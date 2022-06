‘ബാലാസാഹിബിനെ ചതിച്ചവർ തീർന്നു, ഇനി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും; അത് ബിഗ് ബോസ് വീട്’

മുംബൈ∙ വിമത എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ അടുത്ത അനുയായി സഞ്ജയ് റാവുത്ത് എംപി. ബാലാസാഹിബിനെ(ബാൽ താക്കറെ) ചതിച്ചവർ തീർന്നെന്നും ഇനി മുതൽ ആരെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ഗുവാഹത്തി റാഡിസൺ ബ്ലൂവിൽനിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഹോട്ടലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതൊരു ‘ബിഗ് ബോസ്’ വീടു പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ആളുകൾ അവിടെയിരുന്ന് കുടിക്കുകയും കഴിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ പകുതി പേർ പുറത്താകും. എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ ഗുവാഹത്തിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചൗപ്പട്ടിയിലേക്ക് തിരികെ വരേണ്ടി വരും.

ഗുവാഹത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നൽപതോളം എംഎൽഎമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശവങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ‘അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ മാത്രമേ തിരികെയെത്തുകയുള്ളൂ, ആത്മാവ് മരിച്ചു. ഈ നാൽപതു പേർ ഇവിടെ കാലുകുത്തുമ്പോൾ അവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് മരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കത്തുന്ന തീയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം.’– സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

വിമത ക്യാംപിലുള്ള ചില എംഎൽഎമാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതായി തോന്നുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി ആദിത്യ താക്കറെ പറഞ്ഞു. അവർ ഇപ്പോൾ അവിടെ തടവുകാരെപ്പോലെയാണ് കഴിയുന്നതെന്നും ചില നേതാക്കളെ ബസ്സിലേക്കു തള്ളിക്കയറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആദിത്യ താക്കറെ പറഞ്ഞു.

English Summray :"One Who Betrays Balasaheb Is Finished": Sanjay Raut's Warning To Rebels