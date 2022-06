കേന്ദ്രം കനിഞ്ഞിട്ടും കടംകയറി കുടുങ്ങി കേരളം; വരുമാനമില്ല, വരും വൻ പ്രതിസന്ധി

ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. മേയ് മാസത്തില്‍ 5000 കോടിയോളം രൂപ കടമെടുത്താണ് ശമ്പളമുള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന വര്‍ഷങ്ങള്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്നാണു സൂചന. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാരണം. കടമെടുക്കുന്നതിനും കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണം വരും. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും റിസര്‍വ് ബാങ്കും അതിന് അനുകൂലമല്ല. ആഭ്യന്തര നികുതി സമാഹരണ സാധ്യതകള്‍ക്കും വെല്ലുവിളികളും പരിമിതികളുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നു പറയുന്നു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗുലാത്തി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാന്‍സ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഡയറക്ടറുമായ പ്രഫ. ഡി.നാരായണ. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഉദാരമായ സമീപനമാണ് കേരളത്തോടു കാണിച്ചതെന്നതാണ് വസ്തുത. എന്നാല്‍ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നികുതി വരുമാനം ഉയര്‍ത്താന്‍ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു മാത്രമല്ല റവന്യു ചെലവ് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വര്‍ധിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ നിലപാടുമായി ഇനിയും മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും പ്രഫ. ഡി.നാരായണ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. ഓരോ അഞ്ചു വർഷവും കൂടുമ്പോഴും കേരളം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷനുകളെ നിയമിക്കുന്നു. അതിലെ അംഗങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെയാണു സ്വയം കരുതുന്നത്. കോവിഡല്ല, എന്തു പ്രശ്നമുണ്ടായാലും എത്ര സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ടായാലും അവരെ ബാധിക്കുകയില്ലെന്ന മട്ടാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പല സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണ്. തെലങ്കാനയിൽ കൃഷിഭൂമി നമ്മുടേതിന്റെ നാലിരട്ടിയാണ്. കർണാടകയിൽ പത്തിരട്ടിയാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കൃഷിവകുപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം കാർഷികോൽപാദനത്തിലാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വൻ കുറവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉൽപാദനവും വരുമാനവും കുറയുകയും കടം കയറുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണു നിലവിൽ. കേരളം നേരിടാനിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴങ്ങളെപ്പറ്റി മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അഭിമുഖ പരമ്പരയായ ‘ദ് ഇന്‍സൈഡറിൽ’ സംവദിക്കുകയാണ് പ്രഫ. ഡി.നാരായണ.

∙ കേന്ദ്രം കനിഞ്ഞിട്ടും ‘രക്ഷപ്പെടാതെ’ കേരളം

ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം 5 വർഷത്തേക്കാണു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള കുടിശിക നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജിഎസ്ടി വളർച്ച 10 ശതമാനത്തിലധികം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി കൂടിയിട്ടില്ല. അതിനു പിന്നിൽ ഘടനാപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും കേന്ദ്രം ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. റവന്യു ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡായും നല്ലൊരു തുക കേന്ദ്രം നമുക്കു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും നമുക്ക് എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന പരിശോധന വേണ്ടതല്ലേ?

പ്രഫ. ഡി നാരായണ

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം 8672 കോടിയാണ് കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നു ലഭിക്കേണ്ട നികുതി വിഹിതം. എന്നാൽ 13,000 കോടിയുടെ അടുത്തു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. യഥാർഥത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി ശേഖരണത്തിലാണു കുറവുണ്ടായത്. ജിഎസ്ടിയിൽ പോലും 30 ശതമാനം കുറവാണ്. ഈ വർഷം ഇത്തരം സഹായമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2022–23 സാമ്പത്തിക വർഷം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനില പരുങ്ങലിലാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതിനു കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു കാര്യമായ പരിഗണന ലഭിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കേരളമാണ്.

∙ കടമെടുക്കുന്ന കേരളം

ദീര്‍ഘമായി മറുപടി പറയേണ്ട വിഷയമാണിത്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1.16 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റവന്യു വരുമാനം. അതിൽ 80 ശതമാനം ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണു ചെലവായത്. ബാക്കി 20 ശതമാനം തുക ഉപയോഗിച്ചാണു മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത്. റവന്യു ചെലവിന് കടം എടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണുണ്ടായത്. അത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രതിഭാസമല്ല. കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇതാണു സ്ഥിതി. മറ്റുപല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ സാഹചര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ പോലും പഠനം നടത്തിയതായി തോന്നുന്നില്ല.

