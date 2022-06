കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി നിലയം: ബ്രാൻഡ് നെയിം നിലനിർത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി നിലയത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയ റിയൽ എഫ്‌എം നിലനിർത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്ത വിനിമയ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയ സഹമന്ത്രി ഡോ.എൽ.മുരുകൻ. മലബാറിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി നിലയം തുടരുമെന്നും മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ എംപിയെ അറിയിച്ചു.

കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയെ ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമാക്കി ചുരുക്കുവാനുള്ള നീക്കത്തെ കെ. മുരളീധരൻ എംപി ലോക്സഭയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. 2022 പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമായ 103.6 റിയൽ എഫ്എം ചാനൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അതിനു പകരം തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയുടെയും മുംബൈ വിവിധ് ഭാരതിയുടെയും പരിപാടികൾ റിലേ ചെയ്യാനാണ് നിർദേശിച്ചത്.

പിന്നീട് സംപ്രേക്ഷണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും 103.6 റിയൽ എഫ്എം എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമും സവിശേഷമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒഴിവാക്കി. നിലയം അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലാവുകയും നിലയത്തെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരുടെയും ജീവിതം ദുസ്സഹവുമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ. മുരളീധരൻ എംപി ഈ വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി നിലയത്തിൽ നിന്നും വിവിധ് ഭാരതി ഹിന്ദി പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൂടുതൽ ശ്രോതാക്കൾക്കു വേണ്ടിയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

