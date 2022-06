പഞ്ച'നക്ഷത്രമെണ്ണിക്കും' റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയം; മഹാരാഷ്ട്രയിലും വിരിയും ഓപറേഷൻ താമര?

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘ഓപറേഷൻ താമരയോ(കമൽ) മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ പേരിട്ടു വിളിച്ചോളൂ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്’ ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാരിന്റെ ആസന്നമായേക്കാവുന്ന പതനത്തെക്കുറിച്ച് ബിജെപിയുടെ ഒരു ദേശീയ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു. ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പതിലേറെ ശിവസേന എംഎൽഎമാർ രായ്ക്കു രാമാനം സൂറത്തിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ എത്തിയതു മുതൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും ‘ഓപറേഷൻ കമൽ’ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ശിവസേനയുടെ 55ൽ 40 എംഎൽഎമാരും ലോക്സഭയിലെ 19 എംപിമാരിൽ ചിലരും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലെയും അസമിലെയും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെയും മഹാ വികസന സഖ്യത്തിന്റെയും ഗതിയെന്താകുമെന്നത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഓപറേഷൻ കമൽ വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ നിറയുന്നു. എന്താണ് ഓപറേഷൻ കമൽ? എങ്ങനെയാണതിന്റെ തുടക്കം? റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയവുമായി അതിന്റെ ബന്ധമെന്ത്? ബിജെപിയുെട ഈ നിർണായക നീക്കം എല്ലായിപ്പോഴും വിജയമായിരുന്നോ?

ഭൂരിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും ബിജെപിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് സ്വാധീനവും സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്തി (എതിർ പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നതു പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ പണമൊഴുക്കിയും) എതിർപാളയത്തിൽ നിന്ന് എംഎൽഎമാരെ ചോർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് കിട്ടിയ ഓമനപ്പേരാണ് ഓപറേഷൻ കമൽ. കർണാടകയാണ് ഈ തരത്തിൽ പഞ്ചനക്ഷത്ര റിസോർട്ടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിധി നിർണയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. കർണാടകയിലെ മുൻമന്ത്രിയും ഖനി മുതലാളിയുമായിരുന്ന ഗാലി ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡിയാണ് അപ്പുറത്തുനിന്ന് കാശെറിഞ്ഞും മറ്റും എംഎൽഎമാരെ ഇപ്പുറത്തെത്തിക്കുന്നതിന് ‘ഓപറേഷൻ താമര’ എന്നു പേരിട്ടത്. 2008ലായിരുന്നു അത്. 224 അംഗ അസംബ്ലിയിൽ 110 സീറ്റുമായി ബിജെപി ഒറ്റക്കക്ഷിയായ സമയം. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 3 എംഎൽഎമാരുടെ കുറവ്. അപ്പുറത്തുനിന്ന് ചാക്കിട്ടു പിടിച്ച് 7 പേരെ രാജിവപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഇവരിൽ 5 പേരെ ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ ജയിപ്പിച്ചെടുത്തു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ താമര വിരിയിച്ചത് ഓപറേഷൻ കമലിലൂടെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ പതിവ് മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.

കോൺഗ്രസും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാർ ചാടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കർണാടകയിലെ റിസോർട്ടുകളിൽ കൊണ്ടു താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നപ്പോൾ അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ ജയമുറപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതാദ്യം ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഏതു സംസ്ഥാനത്തും എംഎൽഎമാർ ചാടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേട് കോൺഗ്രസിനുണ്ടായി. അടുത്ത കാലത്ത് രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലും വരെ ഇതുണ്ടായി.