∙ താങ്ങാനാകാത്ത ചെലവുകൾ

2019–20ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജോലിക്കരുടെ എണ്ണം 5,21,531 ആണ്. വിസ്തൃതിയിലും ജനസംഖ്യയിലും കേരളത്തേക്കാൾ മുന്നിലുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ കർണാടകയിൽ 5,12,521പേരും തെലങ്കാനയിൽ 4,40,025 പേരുമാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരായുള്ളത്. നമ്മുടെ പല വകുപ്പുകളിലും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണ്. തെലങ്കാനയിൽ കൃഷിഭൂമി നമ്മുടേതിന്റെ നാലിരട്ടിയാണ്. കർണാടകത്തിൽ പത്തിരട്ടിയാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കൃഷിവകുപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം കാർഷികോൽപാദനത്തിലാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വൻ കുറവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഫയൽ ചിത്രം

2021ലെ പഠനം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ നെൽപാടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി 4.7 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. നെല്ലുൽപാദനം 9.5 ലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് 5.2 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കാർഷികോൽപാദനം ഈ വിധത്തിൽ കുറയുകയാണ്. പിഎസ്‌സിയിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് ജീവനക്കാരുണ്ട്, 20 അംഗങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ കാറും ഡ്രൈവവര്‍മാരും മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണം. ഇതൊക്കെ അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സമ്മർദങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പഴയ വാദഗതികളാണ്. കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന് അത്തരത്തിൽ ഒരു സമ്മർദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സർക്കാരിനും അതില്ല. എന്നിട്ടും ഈ നയം പിന്തുടരുന്നതിന്റെ ന്യായം എന്താണ്? എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിധി വേണ്ടതല്ലേ?

ഒരു വർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരമാവധി 25,000 പേർക്കാണു നിയമനം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദാതാവെന്ന ന്യായത്തിലും വസ്തുത ഇല്ല. ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമല്ലേ ഇവിടെയെല്ലാം വേണ്ടത്? എന്തുകൊണ് അതു ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരു വശത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമിയെപ്പറ്റി പറയുകയും മറുവശത്ത് ധന ധൂർത്തു നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ന്യായമാണ്? ഇതിനു വേറെ ഒരു വശവുമുണ്ട്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ നയംതന്നെയാണ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അനുകരിക്കുന്നത്. അവിടെയും 40 ശതമാനവും ഡ്രൈവർമാരും ക്ലർക്കുമാരുമാണ്. ക്ഷാമം സാങ്കേതിക ജീവനക്കാർക്കും ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികൾക്കുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണിതു സംഭവിക്കുന്നതെന്നതിന് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്തിമമായ റവന്യു വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാരവും ജീവനക്കാർ കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായി കടമെടുക്കുകയല്ലാതെ എന്താണു മാർഗം.

∙ മാനദണ്ഡമില്ലാത്ത ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ

മറ്റൊന്ന് ക്ഷേമ പെൻഷനുകളാണ്. അതു കേരള ‘മാതൃക’യാണ്. 50 ലക്ഷം പേർക്കാണ് പെൻഷൻ നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്, ഇത്രയും പേർ അതിന് അർഹരാണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും പ്രസക്തമാണ്. ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനത്തിനു താഴെയുള്ളവർക്കാണു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ വരുമാനപരിധി ആരാണു നിശ്ചയിക്കുന്നത്? വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർ നൽകുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന രേഖ. എന്നാൽ വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർ എന്തു മാനദണ്ഡത്തിലാണ് അപേക്ഷകരുടെ വരുമാനം കണക്കാക്കേണ്ടത്. അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.

Representative Image

1969ൽ ഒരു മാനദണ്ഡം തയാറാക്കിയിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പു പോലും കിട്ടാനില്ല. ആറു വർഷം മുൻപ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ധനകാര്യ വകുപ്പിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും വൈദ്യുതിയുണ്ട്. വൈദ്യുതി ബില്ലും കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും ആറുമാസത്തെ വൈദ്യുത ബി‍ൽ പരിശോധിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ആദായത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയും. അതുവച്ച് ഒരു കണക്കു കൂട്ടൽ നടത്തിയാൽ ഈ 50 ലക്ഷത്തിൽ 10 ശതമാനം പേരെങ്കിലും ക്ഷേമ പെൻഷന് അർഹതയില്ലാത്തവരാണെന്നു വ്യക്തമാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉദാരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തു നടപടിഎടുത്തു എന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല.

