'ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം യുദ്ധത്തിൽ കലാശിക്കും'; നാറ്റോയെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഷി ചിൻപിങ്

ബെയ്‌ജിങ്‌ ∙ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം, സൈനിക സംഘങ്ങൾ എന്നിവ യുദ്ധങ്ങൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും വഴിതെളിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്. ‘‘ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ ലോകസമാധാനത്തെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കും. ചൈനയ്ക്ക് ഇത്തരം സംഘങ്ങളുമായോ അവരുടെ നിലപാടുകളുമായോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല’’-ചിൻപിങ് വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് നയിക്കുന്ന നാറ്റോയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ഷിയുടെ പരോക്ഷമായ വിമർശനം.

ബ്രിക്സ് ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഷി. ചൈന ആരെയും ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും റഷ്യയെ തുടർന്നും സഹായിക്കുമെന്നും ഷി ചിൻപിങ് വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യ - യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കാതിരുന്നതിനും റഷ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സമീപനത്തിന്റെ പേരിലും യുഎസ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Group politics will lead only to wars, warns Chinese president