2008ൽ ആണ് ഗാലി ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡിയുടെ ഖനികളിൽ നിന്ന് ഓപറേഷൻ താമര ആദ്യം വിരിഞ്ഞതെങ്കിലും റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തുടക്കം 2004ൽത്തന്നെ കർണാടകയിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൂക്കുസഭ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു അത്. എസ്.എം.കൃഷ്ണയുടെ (പിന്നീട് ഇതേപോലെ ബിജെപിയിലേക്കു പോയി) നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് 65 സീറ്റും ദേവെഗൗഡയുടെ ജെഡി(എസ്) 58 സീറ്റും നേടിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ആദ്യമായി അധികാരത്തിനടുത്തെത്തിയിരുന്നു. 90 സീറ്റായിരുന്നു ബിജെപിക്ക്. തന്ത്രജ്ഞനായ ദേവെഗൗഡ ബിജെപി ജെഡിഎസ് എംഎൽഎമാരെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഡൽഹിക്കു കുതിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട ചർച്ചകളിലൂടെ തന്റെ സ്വാധീനവലയത്തിലുള്ള ധരംസിങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കിച്ചു. ജെഡിഎസ് പിന്തുണച്ചു. ഒന്നരവർഷത്തോളം ദേവെഗൗഡയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി ധരംസിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടർന്നു.

തന്റെ മകൻ എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദേവെഗൗഡയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതിനായി ഉള്ളിലൂടെ ചരടുവലികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ബിജെപി നേതാവ് യെഡിയൂരപ്പയ്ക്ക് അധികാരത്തോടുള്ള പ്രിയം മുതലെടുത്ത് കുമാരസ്വാമിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനായിരുന്നു നീക്കം. കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 40 എംഎൽഎമാർ കൂറുമാറിയതായും അവരെ പുറത്താക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും ഗൗഡ സോണിയ ഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചു. ധരംസിങ് സർക്കാർ വീണു. കുമാരസ്വാമി തന്നെ ചതിച്ചുവെന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോഴും ഗൗഡ ചരടുവലികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു.

കൂറുമാറിയ ജെഡിഎസുകാരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ഗൗഡ സ്പീക്കർ കൃഷ്ണയ്ക്കു കത്തു നൽകി. രഹസ്യമായി, നടപടിയൊന്നും എടുക്കേണ്ടെന്ന് തന്റെ വിശ്വസ്തനും ജനതാദളുകാരനുമായിരുന്ന സ്പീക്കറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗൗഡയുടെ കത്തിൽ നടപടിയൊന്നുമുണ്ടായില്ല. സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ കുമാരസ്വാമി നടപടികൾ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആദ്യമായി കർണാടകയിലെ ജെഡിഎസ് എംഎൽഎമാർ ഗോവയിലെ റിസോർട്ടുകളിലെത്തി. ബിജെപിയും നോക്കി നിന്നില്ല. കേന്ദ്രത്തിലും ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കു തടയിടാൻ തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരെ ചെന്നൈയിലും മഹാബലിപുരത്തുമുള്ള റിസോർട്ടുകളിലെത്തിച്ചു.

90 സീറ്റുകളുള്ള ബിജെപിയായിരുന്നു വലിയ കക്ഷിയെങ്കിലും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള അവസരം മുതലെടുക്കാൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ യെഡിയൂരപ്പ സമ്മതിച്ചു. 20 മാസത്തിനു ശേഷം കുമാരസ്വാമി അധികാരം യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കു കൈമാറുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ സമയമായപ്പോൾ ദേവെഗൗഡ വീണ്ടും കളിച്ചു. ‘വർഗീയ കക്ഷി’യായ ബിജെപിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വഴങ്ങാനാവില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ബന്ധം മുറിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വഴിയൊരുങ്ങി. അങ്ങനെ 2008ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നു. ജെഡിഎസ് ചതിച്ച ചതിയുടെ ആഴം യെഡിയൂരപ്പ ജനങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. 110 സീറ്റുമായി കർണാടകയിൽ ബിജെപി വലിയ കക്ഷിയായി. ബാക്കിയുള്ള 3 സീറ്റിലേക്ക് ആളെ പിടിക്കാനാണ് ആദ്യമായി ഓപറേഷൻ താമര പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നക്ഷത്ര റിസോർട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയതും അങ്ങനെയാണ്. ‌