∙ ശമ്പള കമ്മിഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബാധ്യത

ഓരോ അഞ്ചു വർഷവും കൂടുമ്പോൾ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷനുകളെ നിയമിക്കാറുണ്ട്. അതിലെ അംഗങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെയാണു സ്വയം കരുതുന്നത്. കോവിഡല്ല, എന്തു പ്രശ്നമുണ്ടായാലും എത്ര സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ടായാലും അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. വാരിക്കോരി നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണു പതിവ്. ഏതു കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ടു നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതു കാണാനാകും. ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ, ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ, ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷനുകൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ട സമയമായി. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഗൗരവമായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അധിക ബാധ്യത തടയാൻ കഴിയാതെ വരും.

∙ നികുതി സമാഹണത്തിെലെ ചോർച്ചകൾ

2020-21 വർഷത്തിൽ1.16 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റവന്യു വരുമാനം അതിൽ 40 ശതമാനത്തോളം കേന്ദ്ര വിഹിതമാണ്. ബാക്കി സംസ്ഥാനമാണു സമാഹരിക്കേണ്ടത്. അതിൽ വലിയ കുറവാണുണ്ടായത്. ജിഎസ്ടി വരുമാനം ലഭിച്ചില്ലെന്നൊക്കെയാണ് അതിനു കാരണമായി പറയുന്നത്. എന്നാൽ കാണാതിരിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട്. നികുതിയിലുണ്ടാകുന്ന ചോർച്ചയാണ് അതിൽ പ്രധാനം. ഉദാഹരണത്തിന് വൈദ്യുതി തീരുവ. സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തേണ്ട തുകയാണിത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി അത് കൃത്യമായി കിട്ടുന്നില്ല.

ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ

ഇതു സമാഹരിക്കുന്നതിന് 10 വർഷം മുൻപ് സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഈ തുക വൈദ്യുതി ബോർഡ്തന്നെ കൈവശം വച്ച് പെൻഷൻ ഫണ്ടായി മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. ഇതുവരെ അതു നടപ്പിലായിട്ടില്ല. ഈ തുക ഖജനാവിലേക്കു വരേണ്ടതല്ലേ? 1500 കോടി രൂപയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഓരോ വർഷവും ഇതുവഴി സർക്കാരിനു ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ യുക്തിസഹമായി ചിന്തിച്ചാൽ 4000 മുതൽ 5000 കോടി രൂപവരെ ഈ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി എവിടെയും ഒരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ല. ഈ തുക എവിടെപ്പോയി, അത് എത്ര മാത്രം നിക്ഷേപിച്ചു, അതിന്റെ ഓരോ വർഷത്തെയും ലാഭം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ലേ?

അടുത്തകാലത്ത് ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ കേരള ഇക്കോണമി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഫെയർവാല്യുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതു നിർണയിക്കുന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡവുമില്ലെന്നാണ്. വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർ തോന്നിയതു പോലെയാണത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ വില ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വല്ലാതെ താഴ്ത്തിയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതിന് ആനുപാതികമായി മുദ്രപ്പത്രം, സ്റ്റാംപ് എന്നിവയുടെ വിലയും താഴ്ന്നു. ഫെയർ വാല്യു വന്നതോടെ അവയുടെ വില ഉയരേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അതു സംഭവിക്കുന്നില്ല.

ഇപ്പോഴും പല വാണിജ്യ ഭൂമിയുടെയും വില കൃഷിഭൂമിയുടേതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭൂമിക്കും ഒരേ വിലയല്ല നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. ചില ഭൂമികളുടെ വില ഉയർത്താനാകും.മറ്റു ചിലതിന്റേതു കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇക്കാര്യത്തിലും യുക്തിസഹമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണം. അതു സ്വീകരിക്കാത്തതു വഴി സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്കെത്തേണ്ട വരുമാനം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമാന വർധന ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണ്.

