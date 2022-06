നോയ്‌ഡ ∙ നടുറോഡിൽ ബൈക്ക് അഭ്യാസം നടത്തുന്ന വിഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് യൂട്യൂബർ നിസമുൾ ഖാനെ അസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. നോയ്‌ഡയിലാണ് സംഭവം. വൈറലാകുന്നതിനു വേണ്ടി നിരവധി സ്റ്റണ്ട് വിഡിയോകൾ ചിത്രീകരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ഇതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട പൊലീസാണ് നിസമുൾ ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബൈക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയുമായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിഡിയോ തെളിവായി സ്വീകരിച്ചാണ് നടപടിയെന്നും വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച ആളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇത് ആദ്യമായല്ല നിസമുൾ ഖാൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. 2020ൽ കാമുകിയുടെ സഹോദരന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിചേർത്ത് പൊലീസ് നിസമുളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയാണ് ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Youtuber arrested again for performing stunts in Noida