന്ത്രി ബേസിൽ രാജപക്സെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആവശ്യങ്ങളുമായി വരുന്നുമുണ്ട്. അദാനിയുടെ ആവനാഴിയിൽ ഇനിയും ഏറെ അമ്പുകൾ കാണും. ഇന്ത്യയുടെ ‘സാമ്പത്തിക ഡാമിൽ’നിന്നു സഹായം ഒഴുകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കാൻ അദാനി അനുമതി നൽകണമെന്നതാണു സ്ഥിതി.

English Summary: Adani's Green Energy Project Sparks Controversy in Sri Lanka; What is its Indian Connection?