ലാത്വിയൻ വനിതയുടെ മരണ കാരണം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ക്ഷതം: മുൻ ഫൊറൻസിക് മേധാവി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലാത്വിയൻ സ്വദേശിനിയായ വിദേശ വനിതയുടെ മരണ കാരണം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ക്ഷതമാണെന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് മുൻ ഫൊറൻസിക് മേധാവി ഡോ. കെ.ശശികലയുടെ മൊഴി. കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്ന അഡി.സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെ.കെ.ബാലകൃഷ്ണനു മുൻപാകെയാണ് മൊഴി നൽകിയത്. ഡോ.ശശികലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് അന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത്.

ശക്തമായി കൈമുട്ട് കൊണ്ട് താടിയെല്ലിൽ‌ ഇടിച്ചാൽ അവിടെ ക്ഷതം സംഭവിച്ച് അതു മരണകാരണമാകാമെന്ന് ഡോ.ശശികല കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വിദേശ വനിതയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം പരുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുങ്ങിമരണത്തിലോ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിലോ ഇത്തരം മുറിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തിയ സമയത്ത് ലിഗയുടെ ശരീരം പൂർണമായും അഴുകിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നതിനാൽ ലൈംഗിക പീഡനം നടന്നോയെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഡോ.ശശികല മൊഴി നൽകി.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡോ.ശശികല മൂന്നു തവണ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. അഴുകിയ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജാക്കറ്റ് ഊരിയെടുത്താൽ അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം നടത്തിയ വിസ്താരത്തിൽ ശശികല മൊഴി നൽകി. 2018 മാർച്ച് 14ന് കോവളത്തുനിന്നു യുവതിയെ സമീപത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലഹരി വസ്‌തു നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. ഉദയൻ, ഉമേഷ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. കേസിന്റെ തുടർ വിസ്താരം തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും.

English Summary: Rape and murder of Latvian woman - Follow Up