ഓപറേഷൻ താമരയ്ക്കു തുടക്കമായത് കർണാടകയിലാണെങ്കിലും എംഎൽഎമാരെ എതിർപാർട്ടിക്കാർ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റിയ സംഭവം 1984ൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും മാസം മുൻപു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇതുപോലൊരു അങ്കമുണ്ടായിരുന്നു. ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും തെലുഗുദേശം നേതാവുമായിരുന്ന എൻ.ടി. രാമറാവുവായിരുന്നു അന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ പടനയിച്ചത്. രാമറാവു ചികിത്സയ്ക്കായി യുഎസിലേക്കു പോയ സമയം. തെലുഗുദേശം വിട്ടു കോൺഗ്രസിനൊപ്പം വന്ന നന്ദേല ഭാസ്കര റാവുവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ഇന്ദിര നീക്കം നടത്തി. ഗവർണറായിരുന്ന രാംലാൽ അതിനൊപ്പം നിന്നു. ‌

തിരിച്ചു വന്ന രാമറാവു ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പു നടത്തി. ആന്ധ്രയിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നു. മാധ്യമങ്ങളും അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷവും രാമറാവുവിനൊപ്പംനിന്നു. 181 എംഎൽഎമാരുമായി ഡൽഹിക്കു പറന്ന രാമറാവു അവരെ രാഷ്ട്രപതിഭവനിലെത്തിച്ചു. തിരിച്ചു വന്ന ടിഡിപി എംഎൽഎമാരെ ഇന്ദിര ‘റാഞ്ചാ’തിരിക്കാൻ കർണാടകയിലെ ആദ്യ കോൺഗ്രസിതര മുഖ്യമന്ത്രിയായ രാമകൃഷ്ണ ഹെഗ്ഡെ ബെംഗളൂരുവിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു. നന്ദിഹിൽസിലായിരുന്നു അവർക്കു താമസമൊരുക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സംഭാവനയായി റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഈ സംഭവം കാരണമായി.

ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതിരുന്നിട്ടും 2020ൽ മധ്യപ്രദേശിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെയും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 19 എംഎൽഎമാരെയും തങ്ങളുടെ പാളയത്തിലെത്തിച്ച ബിജെപി എംഎൽഎമാരെ താമസിപ്പിച്ചത് ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലുകളിലായിരുന്നു. എംഎൽഎമാരെ കാണാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാതെ കമൽനാഥ് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സിന്ധ്യ പിന്നീട് മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രിയുമായി. പക്ഷേ ഓപറേഷൻ കമലിനു അടുത്ത കാലത്ത് പരാജയമുണ്ടായത് രാജസ്ഥാനിലാണ്.

അശോക് ഗെലോട്ടിനെതിരെ കലാപക്കൊടിയുയർത്തിയ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെയും കൂടെയുള്ള കുറച്ച് എംഎൽഎമാരെയും ബിജെപിയിലെത്തിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തെ ഗെലോട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് സമാനമായ രീതികളുപയോഗിച്ചാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലെ ശ്രുതി. സച്ചിൻ ബിജെപിയിലെത്തിയാൽ അനിഷേധ്യ നേതാവെന്ന തന്റെ സ്ഥാനത്തിന് കോട്ടം തട്ടുമെന്നുറപ്പായിരുന്ന ബിജെപി നേതാവ് വസുന്ധര രാജെയുമായി ഗെലോട്ട് നടത്തിയ ചരടുവലികളാണ് ആ നീക്കം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സച്ചിനും കൂട്ടരും പോയാൽ 45 ബിജെപി എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഗെലോട്ട് ഉറപ്പിച്ചതായി ബിജെപി വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ അക്കാലത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓപറേഷൻ കമൽ നടന്ന ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ജയ്പുരിലേക്കു വരാതെ തന്റെ വേനൽക്കാല വസതിയിൽ തങ്ങിയ വസുന്ധര ആ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് അടിവരയിടുകയും ചെയ്തു.

