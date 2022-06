അന്ധകാരനഴിയിൽ കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു യുവാക്കൾ തിരയിൽപ്പെട്ടു മരിച്ചു

ആലപ്പുഴ∙ അന്ധകാരനഴിയിൽ കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ നാലംഗ സംഘം തിരയിൽപ്പെട്ടു; രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി ആകാശ്(25), എരമല്ലൂർ സ്വദേശി ആനന്ദ്(25) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. എരമല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ.

രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തിരയിൽപെട്ടു യുവാക്കൾ കാണാതായതോടെ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഇറങ്ങിയത്.



English Summary: Two youths die at Andhakaranazhi beach; Two hospitalised