∙ വരാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍

പെട്രോൾ, ഡീസൽ, മദ്യം എന്നിവയിൽനിന്ന് നല്ലൊരു തുക നമുക്ക് നികുതി ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഈ മേഖലയിൽനിന്നു കാര്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനു കാരണം ഇനി വരുന്നത് വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളാണ് എന്നതാണ്. അവ സാർവത്രികമാകുന്നതോടെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയും. ഇന്ധന നികുതിയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനവും കുറയും. എന്നാൽ ഇത് വൈദ്യുത ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന വർധന എത്രയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരും വൈദ്യുതി ബോർഡും ഗൗരവമായി ആലോചിക്കണം.

സംസ്ഥാനത്തു മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗവും കുറയുകയാണ്. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പല വിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് ഒരു കാരണം. ചെറുപ്പക്കാര്‍ പഴയതുപോലെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവര്‍ക്ക് ലഹരി കിട്ടാന്‍ വേറെ ഒരുപാട് മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട്. ഖജനാവിലേക്കു വരുന്ന പണത്തില്‍ ഇതുവലിയ കുറവുണ്ടാക്കും. മറ്റൊന്ന് പ്രവാസി വരുമാനം ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്‍ഷമായി അതിന്റെ ഗതിയും മാറുകയാണ്. വിദേശത്തു നഴ്സിങ്

മേഖലയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ മടങ്ങി വരാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ അവര്‍ അങ്ങോട്ടു പോകും. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനായി വരുമാനം അവര്‍ നീക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. അതും ഇനി സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്കു വരാന്‍ പോകുന്നില്ല.

ഫയൽ ചിത്രം

പണ്ടൊക്കെ പ്രവാസികള്‍ മുതല്‍ മുടക്കിയിരുന്നത് വീടു വയ്ക്കുന്നതിനും ഉപഭോഗ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുമൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോള്‍ അതു മാറി. നിര്‍മാണ മേഖലയിലേക്കു പണം കാര്യമായി ഇറങ്ങുന്നില്ല. കടം വീട്ടുന്നതിനും സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നതിനുമൊക്കെയാണു പണം ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതില്‍നിന്നു കാര്യമായ നികുതി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതൊക്കെ കാരണം ഇനി നികുതി കൂടാന്‍ പോകുന്നില്ല.

∙ ചെലവുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടുക

ചെലവു നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയാണുണ്ടാകുക. നമ്മുടെ കടം വര്‍ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍പ്പോലും ഇൻഫ്ലേഷന്‍ വരുന്നതോടെ പലിശ നിരക്കില്‍ വന്‍ കുതിച്ചു ചാട്ടമുണ്ടാകും. അതൊക്കെ നേരിടാനുള്ള മാര്‍ഗം കടം എടുക്കലാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തില്‍ അനിയന്ത്രിതമായി കടം എടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അതിനു പല നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട്. അതു പാലിച്ചേ മതിയാകൂ. റവന്യു ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ മൂലധനച്ചെലവ് കുറയും. അതു ബാധിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തെയാണ്. അതു മറികടക്കാനാണ് കിഫ്ബിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല.

നികുതിയേതര വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നു ബജറ്റുകളില്‍ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും കൈ പൊള്ളുന്ന ഒരു മേഖലയാണത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് സാധ്യമാവുകയില്ല. സമീപകാലത്ത് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡും അതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവകാശ വാദങ്ങൾ നിരത്തുന്നതിനു പകരം യാഥാർഥ്യമാക്കി കാണിക്കാനാണു ശ്രമം.

സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം. അവയിലൂടെയും നികുതി വരുമാനം വരുമെന്നു കരുതാനാകില്ല. അങ്ങനെ നികുതി വരുമാനം വര്‍ധിക്കണമെങ്കില്‍ അവ വന്‍കിട വ്യവസായമായി വളരണം. അതിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല. അവര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവിൽ നിന്നു പണം വാങ്ങുന്നതല്ലാതെ അങ്ങോട്ടു കൊടുത്ത അനുഭവം ഇല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ചെലവു ചുരുക്കുകയും കാര്യക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും മാത്രമാണു മാര്‍ഗം. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ കടമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പലിശ ഇനത്തിലെ തുക കുറയും, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന രംഗത്തു കൂടുതല്‍ തുക ചെലഴിക്കാനും കഴിയും. അതുമാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ള മാര്‍ഗമെന്ന ബോധ്യമാണു സർക്കാരിനു വേണ്ടത്.

English Summary: Kerala Is Moving Towards Huge Debt Trap: Interview with Prof. D. Narayana, Director of Gulati Institute of Finance and Taxation