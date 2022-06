തിരു. കോർപറേഷനിലെ മൂന്നിലൊന്നു ജീവനക്കാർക്കും കംപ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനറിയില്ല: റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കംപ്യൂട്ടർ പാസ്‌വേഡ് ചോ‍ർത്തി അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്കു നമ്പർ നൽകിയ ക്രമക്കേട് തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ആവർത്തിക്കാനിടയില്ല. കാരണം നിസാരമാണ്. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ മൂന്നിലൊന്നു ജീവനക്കാർക്കും കംപ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനറിയില്ല. ഇ ഗവേണൻസ് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോർപറേഷൻ നടത്തിയ സർവേയിലാണ് കംപ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതയിലെ ജീവനക്കാരുടെ 'പ്രകടനം' വ്യക്തമായത്. കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ പ്രതിവർഷം ആയിരം കോടിയുടെ ക്രയവിക്രയം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഈ ഗതികേട്.

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 441 ജീവനക്കാരിലാണ് വിവര ശേഖരണം നടത്തിയത്. കംപ്യൂട്ടർ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് 142 പേർ മാത്രം. അതായത് ആകെ ജീവനക്കാരിൽ 32% പേർക്കു മാത്രമേ അത്യാവശ്യത്തിന് എങ്കിലും കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയൂ. കോർപറേഷന്റെ വട്ടിയൂർക്കാവ് സോണൽ ഓഫിസ്, ജനകീയാസൂത്രണ വിഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒരാൾക്കു പോലും കംപ്യൂട്ടർ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സർവേയിലെ കണ്ടെത്തൽ.

ഈയിടെ കോർപറേഷൻ ഭരണസമിതിയെ പിടിച്ചുലച്ച നികുതിപ്പണ തട്ടിപ്പ് യഥാസമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനു കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമില്ലായ്മ ആണെന്നു വിലയിരുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും കംപ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോണൽ ഓഫിസുകളിൽ നിന്ന് പണം അടച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സാംഖ്യ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ പരിശോധിച്ചാൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. സോഫറ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തതു കാരണം 'റീ കൺസീലിയേഷൻ' നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കാത്തതാണ് തട്ടിപ്പിനിടയാക്കിയത്. ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റിന്റെ പരിശോധനയിലാണ് ക്രമക്കേട് പുറത്തായത്.

സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ മറ്റു വിവരങ്ങൾ

മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ് അറിയാവുന്നത്– 35 പേർക്ക്

ഇംഗ്ലിഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ് അറിയാവുന്നത്– 159

ഇ മെയിൽ സ്വീകരിക്കാനും അയയ്ക്കാനും അറിയാവുന്നത്– 268

വിവിധ ഇ മെയി‍ൽ സൈറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അറിയാവുന്നത്– 239

നികുതി വിവിരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തത്സമയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സാംഖ്യ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്നത്– 138

കെട്ടിടങ്ങൾക്കു നമ്പർ നൽകുന്നതിനും നികുതി ചുമത്തുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കു വസ്തു നികുതി അടയ്ക്കാനും സൗകര്യമുള്ള സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത് –138

എക്സൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്– 91

സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്– 43

കംപ്യൂട്ടർ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ

മെയിൻ ഓഫിസ് മേയർ സെക്‌ഷൻ– 2

അക്കൗണ്ട്സ് സെക്‌ഷൻ– 2

ഹെൽത്ത്– 7

ജനസേവാകേന്ദ്രം– 3

യുപിഎ സെൽ– 11

എൻജീനീയറിങ്– 8

ജനകീയാസൂത്രണ വിഭാഗം– 0

ജനറൽ സെക്‌ഷൻ– 12

പെൻഷൻ സെക്‌ഷൻ– 1

ഫെയർ കോപ്പി സെക്‌ഷൻ– 3

സോണൽ ഓഫിസുകൾ:

തിരുവല്ലം– 7

നേമം– 3

കഴക്കൂട്ടം–7

ഫോർട്ട്– 7

ഉള്ളൂർ–1

വട്ടിയൂർക്കാവ്– 0

വിഴിഞ്ഞം–6

ആറ്റിപ്ര– 5

കടകംപള്ളി 5

ശ്രീകാര്യം– 6

കുടപ്പനക്കുന്ന്– 10

സർവേയിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ ഗവേണൻസ് നയം രൂപീകരിക്കാനും നടത്തിപ്പിനുമായി 3.52 കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് കോർപറേഷൻ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി. ഒരു ജീവനക്കാരന് ഒരു കംപ്യൂട്ടർ എന്ന നിലയിൽ 403 കംപ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങും. ഇതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള സെർവറുകളിൽ 5 എണ്ണം മാറ്റി 2 എണ്ണം പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച് ശേഷി കൂട്ടും. കംപ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങാൻ 2.24 കോടിയും സെർവർ സ്ഥാപിക്കാൻ 12.25 ലക്ഷവുമാണ് ചെലവഴിക്കുക. പരിശീലനത്തിന് 10 ലക്ഷവും യുപിഎസ് വാങ്ങാൻ 75 ലക്ഷവും വകയിരുത്തി. പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ വേഗത്തിൽ ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഫയലുകൾ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി ഒഴിവാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എവിടെയിരുന്നും ഏതു സമയത്തും ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് കോർപറേഷൻ സെക്രട്ടറി ബിനു ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞു.

കോർപറേഷനിലെ 152 ക്ലർക്കുമാർക്കും 23 സൂപ്രണ്ടുമാർക്കും നിർബന്ധമായും കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൽ 123 പേരും എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ 103 ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇ– വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടവരാണ്. എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർമാർക്കും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയർമാർക്കും എക്സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയർമാർക്കും കംപ്യൂട്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലരും 'ഷോയ്ക്ക്' കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് പതിവ്.

കോഴിക്കോട് സമാന തട്ടിപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തും

പാസ്‌വേഡ് അടിച്ചുമാറ്റിയുള്ള തട്ടിപ്പ് കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ നടന്നത് റവന്യു, എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൽ 2019 ൽ സമാന ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം സോണൽ ഓഫിസ് പരിധിയിൽ വ്യാപാര ലൈസൻസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നു വിലക്കിയ കെട്ടിട സമുച്ചയം പെട്ടെന്ന് ഒരു നാൾ വ്യാപാര ലൈസൻസ് ഒടുക്കിയതായി കണ്ടെത്തിയതാണ് തട്ടിപ്പു പുറത്താകാൻ കാരണം. തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു നിർമിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സൂപ്രീംകോടതി പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ട കെട്ടിട സമുച്ചയമാണ് അനധികൃതമായി ലൈസൻസ് ഫീസ് അടച്ചത്. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കംപ്യൂട്ടർ പാസ്‌വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നു കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡു ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: One-third of the employees of the Thiruvananthapuram Corporation do not know how to use a computer